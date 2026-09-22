22 сентября 2026, 15:30

Эдвард Радзинский (Фото: Telegram @eradzinsky)

Выдающийся российский писатель, драматург, сценарист и телеведущий Эдвард Радзинский 23 сентября отмечает свой 90-й день рождения. Его пьесы гремели на сценах всего мира, книги о русских царях и тиранах расходились миллионными тиражами, а телепередачи «Загадки истории» приковывали к экранам миллионы зрителей. Человек, которого американский театральный журнал назвал «самым востребованным русским драматургом на Западе после Чехова», прошёл путь от московского мальчика из театральной семьи до одной из самых противоречивых и обсуждаемых фигур современной России. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Ранние годы и происхождение Эдварда Радзинского Триумф в драматургии Личная жизнь Радзинского Диссидентство сына и статус иноагента ДТП со смертельным исходом и его последствия Как сейчас живет Эдвард Радзинский



Ранние годы и происхождение Эдварда Радзинского

Триумф в драматургии

Эдвард Радзинский (Фото: Telegram @eradzinsky)

Личная жизнь Радзинского

Татьяна Доронина (Фото: Telegram @eradzinsky)

Диссидентство сына и статус иноагента

ДТП со смертельным исходом и его последствия

Эдвард Радзинский (Фото: Telegram @eradzinsky)

«Это возмещение вреда, который принес нам Радзинский за 3 года. Он же все время уходил от ответственности, чем наносил нам большой моральный вред. Я рассчитывал в 2–3 месяца после ДТП отвести его в суд. Я до сих пор недоволен, что он не привлечен по уголовной статье», — пояснил отец погибшей Владимир Куликов в интервью «МК».

Как сейчас живет Эдвард Радзинский

Эдвард Радзинский (Фото: Telegram @eradzinsky)

«Я выхожу на сцену и только тогда, в этот миг, окончательно понимаю, о чём я должен говорить. До того у меня в голове две-три темы, и я ещё точно не определился, какую выбрать. Но в этот священный момент, когда выходишь и видишь зрителей, вдруг точно понимаешь, о чём говорить», — делился Радзинский с журналистами intermedia.ru.

«Я своих юбилеев не отмечал и не отмечаю. Ещё раз благодарю за добрую память», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

* Физлицо признанное в РФ иностранным агентом.