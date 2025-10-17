Внушительное состояние, огромные гонорары и двойная жизнь: чем шокирует актер сериала «Бригада» Безруков?
Сергей Безруков — известный российский актер, который стал символом русского человека на экране. Он родился 18 октября 1973 года в Москве. Мама работала заведующей магазина, а папа, Виталий Безруков, был актером и режиссером в Театре сатиры. С детства Сергей вдохновлялся отцом и мечтал об актерской карьере. Подробнее о нем читайте в материале «Радио 1».
Первые шаги в театре Сергея БезруковаСергей часто бывал за кулисами, наблюдая за выступлениями профессионалов. Он начал выходить на сцену, следуя советам папы. Когда пришло время поступать в Школу-студию МХАТ, Виталий Сергеевич помогал ему готовиться. Учителем Сергея был Олег Табаков, который заметил талант юноши и пригласил его в свою труппу.
Успех Безрукова на сцене и в киноСергей сыграл много ярких ролей. Позже он стал руководителем Московского Губернского театра, который в 2024 году стал федеральным. В апреле того же года Путин наградил его орденом «За заслуги в культуре и искусстве».
Влияние Сергея ЕсенинаСергей Безруков получил имя в честь знаменитого поэта Сергея Есенина, которого любил его отец. Этот поэт сыграл важную роль в жизни артиста. В 2008 году Сергей выпустил музыкальный альбом «Хулиган» с песнями на стихи Есенина. В 2025 году он принял участие в выставке, посвященной поэту. Безруков сыграл роль Есенина во многих фильмах. Фильмография Сергея насчитывает более 140 работ.
«Главное — оставаться честным перед зрителем и самим собой», — говорит он.
Музыка и «Бригада»В 2018 году Сергей создал рок-группу «Крестный папа» и выступал с концертами по всей России и Беларуси. Его карьера резко изменилась с выходом сериала «Бригада», где он сыграл Сашу Белого. На эту роль претендовали около 300 человек, но режиссер выбрал именно его. Чтобы сплотить артистов, сыгравших главных героев, создатель проекта на месяц поселил их в одном доме.
Политические взгляды БезруковаСергей поддерживает президента России Владимира Путина и партию «Единая Россия». Он вступил в партию в 2002 году и поддержал политику президента по Крыму, став его доверенным лицом на выборах.
Безруков в любвиСергей Безруков был женат на Ирине Безруковой в течение 15 лет, несмотря на слухи об изменах. Их отношения начались во время съемок «Крестоносца-2», когда Ирина была замужем за Игорем Ливановым. Пара поженилась во время работы над «Бригадой», и Сергей принял сына Ирины, Андрея, как родного. Однако в 2013 году они развелись после новостей о внебрачных детях Сергея от актрисы Кристины Смирновой.
Позже Безруков нашел счастье с Анной Матисон, с которой у него родились трое детей: дочь Мария и сыновья Степан и Василий. В 2023 году Сергей и Анна обвенчались, укрепив свои отношения.
Сергей Безруков сейчасВ 2025 году Сергей Безруков активно участвовал в культурной жизни России, посетив ММКФ и фестиваль «Парус». Он открыл памятник Федору Плевако в Челябинске вместе с Алексеем Текслером. В Московском Губернском театре готовился к премьере спектакля «Дон Жуан. Новый миф» и анонсировал рэп-постановку для молодежи. Безруков продолжал сниматься в кино: весной вышла спортивная драма «Финал», а летом он работал над фильмом «Князь Андрей», где сыграл боярина Кучко. Также актер поделился подробностями создания фильма «Август», основанного на романе Владимира Богомолова. Среди его коллег был Никита Кологривый, с которым он сотрудничал на съемках фильма ужасов «Искупление».
Сергей владеет внушительным состоянием, включающим два земельных участка общей площадью 6,2 тысячи квадратных метров, загородный дом, две квартиры, гараж и два автомобиля марок Mercedes-Benz и Mitsubishi. Одну из своих квартир он приобрел в 2019 году — это роскошное жилье площадью 116 квадратных метров, расположенное в престижном жилом комплексе «Баренхаус», спроектированном в элегантном дворянском стиле.
Большую часть времени Безруков проводит со своей семьей в уютном загородном деревянном доме, находящемся в охраняемом поселке Дубрава Ленинского района Подмосковья. Строительство этого особняка заняло три года, а земельный участок площадью 20 соток обнесен стильным кованым забором черного цвета. Актер активно участвует в благотворительных проектах и регулярно организует сборы средств на лечение детей. На даче он увлекается сельским хозяйством: разводит кур и петухов, сажает картошку и собирает урожай овощей и ягод. Спорт также занимает важное место в жизни Безрукова. Он занимается боксом, плаванием и йогой, веря, что физическая активность помогает ему поддерживать уровень энергии для творческой работы.
Хотя точные цифры его заработков остаются под завесой тайны, эксперты оценивают годовой доход актера в диапазоне 35-50 миллионов рублей. Основные источники его дохода — гонорары за роли в кино и театре, продюсирование, зарплата худрука, проценты от кассовых сборов, а также музыкальные концерты и преподавание мастер-классов в театральных вузах.