11 июня 2026, 13:33

Александр Дьяченко (фото: Инстаграм* @antigoalex)

2021 год стал тяжелым испытанием для актера Александра Дьяченко — он едва не лишился жизни. После перенесенного вируса артист надолго исчез с экранов и избегал комментариев о своем самочувствии. Как сейчас складывается его жизнь в США, чем он занимается, а также кто его жена и есть ли у него дети — расскажет «Радио 1».





Содержание Биография Александра Дьяченко: работа в США и неудачный брак Возвращение в Россию Карьера Дьяченко в России Опасная болезнь Александр Дьяченко сегодня

Биография Александра Дьяченко: работа в США и неудачный брак

Александр Дьяченко (фото: Инстаграм* @antigoalex)

Возвращение в Россию

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«Со мной перестали общаться очень близкие люди, очень близкая семья. Доказывать и объяснять какие-то вещи — бесполезно. Потому что когда человек придерживается своей правды, то чужая правда ему неинтересна», — сказал он в программе «Судьба человека».

Карьера Дьяченко в России

Александр Дьяченко (фото: Инстаграм* @antigoalex)

Опасная болезнь

«Я осознал, что очень многое было сделано не так, на что-то время было потрачено просто впустую», — поделился артист.

«Пришлось долго бороться с астеническим синдромом. Долгое время не узнавал себя в зеркале», — поделился Дьяченко.

Александр Дьяченко (фото: Инстаграм* @antigoalex)

Александр Дьяченко сегодня