«Вот-вот разойдемся»: какой приговор вынесли Анатолию Руденко после задержания с запрещёнными веществами и что происходит в его семье

11 августа 2026, 11:19

Анатолий Руденко (Фото: Кадр из фильма «Цвет граната»)

В начале 2024 года актёр Анатолий Руденко попал под суд за хранение запрещённых веществ, но избежал реального тюремного срока. После скандала артист ушёл из публичного поля, перестал общаться с прессой, однако продолжает работать в профессии, сохраняя детали своей текущей жизни в строгой тайне. Чем закончилась эта история и что происходит в жизни звезды сегодня, расскажет «Радио 1».





Содержание Каков оказался исход судебного разбирательства Что стало причиной столь пристального интереса к персоне актёра? Романтическая дорога, которая привела его к домашнему очагу Главная женщина его жизни Как складывается жизнь Анатолия Руденко в настоящее время?

Каков оказался исход судебного разбирательства



Анатолий Руденко (Фото: Кадр из фильма «Спираль»)

Что стало причиной столь пристального интереса к персоне актёра?



Анатолий Руденко (Фото: Кадр из фильма «Две судьбы-2. Голубая кровь»)

Романтическая дорога, которая привела его к домашнему очагу

«Ей перед семьёй не стыдно?»: голые фото и сомнительная репутация. Что вытворяет падчерица Ивана Урганта?

Главная женщина его жизни

Как складывается жизнь Анатолия Руденко в настоящее время?



Анатолия Руденко и Елена Дудина (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

«15 лет со дня свадьбы — это целая жизнь. И одновременно один короткий, как вспышка, день. Когда-то нам казалось, что впереди будет бесконечный медовый месяц. Но жизнь внесла коррективы в этот сценарий. Были годы, когда мы больше напоминали двух раненых зверей, чем романтически настроенных голубков. Мы притирались друг к другу настолько, что искры летели. Хоть и не желая, делали друг другу больно словами, молчанием, непониманием. Я не собираюсь приукрашивать: это было нелегко. Иногда казалось, что вот-вот разойдемся, но этого не произошло», — призналась актриса «Царьграду».