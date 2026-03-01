Раскрыт гонорар Shaman за концерт к 8 Марта

01 марта 2026, 09:24

Певец Shaman заработает 9 млн рублей за концерт в Москве накануне 8 Марта

Ярослав Дронов (Фото: Телеграм/shaman_channel)

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman, может заработать более девяти миллионов рублей на билетах на концерт в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.