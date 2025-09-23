23 сентября 2025, 11:34

Эдвард Радзинский (Фото: Telegram @eradzinsky)

Сегодня, 23 сентября, свой 89-й день рождения отмечает выдающийся российский писатель, драматург, сценарист и телеведущий Эдвард Радзинский. Он прошел долгий творческий путь от советского ТЮЗа до мирового признания. Личная жизнь, как и его книги, полна загадок, триумфов и трагедий. О непростой судьбе артиста читайте в материале «Радио 1».





Содержание Ранние годы и происхождение Эдварда Радзинского

Триумф в драматургии Личная жизнь Радзинского Диссидентство сына и статус иноагента ДТП со смертельным исходом и его последствия Как сейчас живет Эдвард Радзинский



Ранние годы и происхождение Эдварда Радзинского



Триумф в драматургии

Эдвард Радзинский (Фото: Telegram @eradzinsky)



Личная жизнь Радзинского

Татьяна Доронина (Фото: Telegram @eradzinsky)



Диссидентство сына и статус иноагента

ДТП со смертельным исходом и его последствия

Эдвард Радзинский (Фото: Telegram @eradzinsky)



«Это возмещение вреда, который принес нам Радзинский за 3 года. Он же все время уходил от ответственности, чем наносил нам большой моральный вред. Я рассчитывал в 2–3 месяца после ДТП отвести его в суд. Я до сих пор недоволен, что он не привлечен по уголовной статье», — пояснил отец погибшей Владимир Куликов в интервью «МК».

Как сейчас живет Эдвард Радзинский