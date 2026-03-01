«Мы на стрессе»: Ханна о тревожной обстановке в Дубае

01 марта 2026, 11:15

Певица Ханна переживает, что не сможет улететь из Дубая

Певица Ханна (Фото: Телеграм/lifewithHanna)

Певица Ханна переживает, что не сможет покинуть Дубай, в котором сейчас находится вместе со своей семьей. О тревожной обстановке в городе она рассказала в своем Instagram*-аккаунте.





Артистка отметила, что планировала вернуться в Москву уже 5 марта, однако аэропорты в ОАЭ закрыли на неопределенный срок. Она все время слышит, как в небе пролетают истребители и работает ПВО.



Исполнительница отметила, что прямо на ее глазах обломки дрона упали рядом с одной из гостиниц на искусственном острове «Пальма Джумейра». А ночью в пятизвездочном отеле-башне Бурдж-аль-Араб вспыхнул пожар.

«Дети переживают, мы, конечно, тоже на стрессе», — добавила она.