Воспитал иноагента, простил Дорониной измену и избежал наказания за ДТП: Телеведущему Эдварду Радзинскому 89 лет
Сегодня, 23 сентября, свой 89-й день рождения отмечает выдающийся российский писатель, драматург, сценарист и телеведущий Эдвард Радзинский. Он прошел долгий творческий путь от советского ТЮЗа до мирового признания. Личная жизнь, как и его книги, полна загадок, триумфов и трагедий. О непростой судьбе артиста читайте в материале «Радио 1».
Ранние годы и происхождение Эдварда Радзинского
Эдвард Радзинский родился 23 сентября 1936 года в Москве в семье, принадлежавшей к московской интеллигенции. Его отец, Станислав Адольфович Радзинский, был известным драматургом, выпускником знаменитой царской Ришельевской гимназии. Мать, Софья Юрьевна работала старшим следователем по особо важным делам. По отцовской линии Радзинский происходил из зажиточной одесской еврейской семьи. Его дед был директором Одесского банка. По материнской линии его родословная восходила к купеческому сословию — дед торговал пушниной и держал пароходство.
В годы войны семья была эвакуирована в Ташкент, но в 1943 году вернулась в Москву. С детства Эдвард увлекался как литературой, так и спортом — занимался боксом, футболом, плаванием. Он поступил в Московский историко-архивный институт, который окончил в 1959 году. Его дипломная работа была посвящена первому русскому ученому-индологу Герасиму Лебедеву.
Триумф в драматургии
Еще студентом Радзинский написал свою первую пьесу «Мечта моя… Индия», посвященную Герасиму Лебедеву. В 1958 году она была поставлена в Московском театре юного зрителя, хотя сам автор позже иронично называл этот дебют провальным.
Настоящая слава пришла к нему в 1964 году, когда режиссер Анатолий Эфрос поставил в Театре имени Ленинского комсомола пьесу «104 страницы про любовь». Эта история стала культовой — по ней был снят фильм «Еще раз про любовь» (1968) с Татьяной Дорониной и Александром Лазаревым, который посмотрели десятки миллионов зрителей.
В 1990-е годы на московских сценах одновременно шло девять спектаклей по его пьесам, включая «Беседы с Сократом» и «Театр времен Нерона и Сенеки». Американский журнал Backstage даже назвал Радзинского самым востребованным русским драматургом на Западе после Антона Чехова.
Личная жизнь Радзинского
Радзинский был женат трижды. Первой его супругой стала Алла Гераскина, актриса, дочь детской писательницы Лии Гераскиной. В этом браке родился единственный сын Радзинского, Олег*. В 1988 году Алла вместе с сыном эмигрировали в США. Там она продолжила заниматься литературой и создавала очерки о знаменитых советских актёрах.
В 1955 Эдвард Радзинский связал себя узами брака с Татьяной Дорониной. Брак с одной из самых знаменитых актрис советского кинематографа был ярким и продлился пять лет. Радзинский по сей день называет Доронину одним из двух идеальных для него актеров и признавался, что многие пьесы о любви писал в соавторстве с ней, пересказывая ее мысли. Актриса и писатель не раскрывали прессе истинных причин своего расставания, однако биографы предполагают, что актриса изменила Радзинскому со своим будущим супругом Борисом Химичевым.
Свою самую большую любовь Эдвард Радзинский встретил на отдыхе в Коктебеле в 1976 году. Ей стала актриса, известная по фильму «Ищите женщину», Елена Укращёнок. Несмотря на разницу в возрасте в 24 года, этот брак оказался самым прочным. Елена оставила актерскую профессию, посвятив себя семье, благотворительности и поэзии.
Диссидентство сына и статус иноагента
Олег Радзинский*, единственный сын драматурга, родился 11 июля 1958 года. После школы он поступил на филологический факультет МГУ, затем продолжил обучение в аспирантуре. Ещё в студенческие годы он участвовал в распространении «самиздата». В 1982 году, в возрасте 19 лет, юноша был арестован за «антисоветскую агитацию и пропаганду» и стал политическим заключенным. Сам Эдвард Радзинский считает, что сына «посадили из-за него», чтобы сорвать его творческую поездку в США.
После выхода на свободу у Олега Радзинского* возникли сложности с трудоустройством в России. Его отец задействовал все свои связи, чтобы организовать сыну переезд в США. За океаном Радзинский-младший сделал карьеру инвестиционного банкира. До 2006 года он был председателем совета директоров компании «Рамблер Медиа Групп». В настоящее время он проживает с семьей в Лондоне и занимается литературной деятельностью.
В литературной деятельности взгляды на историю России отца и сына оказались весьма отличны. 1 сентября 2023 года Минюст РФ внес Олега Радзинского* в реестр иностранных агентов. Основанием стало распространение им «недостоверной информации о решениях органов публичной власти РФ» и выступления против специальной военной операции на Украине.
ДТП со смертельным исходом и его последствия
В июле 2011 года Эдвард Радзинский стал виновником серьезного ДТП на Московском кольце. На своем Volvo XC90 он выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Nissan X-Trail. В результате аварии 24-летняя пассажирка Nissan Мария Куликова погибла.
Изначально Радзинский полностью признал свою вину на месте. Однако уголовное дело расследовалось почти три года, что адвокаты семьи погибшей связывали с «звездным» статусом писателя. Было проведено несколько экспертиз, которые первоначально усматривали вину обоих водителей, но окончательная экспертиза из МАДИ установила единоличную вину Радзинского.
В октябре 2014 года, незадолго до суда, уголовное дело было прекращено на основании амнистии, объявленной в честь 20-летия Конституции РФ. В итоге Радзинский избежал уголовного наказания, которое могло составить до пяти лет лишения свободы. Савеловский районный суд Москвы взыскал с Радзинского в пользу отца погибшей 2 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда, хотя изначально иск составлял 10 миллионов рублей.
«Это возмещение вреда, который принес нам Радзинский за 3 года. Он же все время уходил от ответственности, чем наносил нам большой моральный вред. Я рассчитывал в 2–3 месяца после ДТП отвести его в суд. Я до сих пор недоволен, что он не привлечен по уголовной статье», — пояснил отец погибшей Владимир Куликов в интервью «МК».
Как сейчас живет Эдвард Радзинский
Несмотря на преклонный возраст, Эдвард Радзинский продолжает активную творческую деятельность. В последние годы он практически перестал появляться на федеральных телеканалах. Однако в сентябре 2020 года он запустил собственный YouTube-канал, где рассказывает об истории и театре в своем уникальном стиле. Вместе с супругой Еленой он занимается организацией благотворительных обедов для нуждающихся, а также работает с осужденными и людьми с алкогольной зависимостью. В 2024 году появилась информация о том, что писатель стал жертвой мошенников, которые похитили у него 45 миллионов рублей.
Несмотря на слухи о возможном отъезде из страны, Радзинский продолжает жить в России, проводить творческие вечера и радовать поклонников новыми видео.