Внешность голливудской звезды, измены жены на глазах всего театра и ранняя смерть: как сложилась судьба Юрия Васильева?
Юрию Васильеву, известному зрителям по ролям Рудика из «Москвы слезам не верит», которого ненавидела вся страна, и обаятельного Алябьева из фильма «Журналист», в которого влюблялись тысячи женщин. На экране он был ветреным красавцем, в жизни — человеком, долгие годы хранившим верность одной женщине. 12 октября артисту могло бы исполниться 87 лет. О творческой и личной судьбе звезды экрана читайте в материале «Радио 1».
Биография Юрия ВасильеваЮрий Николаевич Васильев родился 12 октября 1939 года в Москве, в самой обычной интеллигентной семье — отец был инженером-электриком, мать работала библиотекарем. Никто тогда и предположить не мог, что этот мальчик станет одним из самых узнаваемых лиц советского кино, а его внешность обернётся для него настоящим проклятием.
Он поступил в ГИТИС с первого места и в 1961 году, сразу после выпуска, был принят в прославленный Малый театр, где проработал почти четыре десятилетия, вплоть до самого ухода из жизни. Малый театр был для него не просто местом службы, а родным домом. По данным театральных архивов, только за первый год работы он был занят в шести спектаклях.
В кино он дебютировал в 1960 году в картине греческого режиссёра Маноса Захариаса «Собиратели губок». Но настоящая слава пришла к нему после фильма Сергея Герасимова «Журналист» (1967 год), где он сыграл главную роль — молодого корреспондента, приехавшего в уральский городок разбираться в жизни простых людей. Эта роль могла стать трамплином к звёздному статусу. По свидетельствам современников, сотрудницы киностудии, увидев его фотографию, в один голос говорили: «За таким мужчиной хоть на край света». «Журналист» получил Гран-при на Московском международном кинофестивале, и Юрий в одночасье стал известен всей стране.
Но судьба сыграла с ним злую шутку. Как позже вспоминала его жена Нелли Корниенко, Юрий слишком соответствовал амплуа «фрачного героя» — чересчур красивый, чересчур аристократичный, а советскому кино семидесятых—восьмидесятых нужны были лица попроще, «народнее». Так после триумфа «Журналиста» его ждала долгая и тихая жизнь в эпизодах.
Всего в его фильмографии около тридцати картин, и большинство ролей — второстепенные, но он относился к каждой с одинаковой профессиональной серьёзностью. В 1979 году он сыграл Рудика в «Москве слезам не верит» — того самого телеоператора, который бросил беременную Катю. Этот персонаж стал самым запоминающимся в его карьере, хотя по характеру был полной противоположностью самому артисту.
На сцене Малого театра он исполнил десятки ролей в спектаклях «Маскарад», «Бешеные деньги», «Красавец-мужчина», «Сирано де Бержерак» — всего более шестидесяти образов. В 1999 году ему было присвоено звание народного артиста России — заслуженная награда, но пришедшая слишком поздно.
Личная жизнь ВасильеваЛичная жизнь артиста поразительно контрастировала с его экранным образом. Летом 1958 года восемнадцатилетний Юрий познакомился в Геленджике с Нелли Корниенко — тогда ещё никому не известной студенткой театрального училища. В 1960 году они поженились, оба работали в Малом театре, но карьера Корниенко складывалась куда удачнее.
В 1967 году у них родилась дочь Екатерина, которая не пошла по стопам своих знаменитых родителей. Женщина предпочла скромную жизнь, посвятив себя воспитанию сына Николая.
Главным испытанием для их Васильева стал роман Нелли с коллегой по театру, актёром Никитой Подгорным. Эти отношения длились несколько лет, и о них знал весь театр — включая самого Васильева.
Актёр Сергей Никоненко позже рассказывал об этом в телепередаче «Раскрывая тайны звёзд»:
«Я знаю эту историю, и она не красит Нелли. Она полюбила актёра того же театра Никиту Подгорного. Представьте: театр на гастролях, они живут в одной гостинице на одном этаже, Нелли заходит в номер к Подгорному, а Юра идёт в свой. И так несколько лет, пока Никита не умер».В сентябре 1982 года Подгорный скончался от рака лёгких. Спустя сорок дней Васильев подошёл к жене и сказал всего одну фразу: «Нелли, возвращайся домой». Он не устраивал допросов, не унижал, не выставлял её на посмешище. Корниенко позже признавалась, что муж ни разу в жизни не упомянул при ней о том прошлом.
По её собственным воспоминаниям, их брак вовсе не был односторонним самопожертвованием. Она откровенничала:
«Мы действительно ревновали друг друга. Когда он снимался в любовной сцене с Галиной Польских в "Журналисте", друзья приносили мне валерианку. Играл он настолько естественно, что я по-настоящему ревновала».О Рудике она раскрыла любопытную деталь:
«Юра согласился на эту роль, потому что давно не снимался, а работать было нужно. Он старался сделать Рудика человечнее. Умолял Меньшова дать ему крупный план — Рудик приходит к Тихомировой с цветами и впервые видит свою дочь. Взгляд, которым он смотрит на неё, заставляет зрителя невольно пожалеть его».
Оборвавшаяся жизнь в 59 летВ конце мая 1999 года Васильев, поздравляя жену с днём рождения, тихо произнёс: «Дорогая… любимая…». По воспоминаниям близких, это был редкий момент нежности от всегда сдержанного и немногословного человека. Никто тогда не знал, что этот внешне спокойный мужчина давно живёт с больным сердцем. Он никому не рассказывал о своей болезни.
Накануне смерти Васильев был озабочен техническим осмотром своего старого «Нивы», боясь, что дорогой ремонт станет обузой для семьи. Стояла сильная жара, и ему пришлось долго ждать в очереди на солнцепеке. Вернувшись домой, актёр, не сказав жене о плохом самочувствии, поужинал и прилёг отдохнуть у телевизора. В ночь на 4 июня 1999 года Юрий Васильев скончался во сне от внезапного сердечного приступа. Ему было всего 59 лет. Похоронили Юрия Васильева на Донском кладбище, в одной могиле с родителями.
Корниенко потеряла любовь всей своей жизни. По её рассказам, долгое время после смерти мужа она каждый вечер брызгала на подушку его одеколон, словно пытаясь удержать ушедшего любимого, и засыпала, укрывшись его пиджаком. Больше она замуж не вышла и скончалась 9 мая 2019 года, не дожив двух недель до своего 81-летия.
Наследие артистаЮрий Васильев оставил после себя не столько регалии и титулы — хотя были и они: звание народного артиста России, полученное в 1999 году, более шестидесяти ролей на прославленной сцене. Его настоящим наследием стало качество, почти исчезнувшее сегодня: умение сохранять достоинство вместо мести, верность вместо обиды, молчание вместо жалоб.
Коллеги и режиссёры отмечали его редкую для актёрской среды скромность и внутреннюю дисциплину. Например, режиссёр Владимир Меньшов говорил, что с такими данными на Западе актёр мог бы иметь славу уровня Алена Делона, но Васильев не стремился к внешней популярности. Рудольф из кинофильма «Москва слезам не верит» стал почти архетипом, его реплики и поведение разбирают в разборах фильма, а образ используют как пример «обаятельного эгоиста» в советской культуре.