«Все пляшут и поют»: скандал на Первом, обвинения в домогательствах и сбитый велосипедист. Что предпочитает не вспоминать Александр Друзь
Легенда клуба «Что? Где? Когда?» Александр Друзь, один из самых эрудированных петербуржцев, 10 мая празднует 70-летний юбилей. Его крепкий брак с Еленой, знакомой ему ещё со школы, долгие годы был примером для подражания. Однако в последнее время безупречный имидж магистра оказался испорчен чередой громких скандалов. Какие события подорвали репутацию знаменитого знатока и как он объясняет свои поступки, расскажет «Радио 1».
Становление легендыСудьба Александра Друзя во многом определилась семейным укладом. Его отец, кадровый офицер Абрам Моисеевич, был выходцем из Житомира, а мать, Сейна Мееровна, прошла блокаду Ленинграда, работая медсестрой. Родители прививали любовь к литературе с пелёнок: маленькому Саше книги читали задолго до того, как он начал говорить. В доме всегда царила атмосфера образованности. Интерес к точным и гуманитарным дисциплинам проснулся рано, хотя в школьном аттестате до серебряной медали не хватило совсем немного баллов. После школы юноша получил рабочую специальность электрика в техническом училище. Затем поступил в вуз и окончил его с красным дипломом по специальности «инженер-системотехник». В молодости подрабатывал Дедом Морозом на детских праздниках, а в 80-е годы трудился программистом.
С началом 1990-х годов переключился на преподавание — вёл занятия в физико-математическом лицее и французской гимназии. Колоссальная эрудиция, которую Александр Абрамович воспитывал в себе десятилетиями, получила достойное применение. В 1981 году Владимир Ворошилов позвал выпускника ЛИИЖТ в элитарный клуб «Что? Где? Когда?». Прошло всего десять лет, и Друзь перешёл от амплуа игрока к роли наставника, взращивая будущих чемпионов. Параллельно телевизионная карьера инженера-системотехника укрепилась триумфами в «Брейн-ринге» и «Своей игре». Интеллектуальные игры стали лишь стартовой площадкой: в дальнейшем Александр Друзь был телеведущим проектов: «Кулинарная прогулка» и «Час истины», руководил компанией «Золотой телец» и основал строительную фирму.
Школьный роман длиною в жизньИстория любви Александра Друзя и его жены Елены началась за школьной партой — они были одноклассниками. Позже Елена перевелась в другую школу, и их общение на время прервалось. Всё изменилось, когда 15-летний Александр решил поздравить с 8 Марта всех знакомых девушек, включая Лену. Завязался разговор, за ним последовало приглашение на прогулку — так и начался их роман. Поначалу школьница не воспринимала Александра как кавалера — парень казался ей слишком занудным и серьёзным. Но вскоре мнение девушки изменилось: Друзь увлечённо водил подругу по городу, рассказывая о достопримечательностях, словно заправский экскурсовод, и с готовностью помогал в учёбе с физикой и математикой. Постепенно дружба переросла в симпатию, а в 10-м классе Елена ответила воздыхателю взаимностью. Спустя несколько лет, в 23 года, молодые люди официально стали мужем и женой. По словам супруги Александра Друзя, в их семье все решения принимаются сообща, даже если речь идёт о мелочах. Вне камер Александр Абрамович — человек мягкий, добродушный и отзывчивый. Вместе с Еленой супруги воспитали двух дочерей, которые получили отличное экономическое образование и успешно проявили себя в интеллектуальных играх, включая «Что? Где? Когда?». Шестикратный обладатель «Хрустальной совы» — ещё и заботливый дедушка четверых внучек, которых, по собственному признанию, любит баловать. Строгих рамок шестикратный обладатель «Хрустальной совы» девочкам не ставит, но ненавязчиво напоминает, насколько полезны интеллектуальные игры для развития мышления и кругозора.
