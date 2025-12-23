«Внимание, говорит Москва!»: Как разведчик Виктор Балашов стал голосом эпохи и каким тайным даром обладал главный диктор СССР?
Виктор Иванович Балашов — легенда советского и российского телерадиовещания, чей узнаваемый бархатный баритон на протяжении десятилетий звучал для всей страны. Народный артист России, он сообщил миру о полете Юрия Гагарина, поздравлял с праздниками в «Голубом огоньке» и вел главную новостную программу «Время». Его творческий путь в эфире длился без малого 65 лет, оставив в памяти зрителей доверительную интонацию и знаменитое «И — о погоде». О творческой и личной жизни звезды эфира читайте в материале «Радио 1».
Путь к микрофону: от разведчика до голоса нацииВиктор Балашов родился в Москве 24 декабря 1924 года. Еще в юности он совмещал, казалось бы, несовместимое: был чемпионом Москвы по самбо и учился актерскому мастерству в подготовительной студии при МХАТе у знаменитой Аллы Тарасовой. Мечты о сцене перечеркнула война. После гибели отца под Смоленском он, как и многие его одноклассники, приписал себе годы, чтобы добровольцем уйти на фронт.
Он служил в разведке, был трижды ранен и контужен. Свое чудесное спасение он описывал так:
«Как-то пришел с задания, стал раздеваться и вдруг увидел, что в нескольких местах у меня прострелены шинель, гимнастерка и даже нижнее белье. Но ведь не задело. Это же удивительно!».После тяжелого ранения в 1944 году, передвигаясь с тростью, он пришел на Всесоюзное радио, где его взяли вне конкурса. Его первым наставником стал сам Юрий Левитан. Свой шанс Балашов получил, когда в присутствии маститых артистов МХАТа блестяще скопировал манеру Левитана, произнеся: «Внимание, говорит Москва!».
На телевидение Виктор Иванович попал в 1947 году, но, недовольный формальной работой, уехал набираться опыта во Владивосток. Вернувшись в Москву в начале 1950-х, он стал одним из ведущих дикторов Центрального телевидения. Балашов выходил в эфир в качестве ведущего в передачах «Время», «Эстафета новостей», «Голубой огонек». 12 апреля 1961 года он первым сообщил стране о полете Гагарина, а в 1975 году зачитал напутствие экипажу «Союз — Аполлон» вместо заболевшего Леонида Брежнева. Особенно дорога ему была программа о ветеранах «Победители» (позже «Клуб фронтовых друзей»), создателем которой он являлся.
Семейное счастье и трагедии Виктора БалашоваЛичная жизнь Виктора Ивановича была полна и светлых, и драматичных моментов. Его первой женой стала врач, с которой он познакомился в поезде. В браке родилась дочь Маргарита. Жена трагически скончалась, когда девочке было всего два года. Утешение диктор обрел во втором браке с артисткой Московского театра оперетты Нелли Крыловой. Их встреча стала судьбоносной: маленькая Маргарита, увидев Нелли на творческом вечере, сказала отцу: «Это будет моя мама». В этом браке в 1964 году родился сын Виктор. Нелли Крылова ушла из жизни в 2014 году.
Дочь Маргарита, выйдя на пенсию, жила с отцом в последние годы. Сын Виктор, обладавший, по воспоминаниям, таким же уникальным голосом, как и отец, выбрал другую профессию. Его жизнь трагически оборвалась 23 января 2024 года. В возрасте 60 лет он погиб в результате пожара в собственной квартире в центре Москвы, отравившись угарным газом. У Виктора Ивановича остались внучка и трое правнуков.
Сверхестественные способности диктораПомимо профессионального мастерства, коллеги и близкие отмечали у Балашова необыкновенные способности, граничившие с ясновидением. В конце 1980-х он участвовал в научном эксперименте по выявлению скрытых резервов человека. Работая с фотографиями и личными вещами, он с высокой достоверностью определял судьбы их владельцев.
Его уникальный дар даже привлек внимание спецслужб. Как-то раз, за несколько дней до важной партийной конференции, его пригласили в КГБ и показали фотографию самодельной взрывчатки, найденной в метро. Балашов детально описал двух мужчин, изготовивших ее, вплоть до номера вагона, в котором они ехали. Позже задержанные подтвердили его слова. При этом о событиях собственной жизни, как он сам говорил, предвидеть он не мог, ссылаясь на некий «барьер».
Последние годы жизни Виктора БалашоваДо конца жизни Виктор Иванович проживал в подмосковном поселке Жаворонки с дочерью Маргаритой. Он оставался в прекрасной форме, чему, по его мнению, способствовала верность самбо. В 2018 году в эфире программы «Пусть говорят» он, несмотря на бодрость духа, делился ощущением одиночества.
Последней его работой на телевидении в середине 1990-х стала программа «Седьмое небо», а позже он вел авторскую передачу на радио «Говорит Москва». Он скончался 23 июня 2021 года в Москве на 97-м году жизни. Причиной смерти стала коронавирусная инфекция. Виктор Иванович Балашов был похоронен с воинскими почестями на Троекуровском кладбище в Москве.
«Всё было абсолютно. И какие-то большие, крупные политические передачи были. И были легкие... Если, допустим, у меня какая-то улыбка возникала, так я улыбался не ртом, не мимикой, а сердцем, душой улыбался. Мне приятно было. Вот это люди и ценили», — говорил Балашов о своей работе.