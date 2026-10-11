11 октября 2026, 10:10

Юрию Васильеву, известному зрителям по ролям Рудика из «Москвы слезам не верит», которого ненавидела вся страна, и обаятельного Алябьева из фильма «Журналист», в которого влюблялись тысячи женщин. На экране он был ветреным красавцем, в жизни — человеком, долгие годы хранившим верность одной женщине. 12 октября артисту могло бы исполниться 87 лет. О творческой и личной судьбе звезды экрана читайте в материале «Радио 1».





Содержание Биография Юрия Васильева Личная жизнь Васильева Оборвавшаяся жизнь в 59 лет Наследие артиста



Биография Юрия Васильева

Юрий Васильев (Фото: скриншот т/п «Актёрские судьбы» ТК «ТВЦ»)

Юрий Васильев (Фото: скриншот т/п «Актёрские судьбы» ТК «ТВЦ»)

Личная жизнь Васильева

Нелли Корниенко и Юрий Васильев (Фото: скриншот т/п «Актёрские судьбы» ТК «ТВЦ»)

«Я знаю эту историю, и она не красит Нелли. Она полюбила актёра того же театра Никиту Подгорного. Представьте: театр на гастролях, они живут в одной гостинице на одном этаже, Нелли заходит в номер к Подгорному, а Юра идёт в свой. И так несколько лет, пока Никита не умер».

«Мы действительно ревновали друг друга. Когда он снимался в любовной сцене с Галиной Польских в "Журналисте", друзья приносили мне валерианку. Играл он настолько естественно, что я по-настоящему ревновала».

«Юра согласился на эту роль, потому что давно не снимался, а работать было нужно. Он старался сделать Рудика человечнее. Умолял Меньшова дать ему крупный план — Рудик приходит к Тихомировой с цветами и впервые видит свою дочь. Взгляд, которым он смотрит на неё, заставляет зрителя невольно пожалеть его».

Оборвавшаяся жизнь в 59 лет

Юрий Васильев (Фото: скриншот т/п «Актёрские судьбы» ТК «ТВЦ»)

Наследие артиста