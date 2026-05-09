«Все пляшут и поют»: скандал на Первом, обвинения в домогательствах и сбитый велосипедист. Что предпочитает не вспоминать Александр Друзь

Александр Друзь (Фото: Инстаграм*@aadrouz)

Легенда клуба «Что? Где? Когда?» Александр Друзь, один из самых эрудированных петербуржцев, 10 мая празднует 70-летний юбилей. Его крепкий брак с Еленой, знакомой ему ещё со школы, долгие годы был примером для подражания. Однако в последнее время безупречный имидж магистра оказался испорчен чередой громких скандалов. Какие события подорвали репутацию знаменитого знатока и как он объясняет свои поступки, расскажет «Радио 1».



Становление легенды

Судьба Александра Друзя во многом определилась семейным укладом. Его отец, кадровый офицер Абрам Моисеевич, был выходцем из Житомира, а мать, Сейна Мееровна, прошла блокаду Ленинграда, работая медсестрой. Родители прививали любовь к литературе с пелёнок: маленькому Саше книги читали задолго до того, как он начал говорить. В доме всегда царила атмосфера образованности. Интерес к точным и гуманитарным дисциплинам проснулся рано, хотя в школьном аттестате до серебряной медали не хватило совсем немного баллов. После школы юноша получил рабочую специальность электрика в техническом училище. Затем поступил в вуз и окончил его с красным дипломом по специальности «инженер-системотехник». В молодости подрабатывал Дедом Морозом на детских праздниках, а в 80-е годы трудился программистом.

С началом 1990-х годов переключился на преподавание — вёл занятия в физико-математическом лицее и французской гимназии. Колоссальная эрудиция, которую Александр Абрамович воспитывал в себе десятилетиями, получила достойное применение. В 1981 году Владимир Ворошилов позвал выпускника ЛИИЖТ в элитарный клуб «Что? Где? Когда?». Прошло всего десять лет, и Друзь перешёл от амплуа игрока к роли наставника, взращивая будущих чемпионов. Параллельно телевизионная карьера инженера-системотехника укрепилась триумфами в «Брейн-ринге» и «Своей игре». Интеллектуальные игры стали лишь стартовой площадкой: в дальнейшем Александр Друзь был телеведущим проектов: «Кулинарная прогулка» и «Час истины», руководил компанией «Золотой телец» и основал строительную фирму.

Школьный роман длиною в жизнь

История любви Александра Друзя и его жены Елены началась за школьной партой — они были одноклассниками. Позже Елена перевелась в другую школу, и их общение на время прервалось. Всё изменилось, когда 15-летний Александр решил поздравить с 8 Марта всех знакомых девушек, включая Лену. Завязался разговор, за ним последовало приглашение на прогулку — так и начался их роман. Поначалу школьница не воспринимала Александра как кавалера — парень казался ей слишком занудным и серьёзным. Но вскоре мнение девушки изменилось: Друзь увлечённо водил подругу по городу, рассказывая о достопримечательностях, словно заправский экскурсовод, и с готовностью помогал в учёбе с физикой и математикой. Постепенно дружба переросла в симпатию, а в 10-м классе Елена ответила воздыхателю взаимностью.

Александр Друзь с семьёй (Фото: Инстаграм*@aadrouz)
Спустя несколько лет, в 23 года, молодые люди официально стали мужем и женой. По словам супруги Александра Друзя, в их семье все решения принимаются сообща, даже если речь идёт о мелочах. Вне камер Александр Абрамович — человек мягкий, добродушный и отзывчивый. Вместе с Еленой супруги воспитали двух дочерей, которые получили отличное экономическое образование и успешно проявили себя в интеллектуальных играх, включая «Что? Где? Когда?». Шестикратный обладатель «Хрустальной совы» — ещё и заботливый дедушка четверых внучек, которых, по собственному признанию, любит баловать. Строгих рамок шестикратный обладатель «Хрустальной совы» девочкам не ставит, но ненавязчиво напоминает, насколько полезны интеллектуальные игры для развития мышления и кругозора.

Тёмная сторона биографии

Не всё в послужном списке магистра клуба выглядит безупречно. За ним закрепился статус первого игрока в истории «Что? Где? Когда?», официально отлученного от участия за попытку дать подсказку, — своеобразный антирекорд, который больше не хотелось бы повторять никому. Позднее эта история получила продолжение: ещё несколько раз знатоку приходилось брать вынужденные паузы по схожим обвинениям. И всё же дверь клуба для самого титулованного члена команды не закрывалась — эрудит всегда возвращался. Своеобразным символом его неизменного присутствия в клубе стала ироничная фраза Андрея Козлова, сказанная в эфире «Вечернего Урганта» на Первом канале:

«Одни люди приходят и уходят, а другие прилипают к своему месту. Но я, конечно, не один так прилип. Друзь вон тоже. Он так прилип, что теперь не отцепишь».
В 2019 году разразился громкий скандал, поставивший под угрозу участие Александра Абрамовича Друзя в проектах Первого канала. Главный редактор викторины «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер* обвинил знаменитого знатока в попытке мошенничества. В качестве доказательства он обнародовал аудиозапись, на которой голос, предположительно принадлежащий Друзю, просит помочь с выигрышем главного денежного приза. На плёнке обсуждались детали схемы: как заблаговременно получить правильные ответы и каким образом поделить потенциальный выигрыш между участниками. Бер* утверждал, что снабдил участника турнира лишь четырьмя вопросами из итогового выпуска, а остальные шесть были экстренно заменены. Тем не менее тандем Друзь — Сиднев прорвался в финал, но сорвать джекпот в три миллиона не смог, остановившись на несгораемых 200 тысячах. Когда информация о закулисных договорённостях просочилась в публичное поле, итоги игры обнулили.

