28 июня 2025, 16:49

Наталья Штурм (Фото: Instagram*@nataliashturm)

Сегодня свой день рождения отмечает исполнительница хитов 90-х «Школьный роман» и «Уличный художник» Наталья Штурм. Ей исполняется 59 лет. Певица больше не выпускает новых хитов, однако ведет активную деятельность в мире шоу-бизнеса и часто участвует в разнообразных ток-шоу. О том, как сложилась жизнь артистки, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Биография певицы Чем занимается бывшая звезда 90-х Скандалы с певицей Неожиданное «возвращение девственности»

«Фаллоимитаторный скандал» Откровения о семейном насилии Скандал в Болгарии Споры об авторских правах Провокационные признания



Биография певицы

Чем занимается бывшая звезда 90-х

Наталья Штурм (Фото: Instagram*@nataliashturm)



Скандалы с певицей

Наталья Штурм (Фото: Instagram*@nataliashturm)



Неожиданное «возвращение девственности»



«Фаллоимитаторный скандал»

Откровения о семейном насилии

Скандал в Болгарии

Споры об авторских правах