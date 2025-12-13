13 декабря 2025, 11:45

Софья Лебедева (Фото: Instagram*/@sofi.lebedeva)

Софья Лебедева — восходящая звезда российского кино и одна из немногих, кто сумел пробиться в Голливуд. 14 декабря актриса отмечает свой 32-й день рождения. Софья начала работу в 2011 году, и с тех пор её фильмография пополнилась масштабными сериалами и авторским кино, а критики отметили в ней редкое сочетание внешней хрупкости и внутренней силы, делающее каждую её героиню запоминающейся. Подробности читайте в материале «Радио 1».





Содержание Биография Софьи Лебедевой Личная жизнь Покорение международного кино Как сейчас живет актриса



Биография Софьи Лебедевой

«Я дошла до четвертого тура, где уже выбирали лучших из лучших, и мою фамилию не назвали. Взяли другую девушку моего типажа, немного постарше, мне было всего пятнадцать лет на момент поступления. Я была ужасно расстроена. Но на следующий день случилось чудо: эта абитуриентка забрала документы и ушла в Щепку. На ее место приняли меня. Некоторое время меня этот факт терзал и мучил: как же так, меня не оценили! Поэтому весь первый курс я пахала, хотела, чтобы преподаватели поняли: они не зря взяли меня. В результате получила премию «Золотой лист» — лучшая студентка на курсе», — делилась актриса в интервью журналу «Атмосфера».

Софья Лебедева (Фото: Instagram* / @sofi.lebedeva)

Личная жизнь

Софья Лебедева (Фото: Instagram* / @sofi.lebedeva)

«Этот опыт научил меня: в любви компромисс и совпадение приоритетов важнее страсти», — призналась актриса в интервью.

Покорение международного кино

Софья Лебедева (Фото: Instagram* / @sofi.lebedeva)

«Они, выдержав паузу, воспринимали мои интонации как агрессию или категоричность. И я не понимала, почему они так реагируют на мои эмоциональные, но искренние возражения, споры. Такая прямолинейность присуща русскому менталитету, а других людей удивляет», — цитирует Лебедеву Starhit.ru.

Как сейчас живет актриса

Софья Лебедева (Фото: Instagram* / @sofi.lebedeva)

«С уходом мамы моя жизнь остановилась», — признаётся она.

«Та личность уничтожилась, и сейчас я, по сути, создаю новую себя... Я учусь заново жить», — говорит актриса.