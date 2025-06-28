Восстановление девственности и фото с фаллоимитатором: Звезде 90-х Наталье Штурм — 59 лет. Как сейчас живет певица?
Сегодня свой день рождения отмечает исполнительница хитов 90-х «Школьный роман» и «Уличный художник» Наталья Штурм. Ей исполняется 59 лет. Певица больше не выпускает новых хитов, однако ведет активную деятельность в мире шоу-бизнеса и часто участвует в разнообразных ток-шоу. О том, как сложилась жизнь артистки, читайте в материале «Радио 1».
Биография певицы
Наталья Штурм появилась на свет 28 июня 1966 года в Москве. Творческая атмосфера в семье повлияла на ее будущее: дед певицы, Константин Николаевич, был оперным певцом (лирико-драматический тенор), выступал в театре Станиславского и Немировича-Данченко, а также в ансамбле Леонида Утёсова.
Музыкальное образование Наталья начала получать с 6 лет, обучаясь игре на фортепиано в школе имени Дунаевского. После окончания школы с литературно-театральным уклоном она поступила в Музыкальное училище им. Октябрьской революции, где осваивала эстрадный вокал. Позже получила диплом Московского государственного института культуры по специальности "библиографоведение".
В 1991 году Штурм одержала победу на конкурсе «Шоу-Королева» в Сочи, что открыло ей дорогу в шоу-бизнес. Некоторое время она выступала в ансамбле еврейской музыки «Мицва», исполняя песни на иврите и идише, хотя не владела этими языками.
Настоящий прорыв в карьере произошел в 1993 году, когда Наталья познакомилась с Александром Новиковым. Он стал ее продюсером и автором главных хитов: «Школьный роман», «Черная лилия» и «Кожаная кепка», которые сделали ее звездой российской эстрады.
После расставания с Новиковым Штурм выпустила несколько альбомов («Уличный художник», «Зеркало любви»), но они не смогли повторить прежний успех. К 2000-м годам ее популярность как певицы пошла на спад, и она сосредоточилась на литературной деятельности. В этот период Наталья написала ряд детективных романов, среди которых: «Любовь цвета крови» (2006), «Школа строгого режима, или Любовь цвета юности» (2011) и «Сдохни, тварь, или Любовь цвета одиночества» (2013).
Чем занимается бывшая звезда 90-х
Хотя Наталья Штурм давно оставила большую сцену, она продолжает оставаться в центре внимания, активно осваивая новые роли в цифровую эпоху. Пережив пик славы в 90-х, сегодня певица полностью переключилась на жизнь в интернете и предпринимательство.
Основной площадкой для самовыражения Штурм стали социальные сети. В своем Instagram* и Telegram-канале она регулярно публикует откровенные фотосессии, ностальгические воспоминания о музыкальной карьере и провокационные высказывания, которые часто становятся поводом для скандалов.
Параллельно с блогерством Штурм успешно занимается бизнесом, сделав ставку на недвижимость. В 2022 году она приобрела роскошный особняк в Подмосковье стоимостью 30 миллионов рублей, а также сдает несколько квартир в аренду. Периодически бывшая певица появляется на телевидении - дает откровенные интервью о своей карьере и личной жизни.
Скандалы с певицей
Неожиданное «возвращение девственности»
В 2024 году певица потрясла поклонников признанием о хирургическом восстановлении девственности, которое она назвала «свадебным подарком» своему избраннику. Однако бракосочетание так и не состоялось, оставив 58-летнюю Штурм с неожиданным «статусом». Параллельно звезда призналась в радикальном изменении внешности с помощью пластических операций, объяснив это желанием произвести впечатление на нового возлюбленного.
«Фаллоимитаторный скандал»
Год спустя, в 2025-м, артистка спровоцировала новый скандал, опубликовав в Instagram фотографию с коллекцией интимных аксессуаров. Ироничная подпись под фото с розовой секс-игрушкой: «Он скалку для теста принес и одну елочную игрушку... Пришлось дозаказать наручники» — вызвала бурю негодования среди подписчиков, многие из которых в знак протеста покинули ее страницу.
Откровения о семейном насилии
Штурм неоднократно становилась жертвой домашнего насилия со стороны бывшего супруга, бизнесмена Игоря Павлова. В своих интервью она подробно описывала жестокие избиения, сломанный нос и потерю имущества после развода. Ее откровения стали одними из первых публичных заявлений о проблеме домашнего насилия в России, однако, по словам певицы, правоохранительные органы не предприняли должных мер.
Скандал в Болгарии
Во время отдыха в 2017 году Штурм стала объектом насмешек болгарских СМИ после откровенной фотосессии. Критики особенно выделили ее небритые ноги на фоне роскошного интерьера. Однако артистка гордо заявила, что не намерена соответствовать чужим стандартам и полностью довольна своей внешностью.
Споры об авторских правах
В 2025 году певица неожиданно ввязалась в конфликт между Ольгой Бузовой и Ладой Дэнс, заявив о готовности «яростно защищать свои хиты». Однако поклонники быстро напомнили ей, что авторство главного хита «Школьный роман» принадлежит Александру Новикову, а не самой Штурм.
Провокационные признания
Утверждала, что в молодости отвергла ухаживания будущего олигарха Романа Абрамовича, шутя заметив, что иначе «он не стал бы миллиардером».
В 58 лет заявила об отказе от серьезных отношений, объяснив это тем, что «современные мужчины не хотят содержать женщин».