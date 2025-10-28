«Волчий скандал» на «Евровидении», покровительство Дробыша и роман с Самбурской: певцу Александру Иванову 31 год
Александр Иванов, известный под сценическим псевдонимом IVAN, — белорусский певец, покоривший сначала российскую, а затем и международную сцену. 29 октября артисту исполняется 31 год. Его путь от мальчика из музыкальной семьи Гомеля до участника «Евровидения» и успешного артиста полон упорного труда и ярких моментов. Подробности — в материале «Радио 1».
Биография IVAN
Александр Иванов родился 29 октября 1994 года в белорусском Гомеле в семье, где музыка всегда была частью жизни. Его дедушка играл на гармони, бабушка прекрасно пела, отец был звукорежиссером и гитаристом группы «Original Standart», а мать в юности писала песни. В 8 лет Саша поступил в музыкальную школу имени Петра Чайковского по классу классической гитары. Его первое публичное выступление состоялось на дне рождения отца, где он, сильно стесняясь, спел песню группы «Любэ».
После школы Александр ненадолго поступил в лингвистический университет, но быстро понял, что его призвание — музыка, и оставил учебу. В 15 лет он вместе с друзьями создал свою первую рок-группу «Brown Velvet», где был вокалистом и гитаристом. Уже через год коллектив успешно выступил на рок-фестивале Mass Medium Fest в Санкт-Петербурге, заняв второе место, после чего музыканты решили перебраться в Питер. Позже к коллективу присоединились отец и брат Александра и группа была переименована в «IVANOV».
Путь к славе и громкие проектыПереломным моментом в карьере Иванова стало знакомство с известным продюсером Виктором Дробышем. Они впервые встретились на шоу «Битва хоров» в 2013 году, а затем — на проекте «Главная сцена», где Александр занял второе место и получил Гран-при от жюри. После этого Дробыш предложил ему сотрудничество.
В 2016 году IVAN представлял Беларусь на международном конкурсе «Евровидение» с песней «Help You Fly». Чтобы избежать путаницы с тезкой из группы «Рондо», он окончательно закрепил за собой псевдоним IVAN. Его номер с голограммами волков запомнился публике, но, к сожалению, в финал певец не прошел.
После «Евровидения» карьера музыканта продолжила активно развиваться. Он записал дуэт «Кино о любви» с Ириной Аллегровой, выпустил хит «Снова тебя забываю» на стихи Стаса Пьехи, сотрудничал с Николаем Носковым. В 2023 году артист участвовал в шоу «Маска» в костюме Гусеницы, а в 2024 году стал одним из победителей проекта «Аватар» в образе Страшилы. Также он вошел в состав жюри шоу «Ну-ка, все вместе!».
Личная жизнь ИвановаВ 2016 году у него завязались отношения с актрисой Настасьей Самбурской. Роман, о котором стало известно после взлома аккаунта музыканта, продлился около полугода. Позже IVAN опроверг слухи о том, что это был пиар, и подтвердил, что чувства были искренними.
Свою настоящую любовь Александр нашел в лице давней знакомой — танцовщицы и хореографа Алины Сухоруких. Летом 2021 года они поженились, причем их свадьба запомнилась казусом — невеста танцевала с питоном, который укусил одного из гостей. 18 марта 2023 года у пары родилась дочь, которую назвали Василисой. Артист признается, что семья — его главная опора и источник вдохновения.
«Волчий скандал» на «Евровидении»Самой громкой историей, связанной с именем IVAN, стал скандал вокруг его номера для «Евровидения-2016». Изначальный замысел артиста был весьма смелым: он хотел выйти на сцену обнаженным в окружении живых волков, что символизировало единение с природой. Однако организаторы конкурса в Стокгольме в самый последний момент отказались допускать на сцену диких животных и запретили выход полуобнаженным. Команде певца пришлось в срочном порядке менять концепцию, и в итоге волки появились на сцене лишь в виде голограмм. Несмотря на яркое выступление, эти пертурбации, по мнению некоторых поклонников, могли помешать успеху на конкурсе.
Сегодня Александр Иванов (IVAN) продолжает активно заниматься творчеством, радовать поклонников новыми песнями и участием в интересных проектах, оставаясь одним из самых ярких и узнаваемых представителей современной эстрады.