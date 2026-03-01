Раскрыт гонорар Shaman за концерт к 8 Марта
Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman, может заработать более девяти миллионов рублей на билетах на концерт в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.
Выступление состоится 7 марта на площадке «Барвиха Luxury Village». Певец представит сразу две программы — «30 лет на сцене» и «Ты моя». За неделю до концерта продано порядка 88% билетов.
Зал вмещает более чем 770 мест, а билеты стоят от шести до двадцати тысяч рублей. Если Shaman соберет полный зал, выручка от продажи билетов, без учета расходов на проведение концерта, превысит девять миллионов рублей.
Ранее Отар Кушанашвили раскритиковал поступок певца, который облизал лед на Байкале, объяснив это проявлением любви к родине.