Тёмная сторона биографииНе всё в послужном списке магистра клуба выглядит безупречно. За ним закрепился статус первого игрока в истории «Что? Где? Когда?», официально отлученного от участия за попытку дать подсказку, — своеобразный антирекорд, который больше не хотелось бы повторять никому. Позднее эта история получила продолжение: ещё несколько раз знатоку приходилось брать вынужденные паузы по схожим обвинениям. И всё же дверь клуба для самого титулованного члена команды не закрывалась — эрудит всегда возвращался. Своеобразным символом его неизменного присутствия в клубе стала ироничная фраза Андрея Козлова, сказанная в эфире «Вечернего Урганта» на Первом канале:
«Одни люди приходят и уходят, а другие прилипают к своему месту. Но я, конечно, не один так прилип. Друзь вон тоже. Он так прилип, что теперь не отцепишь».В 2019 году разразился громкий скандал, поставивший под угрозу участие Александра Абрамовича Друзя в проектах Первого канала. Главный редактор викторины «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер* обвинил знаменитого знатока в попытке мошенничества. В качестве доказательства он обнародовал аудиозапись, на которой голос, предположительно принадлежащий Друзю, просит помочь с выигрышем главного денежного приза. На плёнке обсуждались детали схемы: как заблаговременно получить правильные ответы и каким образом поделить потенциальный выигрыш между участниками. Бер* утверждал, что снабдил участника турнира лишь четырьмя вопросами из итогового выпуска, а остальные шесть были экстренно заменены. Тем не менее тандем Друзь — Сиднев прорвался в финал, но сорвать джекпот в три миллиона не смог, остановившись на несгораемых 200 тысячах. Когда информация о закулисных договорённостях просочилась в публичное поле, итоги игры обнулили.
Реакция последовала незамедлительно: продюсеры «Что? Где? Когда?» и «Кто хочет стать миллионером?» отстранили от съёмок обоих фигурантов — и Друзя, и Бера*. Сам магистр излагал события иначе: по его словам, с идеей сомнительной сделки выступил именно Илья Бер*. Обладатель «Бриллиантовой совы» уверял, что изначально рассматривал происходящее как шанс на разоблачение. Александр Друзь решил подыграть редактору, чтобы понять, насколько далеко тот способен зайти. Вместе с напарником Виктором Сидневым у них был чёткий план действий: дойти до финала, сознательно провалиться на последнем вопросе, а затем уведомить руководство канала о попытке фальсификации.
«Оглядываясь назад, я понимаю, как глупо поступил, пытаясь переиграть Бера*. Мне жаль, что так получилось», — приводит слова Друзя «AIF.RU».
Бизнес на эрудицииХотя сама по себе игра в «Что? Где? Когда?» не приносила дохода, узнаваемость, полученная благодаря проекту, открыла Александру Друзю широкие коммерческие перспективы. Мэтр интеллектуального клуба проводил лекции и коуч-тренинги, причём организаторы дополнительно брали на себя расходы на перелёт и проживание. Кроме того, шестикратный обладатель приза «Хрустальная сова» сотрудничал с петербургскими телеканалами, был востребован на корпоративах и снимался в рекламе. В одном из интервью Александр Друзь заметил, что формально находится на пенсии, но продолжает делиться опытом: главное занятие ветерана передачи «Что? Где? Когда?» сейчас — обучать молодых тому, что сам он уже делает гораздо реже. Помимо прочего, Друзь нашёл отдушину в писательстве. За последние годы Александр Абрамович выпустил сразу две книги: одну — детскую («Эня, Томас и другие»), вторую — краеведческую, своего рода путеводитель по Санкт-Петербургу под названием «Петербург: пешком по городу». Сам Друзь признавался, что собирал материал для путеводителя почти 45 лет — во время прогулок по городу с родителями, а затем с женой, дочерьми и внучками.
Неожиданный инцидент на дорогеВ августе 2019 года, Александр Друзь снова попал в новостные сводки — на этот раз из-за ДТП. Магистр за рулём автомобиля сбил велосипедиста. Судя по фото- и видеоматериалам с места аварии, Друзь действовал безупречно: сразу остановил машину, подбежал к пострадавшему и принялся выяснять его состояние. Комментируя инцидент журналистам, Александр Абрамович попытался разрядить обстановку шуткой:
«Нет-нет, никаких комментариев. Ничего не произошло. Все хорошо. Все довольны. Все пляшут и поют».Пострадавшим оказался корреспондент «Пятого канала» Дмитрий Акимов, который от госпитализации отказался.
Обвинения в неподобающем поведении2020 год стал для сообщества «Что? Где? Когда?» по-настоящему непростым. Сначала публичный резонанс вызвали обвинения в адрес одного из самых титулованных знатоков клуба — Михаила Скипского. Екатерина Аренина рассказала в своем микроблоге о неподобающем поведении участника, после чего ещё как минимум десять девушек на условиях анонимности поделились схожими историями. А вскоре в эпицентре обсуждений оказался и Александр Друзь. Девушка по имени Анна рассказала, что в 16 лет на турнире ЧГК в Калининграде захотела сфотографироваться с прославленным знатоком. Она вспоминала, что с подругой смотрели все выпуски по телевизору и эти люди были для них кумирами. По словам свидетельницы, во время снимка Друзь сначала обнял её за талию, но потом его рука скользнула выше и оказалась в области груди.
