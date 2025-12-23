23 декабря 2025, 19:36

Виктор Балашов (Фото: скриншот т/п «Пусть говорят»)

Виктор Иванович Балашов — легенда советского и российского телерадиовещания, чей узнаваемый бархатный баритон на протяжении десятилетий звучал для всей страны. Народный артист России, он сообщил миру о полете Юрия Гагарина, поздравлял с праздниками в «Голубом огоньке» и вел главную новостную программу «Время». Его творческий путь в эфире длился без малого 65 лет, оставив в памяти зрителей доверительную интонацию и знаменитое «И — о погоде». О творческой и личной жизни звезды эфира читайте в материале «Радио 1».





Содержание Путь к микрофону: от разведчика до голоса нации Семейное счастье и трагедии Виктора Балашова Сверхестественные способности диктора Последние годы жизни Виктора Балашова



Путь к микрофону: от разведчика до голоса нации

«Как-то пришел с задания, стал раздеваться и вдруг увидел, что в нескольких местах у меня прострелены шинель, гимнастерка и даже нижнее белье. Но ведь не задело. Это же удивительно!».

Виктор Балашов (Фото: скриншот т/п «Пусть говорят»)

Семейное счастье и трагедии Виктора Балашова

Виктор Балашов (Фото: скриншот т/п «Пусть говорят»)

Сверхестественные способности диктора

Виктор Балашов (Фото: скриншот т/п «Пусть говорят»)

Последние годы жизни Виктора Балашова

Виктор Балашов (Фото: скриншот т/п «Пусть говорят»)

«Всё было абсолютно. И какие-то большие, крупные политические передачи были. И были легкие... Если, допустим, у меня какая-то улыбка возникала, так я улыбался не ртом, не мимикой, а сердцем, душой улыбался. Мне приятно было. Вот это люди и ценили», — говорил Балашов о своей работе.