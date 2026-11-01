Выгнал из дома после похорон дочери и обвинил в предательстве: как звезда «Кадетства» Елена Захарова пережила трагедию и обрела новое счастье?
Елена Захарова — российская актриса театра и кино, чья жизнь напоминает драматический сценарий, где головокружительный успех в профессии соседствует с глубокими личными трагедиями. Пройдя через невосполнимую потерю ребенка и предательство мужа, она сумела найти в себе силы не только выжить, но и обрести новое счастье. Подробности — в материале «Радио 1».
Актерская профессия и звездный часЕлена Захарова родилась 2 ноября 1975 года в Москве, в семье, далекой от искусства. Ее артистический талант проявился рано: с шести лет она танцевала в эстрадно-хореографическом ансамбле «Буратино», а позже ненадолго погрузилась в мир классического балета. Несмотря на первоначальную неудачу при поступлении в театральную школу, она не сдалась. Судьбоносной стала шутка однокурсников, которые, разыграв ее, пригласили на кинопробы. Это привело к первой эпизодической роли в картине «Емеля-дурак».
Окончательно убежденная в своем призвании, после школы она успешно поступила в Щукинское училище, которое окончила в 1997 году. Еще будучи студенткой, Захарова дебютировала в кино, сыграв роль Вики в фильме «Приют комедиантов». Известность к актрисе пришла после выхода сериалов «Пятый угол» и «Дальнобойщики». Однако настоящей народной любовью она обязана роли учительницы Полины Сергеевны Ольховской в популярном молодежном сериале «Кадетство», куда ее утвердили без проб. Эта работа сделала ее одной из самых узнаваемых и востребованных актрис своего поколения.
Сегодня фильмография Захаровой насчитывает более 130 работ, включая картины «Я знаю, как стать счастливым!», «Принцесса и нищенка», «Серафима прекрасная», «Точки опоры», «Как вернуть мужа за 30 дней», «Кассирши», «Ёлки 9», «Провинциальный детектив» и «Сокровища партизанского леса».
Двойная трагедия ЗахаровойПик профессиональной активности Захаровой совпал с личной драмой, навсегда изменившей ее жизнь. В феврале 2011 года у Елены и ее мужа, бизнесмена Сергея Мамотова, родилась дочь Анна-Мария. Счастье длилось недолго — когда девочке было восемь месяцев, она скоропостижно скончалась от острой менингококковой инфекции. Актриса признавалась, что трагедия произошла из-за врачебной ошибки: первый вызванный платный врач не распознал угрозы, и момент был упущен.
«Сейчас я всё анализирую и думаю, что Маша должна была уйти, чтобы разлучить меня с той семьей. Я думаю, если бы не ушла она, могло бы что-то произойти со мной. Еще я думаю, что это была и врачебная ошибка. Не без этого», — делилась актриса на передаче «Судьба человека».Эта трагедия разлучила супругов. Спустя полтора месяца после смерти дочери Мамотов выгнал Елену из дома, заявив, что им нужно пожить раздельно. Как позже объясняла актриса, муж также обвинил ее в том, что она предала случившееся огласке в СМИ. Для Захаровой это стало вторым сокрушительным ударом.
«Я пережила еще один страшный момент. Квартира, в которой мы жили... Не прошло еще и 40 дней, мне сказали, что я могу забрать вещи ребенка, потому что они собрались ее сдавать. Я просила подождать 40 дней... Это неправильно, это не по-христиански. У меня был сильный шок. В стрессе я собирала вещи... Врагу такого не пожелаешь», — рассказала звезда.Справиться с горем ей помогла вера в Бога и погружение в работу — на съемки сериала «Ледников» она вышла уже на девятый день после утраты.
Новое счастье в тишинеПосле трагедии Захарова обратилась к вере, посещала храмы в каждой командировке и молилась о ребенке. Переломным моментом стало паломничество на Кипр, где по местному поверью нужно трижды проплыть вокруг священного камня.
«Помню, было холодно, так как это ноябрь. Рядом со мной тогда находился Андрей Носков, который говорит: "Если боишься одна, то я с тобой поплыву". Мы сделали первый круг, ветер то и дело бросал нас на скалу. Я уже думала сдаться, но тут Андрей говорит: "Поплывем и на второй". После него я думала уже выходить, но Носков продолжил: "Нет, надо три раза"». Делилась актриса в программе «Пусть говорят».Спустя год, на Благовещение, Захарова узнала о беременности, а в конце 2017 года родила дочь Майю. Личность отца девочки актриса не раскрывает до сих пор, известно лишь, что отношения с ним распались.
«Думаю, дело в том, что я слишком много работаю, и у меня не остается времени на личную жизнь. Надо, наверное, пересмотреть свое отношение к этому, а то останусь без отношений. А ведь для счастья женщине все-таки нужен рядом любимый человек», — признавалась она в интервью изданию «Леди Mail».Сегодня дочь актрисы занимается балетом в Русской национальной балетной школе Илзы Лиепа, и Захарова с гордостью отмечает, что у нее «абсолютно балетная фигура».
Творчество Елены Захаровой сегодняЕлена Захарова продолжает активно сниматься в кино и играть в театре. Она задействована в постановках «Служебный роман», «Мужчина с доставкой на дом», «Старший сын», «С кем поведешься…», «Скамейка», «Собачье сердце», «Авантюра», «8 любящих женщин», «Наполеон и Жозефина», «Я, только Я, снова Я», «Мой дом — твой дом», «Люблю — женюсь!» и «Охота за наследством».
В кино актриса снимается не менее активно. В 2025 году с ее участием на экраны вышла лента «Без семьи», а уже в 2026-м стартовал показ картины «Раскаты». В производстве в настоящее время находятся проекты «Война и мир» и «Прозревшая».