«Врагу такого не пожелаешь»: Врачебная ошибка, повлекшая смерть дочери, и предательство мужа. Жизненные перипетии Елены Захаровой
Елена Захарова — российская актриса театра и кино, чья жизнь напоминает драматический сценарий, где головокружительный успех в профессии соседствует с глубокими личными трагедиями. Пройдя через невосполнимую потерю ребенка и предательство мужа, она сумела найти в себе силы не только выжить, но и обрести новое счастье. Подробности — в материале «Радио 1».
Актерская профессия и звездный часЕлена Захарова родилась 2 ноября 1975 года в Москве, в семье, далекой от искусства. Ее артистический талант проявился рано: с шести лет она танцевала в эстрадно-хореографическом ансамбле «Буратино», а позже ненадолго погрузилась в мир классического балета. Несмотря на первоначальную неудачу при поступлении в театральную школу, она не сдалась. Судьбоносной стала шутка однокурсников, которые, разыграв ее, пригласили на кинопробы. Это привело к первой эпизодической роли в картине «Емеля-дурак».
Окончательно убежденная в своем призвании, после школы она успешно поступила в Щукинское училище, которое окончила в 1997 году. Еще будучи студенткой, Захарова дебютировала в кино, сыграв роль Вики в фильме «Приют комедиантов». Известность к актрисе пришла после выхода сериалов «Пятый угол» и «Дальнобойщики». Однако настоящей народной любовью она обязана роли учительницы Полины Сергеевны Ольховской в популярном молодежном сериале «Кадетство», куда ее утвердили без проб. Эта работа сделала ее одной из самых узнаваемых и востребованных актрис своего поколения.
Двойная трагедияПик профессиональной активности Захаровой совпал с личной драмой, навсегда изменившей ее жизнь. В феврале 2011 года у Елены и ее мужа, бизнесмена Сергея Мамотова, родилась дочь Анна-Мария. Счастье длилось недолго — когда девочке было восемь месяцев, она скоропостижно скончалась от острой менингококковой инфекции. Актриса признавалась, что трагедия произошла из-за врачебной ошибки: первый вызванный платный врач не распознал угрозы, и момент был упущен.
«Сейчас я всё анализирую и думаю, что Маша должна была уйти, чтобы разлучить меня с той семьей. Я думаю, если бы не ушла она, могло бы что-то произойти со мной. Еще я думаю, что это была и врачебная ошибка. Не без этого», — делилась актриса на передаче «Судьба человека».
Эта трагедия разлучила супругов. Спустя полтора месяца после смерти дочери Мамотов выгнал Елену из дома, заявив, что им нужно пожить раздельно. Как позже объясняла актриса, муж также обвинил ее в том, что она предала случившееся огласке в СМИ. Для Захаровой это стало вторым сокрушительным ударом.
«Я пережила еще один страшный момент. Квартира, в которой мы жили... Не прошло еще и 40 дней, мне сказали, что я могу забрать вещи ребенка, потому что они собрались ее сдавать. Я просила подождать 40 дней... Это неправильно, это не по-христиански. У меня был сильный шок. В стрессе я собирала вещи... Врагу такого не пожелаешь», — рассказала звезда.
Справиться с горем ей помогла вера в Бога и погружение в работу — на съемки сериала «Ледников» она вышла уже на девятый день после утраты.
Новое счастье в тишине
Спустя годы боли Елена Захарова сумела вымолить у судьбы новый шанс на материнство. 6 декабря 2017 года, в 42 года, она родила вторую дочь. По некоторым данным, девочку назвали Майей — в честь балерины Майи Плисецкой. Имя отца ребенка она тщательно скрывает от публики, ограждая личную жизнь от постороннего вмешательства.
«Я все свободное время провожу с малышкой... Я ценю каждую минуту, проведенную с дочкой», — говорит актриса.
Ее дочь занимается балетом в Русской национальной балетной школе Илзы Лиепа, и Захарова с гордостью отмечает, что у нее «абсолютно балетная фигура»
Творчество Елены Захаровой сегодня
Елена Захарова продолжает активно сниматься в кино и играть в театре. Ее фильмография регулярно пополняется новыми проектами. В 2022 году она снялась в военной драме «Сокровища партизанского леса», в 2023-м — в киноальманахе «Родные люди», а в 2024-м на экраны вышла семейная мелодрама «Сюрприз для мамы» с ее участием. Актриса по-прежнему востребована и утверждает, что не планирует ограничивать себя каким-то одним амплуа:
«Я хочу, чтобы обо мне говорили: "Елена Захарова может сыграть все!"»