01 ноября 2025, 16:45

Елена Захарова (Фото: Тelegram/lenazakharova_official)

Елена Захарова — российская актриса театра и кино, чья жизнь напоминает драматический сценарий, где головокружительный успех в профессии соседствует с глубокими личными трагедиями. Пройдя через невосполнимую потерю ребенка и предательство мужа, она сумела найти в себе силы не только выжить, но и обрести новое счастье. Подробности — в материале «Радио 1».





Актерская профессия и звездный час

Елена Захарова (Фото: Тelegram/lenazakharova_official)



Двойная трагедия

«Сейчас я всё анализирую и думаю, что Маша должна была уйти, чтобы разлучить меня с той семьей. Я думаю, если бы не ушла она, могло бы что-то произойти со мной. Еще я думаю, что это была и врачебная ошибка. Не без этого», — делилась актриса на передаче «Судьба человека».

«Я пережила еще один страшный момент. Квартира, в которой мы жили... Не прошло еще и 40 дней, мне сказали, что я могу забрать вещи ребенка, потому что они собрались ее сдавать. Я просила подождать 40 дней... Это неправильно, это не по-христиански. У меня был сильный шок. В стрессе я собирала вещи... Врагу такого не пожелаешь», — рассказала звезда.

Новое счастье в тишине

Елена Захарова (Фото: Тelegram/lenazakharova_official)



«Я все свободное время провожу с малышкой... Я ценю каждую минуту, проведенную с дочкой», — говорит актриса.

Творчество Елены Захаровой сегодня

«Я хочу, чтобы обо мне говорили: "Елена Захарова может сыграть все!"»