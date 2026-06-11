Неудачный брак с американкой и бездетность: почему от Александра Дьяченко отвернулись близкие из США и как он оказался на волоске от смерти?
2021 год стал тяжелым испытанием для актера Александра Дьяченко — он едва не лишился жизни. После перенесенного вируса артист надолго исчез с экранов и избегал комментариев о своем самочувствии. Как сейчас складывается его жизнь в США, чем он занимается, а также кто его жена и есть ли у него дети — расскажет «Радио 1».
Биография Александра Дьяченко: работа в США и неудачный бракАлександр Станиславович Дьяченко родился 12 июня 1965 года в Ленинграде. С детства он сочетал учебу с активными занятиями спортом, увлекаясь хоккеем и восточными единоборствами. После окончания школы поступил в Ленинградский электротехнический институт, который успешно окончил в 1988 году по специальности инженера-радиотехника.
В 1993 году Александр принял решение эмигрировать в США, где прожил почти десять лет. Изначально он отправился туда как турист, но, впечатленный возможностями, решил остаться. Именно в Америке он получил актерское образование, а стажировку проходил в Лос-Анджелесе у самого Милтона Канцелоса. Позже стал членом профсоюза американских актеров.
Однако по профессии работал далеко не сразу. В Чикаго он устроился менеджером российских хоккеистов, а в свободное время занимался музыкой — играл на гитаре, писал песни для американских исполнителей и делал аранжировки.
Со временем наладилась и личная жизнь. Дьяченко женился на американке по имени Дженни, но вскоре осознал, что в их браке нет любви. Для жены замужество было скорее формальностью, поэтому она легко согласилась на его предложение. К тому же, чем чаще актер приезжал в Россию, тем больше дистанция между супругами росла. В итоге они развелись мирно, детей у пары не было.
Возвращение в РоссиюПосле развода с Дженни Александр Дьяченко понял, что больше ничто не удерживает его в Америке. Он решил вернуться в Россию, где у него было много перспективных предложений от режиссеров. По другой версии, причиной переезда стали личные переживания — актер признался, что перестал «уважать себя» и понял, что ему пора вернуться на Родину.
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В США у него остались родственники, друзья и коллеги, но после событий 2022 года многие из них разорвали с ним отношения.
«Со мной перестали общаться очень близкие люди, очень близкая семья. Доказывать и объяснять какие-то вещи — бесполезно. Потому что когда человек придерживается своей правды, то чужая правда ему неинтересна», — сказал он в программе «Судьба человека».Актер не скрывает, что теперь не представляет своей жизни вне России. Несмотря на разрыв с близкими, он не изменил своим взглядам и остается верен исторической Родине.
Карьера Дьяченко в РоссииПоворотным моментом в его карьере стало приглашение от режиссера Алексея Балабанова в фильм «Брат-2». Роль братьев-близнецов Дмитрия и Константина Громовых принесла ему всенародную популярность в 2000 году и открыла дорогу в российский кинематограф. После этого актер стал активно сниматься в сериалах и фильмах, среди которых «Женская интуиция», «Мажор», «Брак по завещанию» и многие другие проекты.
Помимо актерской деятельности, Александр профессионально занимается музыкой. Он пишет песни, поет, играет на гитаре и развивает собственный музыкальный проект. Свою личную жизнь артист тщательно скрывает от прессы.
Опасная болезньВ 2021 году Александр Дьяченко пережил серьезное испытание — он попал в реанимацию и провел две недели в коме. Болезнь поставила его жизнь под угрозу, но актер смог выкарабкаться. Однако процесс восстановления оказался долгим и непростым.
Позже Дьяченко рассказывал, что долгое время испытывал проблемы с подвижностью ног, а его внешность сильно изменилась: он набрал лишний вес, полностью поседел, лицо стало отечным и осунулось. Кроме того, актер признался, что болезнь повлияла не только на физическое состояние, но и на психологическое.
«Я осознал, что очень многое было сделано не так, на что-то время было потрачено просто впустую», — поделился артист.Как оказалось, причиной этих изменений стала дегенерация нейронных связей головного мозга, которая повлияла и на его физическое состояние и на внешний облик.
«Пришлось долго бороться с астеническим синдромом. Долгое время не узнавал себя в зеркале», — поделился Дьяченко.
Александр Дьяченко сегодняНесмотря на сложный путь восстановления, он сумел вернуться в профессию и продолжает радовать зрителей новыми ролями. В последние годы актер снялся в фильмах «Дед Морозов — 2» и «Жизнь по вызову — 2», а также сыграл главного героя в сериале «Закон тайги».
О своей личной жизни Дьяченко предпочитает не распространяться. После развода с американской женой он так и не женился снова, а разговоры о новых романах оставляет без комментариев.