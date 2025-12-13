«Воспринимали как агрессию или категоричность»: культурный шок звезды сериала «Бывшие» Софьи Лебедевой от работы за рубежом
Софья Лебедева — восходящая звезда российского кино и одна из немногих, кто сумел пробиться в Голливуд. 14 декабря актриса отмечает свой 32-й день рождения. Софья начала работу в 2011 году, и с тех пор её фильмография пополнилась масштабными сериалами и авторским кино, а критики отметили в ней редкое сочетание внешней хрупкости и внутренней силы, делающее каждую её героиню запоминающейся. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Биография Софьи ЛебедевойСофья Лебедева родилась 14 декабря 1993 года в первом наукограде страны, Обнинске, в семье, где четыре поколения были связаны с наукой. Её отец — учёный и бизнесмен, а мать — по образованию химик-технолог, посвятившая жизнь воспитанию детей. Кроме Софьи в семье росли ее старший брат и младшая сестра. С детства Софья занималась художественной гимнастикой, играла в школьном театре и студии, постепенно приходя к осознанному выбору актёрской профессии, несмотря на сомнения отца‑учёного.
К поступлению в Школу-студию МХАТ Софья готовилась заранее: много работала над речью, актёрскими этюдами и языком. Первые туры она прошла блистательно, а вот на последнем комиссия отдала предпочтение другой абитуриентке. Но судьба взяла верх, и Лебедеву зачислили на курс.
«Я дошла до четвертого тура, где уже выбирали лучших из лучших, и мою фамилию не назвали. Взяли другую девушку моего типажа, немного постарше, мне было всего пятнадцать лет на момент поступления. Я была ужасно расстроена. Но на следующий день случилось чудо: эта абитуриентка забрала документы и ушла в Щепку. На ее место приняли меня. Некоторое время меня этот факт терзал и мучил: как же так, меня не оценили! Поэтому весь первый курс я пахала, хотела, чтобы преподаватели поняли: они не зря взяли меня. В результате получила премию «Золотой лист» — лучшая студентка на курсе», — делилась актриса в интервью журналу «Атмосфера».
Ее кинодебютом считается эпизодическая роль в детективном сериале «Пыльная работа» (2011). Уже в 2013 году, еще будучи студенткой Школы-студии МХАТ, она получила свою первую главную роль — сыграла Надежду Потапову в мелодраме «Жених». Широкую известность актрисе принесла работа в военной драме «А зори здесь тихие…» (2015), где она сыграла одну из пяти девушек-зенитчиц — Лизу Бричкину. Это была сложная роль, потребовавшая от 21-летней Лебедевой полного перевоплощения: она остригла волосы, набрала 8 килограммов и, имея в детстве опыт, когда она едва не утонула, преодолела страх воды для съемок в болоте. Критики оценили фильм сдержанно, но образ и игра Лебедевой нашли искренний отклик у зрителей.
Всенародную славу Лебедевой принесла роль Маргариты Волковой в сериале «Бывшие». После Софья исполнила главные роли в картинах «Забытое преступление», «Город тайн», «Последний министр», «1703», «Хронос», «Медиатор» и «Пираты Галактики: Барракуда». Сегодня фильмография актрисы насчитывает более 70 работ.
Личная жизньЛебедева официально не замужем и утверждает, что сейчас карьера для неё в приоритете. Однако в прошлом у неё был громкий роман, который чуть не изменил её жизнь. На одном из фестивалей она познакомилась с «очень ярким, интересным парнем» — актёром из Болгарии. Их отношения продлились около года, но разрушились из-за расстояния: ни он, ни она не были готовы бросить всё и переехать.
«Этот опыт научил меня: в любви компромисс и совпадение приоритетов важнее страсти», — призналась актриса в интервью.
Покорение международного киноДорога в международное кино для Лебедевой началась не с переезда, а с признания на родине. Успех в России привлёк внимание зарубежных агентов. Её собственный иностранный агент связался с ней сам, увидев её работы в российском кино. Как объясняет актриса, система кастингов сейчас устроена так, что большую часть проб, включая проработку сцен и разговор с режиссёром, можно пройти удалённо, не выезжая из Москвы.
Сейчас вектор в мировой индустрии изменился: если раньше русских героев часто играли актёры других национальностей, то сейчас ценится аутентичность. Кастинг-директора целенаправленно ищут носителей культуры, чтобы придать проекту энергию и достоверность. В активе Софьи Лебедевой уже три заметных международных проекта, каждый из которых стал важной вехой в ее творчестве. Первым шагом стала «МакМафия» (2018), затем последовали «Тетрис» (2023) и ключевая роль императрицы Зои в сериале «Викинги: Вальхалла» (2022-2024) от Netflix.
В зарубежном кино Лебедева столкнулась с разницей рабочих традиций. В России она привыкла к прямым и эмоциональным обсуждениям роли с режиссёром, что считает частью творческого процесса. Однако на западной площадке её поведение не поняли.
«Они, выдержав паузу, воспринимали мои интонации как агрессию или категоричность. И я не понимала, почему они так реагируют на мои эмоциональные, но искренние возражения, споры. Такая прямолинейность присуща русскому менталитету, а других людей удивляет», — цитирует Лебедеву Starhit.ru.
Актриса отмечает, что за рубежом подготовка к съёмкам гораздо серьёзнее, а весь процесс выстроен как «швейцарские часы». Она подчёркивает, что неподготовленность актёра, которую иногда могут простить в России, на Западе абсолютно недопустима из-за высокой стоимости и масштаба производства.
Как сейчас живет актрисаПолтора года назад мир актрисы перевернулся после смерти матери.
«С уходом мамы моя жизнь остановилась», — признаётся она.
Чтобы справиться с горем, Лебедева прошла через глубокий духовный кризис и ищет утешение в вере, идее перерождения и самообразовании.
«Та личность уничтожилась, и сейчас я, по сути, создаю новую себя... Я учусь заново жить», — говорит актриса.
Сейчас Софья живёт в Москве и много работает. В 2024-2025 годах на экраны вышло сразу несколько проектов с её участием: драма «Реплика», фильм «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» и сериал «Дети перемен». Лебедева не только актриса, но и сценарист будущего фэнтези-проекта «Дива» (2026). Она продолжает заниматься благотворительностью, помогая приютам для животных, и изучает психологию в онлайн-академии.