Анна поделилась, что мужчина сказал нечто двусмысленное — точных слов вспомнить не может, но осталось мерзкое ощущение, и подобного с ней больше никогда не случалось — ни до, ни после. Схожую ситуацию описала Виктория Маяковская, участница молодёжного форума «В смысле», где также присутствовал Александр Абрамович. Виктория рассказала, что стояла справа от Александра Друзя, а другая девочка Маша — слева. По словам девушки, сначала он обнял их привычно, за талию, но когда фотограф начал отсчёт, его руки оказались на их ягодицах, затем прижал сильнее, потом отпустил и сразу ушёл. Виктория добавила, что они с Машей переглянулись, и стало понятно, что у подруги всё было точно так же. Рассказчица также отметила, что никаких доказательств, кроме собственных воспоминаний об инциденте, у неё нет. Несмотря на серьёзность обвинений, некоторые игроки клуба поставили их под сомнение. В частности, один из ветеранов телевизионного клуба «Что? Где? Когда?» Сергей Виватенко выразил удивление, что эти истории стали достоянием гласности лишь спустя много лет.
«Александр Друзь всегда занимался своими делами: преподаванием, тренингами. Никогда не слышал, что он — прекрасный детский тренер», — выразил недоумение он в интервью изданию «СтарХит».По словам члена элитарного клуба, на мероприятиях со школьниками обычно присутствуют и родители, и педагоги, поэтому странно, что никто ничего не заметил. Также 14-кратный чемпион «Брэйн-ринга» подчеркнул, что пострадавшим стоило бы обратиться в суд.
«Если что-то и было, то необходимо следствие и прочее», — добавил Виватенко. Помимо этого, Виватенко заявил, что ему ничего не известно о работе Друзя с несовершеннолетними. «Он всегда занимался взрослой аудиторией — преподаванием, тренингами. Но давайте честно: это уже не первое скандальное обвинение. Когда он был уличён в нарушении правил на „Кто хочет стать миллионером?“ — его ведь не исключили. Исключат ли теперь? Вопрос к телекомпании. Александр Абрамович стал лицом этой игры. Его сделали символом. Как в „Служебном романе“ — выдвинули, а задвинуть не могут», — прокомментировал скандал Сергей Виватенко в интервью изданию StarHit.
Сотый эфир и новые скандалыНесмотря на широкий резонанс, обвинения, критические статьи и конфликты, Александр Друзь сохранил за собой звание магистра клуба. Более того, в апреле 2022 года легендарный знаток «Что? Где? Когда?» провёл юбилейную, сотую телевизионную игру. Любопытно, что первый вопрос выпуска был посвящён ему самому — он напомнил о «штрафной» игре 1984 года. Сам Друзь, однако, не ожидал, что юбилей вызовет такой ажиотаж: магистр полагал, что сотая игра пройдёт в обычном, рабочем режиме. В эфире Александр Абрамович с иронией заметил:
«Думаю, что надо мной пошутили, это специально подготовленный вопрос для меня».Совсем недавно, в конце апреля 2026 года, знаток оказался в центре нового громкого скандала, который мог стоить ему звания. Первый канал объявил Друзю выговор за то, что тот привёз «Хрустальную сову» на корпоратив и организовал игру в формате «ЧГК», полностью воспроизведя оригинальную атмосферу. Один из заказчиков выложил фото с праздника в соцсети, чем, по сути, и подставил легенду.
«У него уже есть жёлтая карточка в виде штрафа и выговора: однажды знаток провёл частный выезд с полным воссозданием атмосферы, надеясь на добросовестных заказчиков, но те спалили его отметкой в соцсетях. В итоге сумма штрафа превысила гонорар, Друзю пригрозили расторжением телеконтракта», — сообщала «Комсомольская правда».После этого случая Друзь перестроил систему проведения частных мероприятий: теперь за 480 тысяч рублей он проводит «Интеллектуальную игру с ведущим Александром Друзем» без атрибутики. А дальше начинается самое захватывающее для полного погружения в игру:
«Если заказчики хотят максимальное погружение (в атмосферу «ЧГК» — прим. ред.), то им придётся раскошелиться и договориться с обладателями лицензии: 1,1 миллиона стоит мероприятие со всеми атрибутами легендарной передачи, 2,2 миллиона — с оригинальным выездным продакшеном, от 3 миллионов — ЧГК в том самом чёрном доме, как на ТВ», — сообщалось в телеграм-канале Mash.