Реакция последовала незамедлительно: продюсеры «Что? Где? Когда?» и «Кто хочет стать миллионером?» отстранили от съёмок обоих фигурантов — и Друзя, и Бера*. Сам магистр излагал события иначе: по его словам, с идеей сомнительной сделки выступил именно Илья Бер*. Обладатель «Бриллиантовой совы» уверял, что изначально рассматривал происходящее как шанс на разоблачение. Александр Друзь решил подыграть редактору, чтобы понять, насколько далеко тот способен зайти. Вместе с напарником Виктором Сидневым у них был чёткий план действий: дойти до финала, сознательно провалиться на последнем вопросе, а затем уведомить руководство канала о попытке фальсификации.

«Оглядываясь назад, я понимаю, как глупо поступил, пытаясь переиграть Бера*. Мне жаль, что так получилось», — приводит слова Друзя «AIF.RU».

Бизнес на эрудиции

Хотя сама по себе игра в «Что? Где? Когда?» не приносила дохода, узнаваемость, полученная благодаря проекту, открыла Александру Друзю широкие коммерческие перспективы. Мэтр интеллектуального клуба проводил лекции и коуч-тренинги, причём организаторы дополнительно брали на себя расходы на перелёт и проживание. Кроме того, шестикратный обладатель приза «Хрустальная сова» сотрудничал с петербургскими телеканалами, был востребован на корпоративах и снимался в рекламе.

Александр Друзь (Фото: Инстаграм*@aadrouz)
В одном из интервью Александр Друзь заметил, что формально находится на пенсии, но продолжает делиться опытом: главное занятие ветерана передачи «Что? Где? Когда?» сейчас — обучать молодых тому, что сам он уже делает гораздо реже. Помимо прочего, Друзь нашёл отдушину в писательстве. За последние годы Александр Абрамович выпустил сразу две книги: одну — детскую («Эня, Томас и другие»), вторую — краеведческую, своего рода путеводитель по Санкт-Петербургу под названием «Петербург: пешком по городу». Сам Друзь признавался, что собирал материал для путеводителя почти 45 лет — во время прогулок по городу с родителями, а затем с женой, дочерьми и внучками.

Неожиданный инцидент на дороге

В августе 2019 года, Александр Друзь снова попал в новостные сводки — на этот раз из-за ДТП. Магистр за рулём автомобиля сбил велосипедиста. Судя по фото- и видеоматериалам с места аварии, Друзь действовал безупречно: сразу остановил машину, подбежал к пострадавшему и принялся выяснять его состояние. Комментируя инцидент журналистам, Александр Абрамович попытался разрядить обстановку шуткой:

«Нет-нет, никаких комментариев. Ничего не произошло. Все хорошо. Все довольны. Все пляшут и поют».
Пострадавшим оказался корреспондент «Пятого канала» Дмитрий Акимов, который от госпитализации отказался.

Обвинения в неподобающем поведении

2020 год стал для сообщества «Что? Где? Когда?» по-настоящему непростым. Сначала публичный резонанс вызвали обвинения в адрес одного из самых титулованных знатоков клуба — Михаила Скипского. Екатерина Аренина рассказала в своем микроблоге о неподобающем поведении участника, после чего ещё как минимум десять девушек на условиях анонимности поделились схожими историями. А вскоре в эпицентре обсуждений оказался и Александр Друзь. Девушка по имени Анна рассказала, что в 16 лет на турнире ЧГК в Калининграде захотела сфотографироваться с прославленным знатоком. Она вспоминала, что с подругой смотрели все выпуски по телевизору и эти люди были для них кумирами. По словам свидетельницы, во время снимка Друзь сначала обнял её за талию, но потом его рука скользнула выше и оказалась в области груди.
Анна поделилась, что мужчина сказал нечто двусмысленное — точных слов вспомнить не может, но осталось мерзкое ощущение, и подобного с ней больше никогда не случалось — ни до, ни после. Схожую ситуацию описала Виктория Маяковская, участница молодёжного форума «В смысле», где также присутствовал Александр Абрамович. Виктория рассказала, что стояла справа от Александра Друзя, а другая девочка Маша — слева. По словам девушки, сначала он обнял их привычно, за талию, но когда фотограф начал отсчёт, его руки оказались на их ягодицах, затем прижал сильнее, потом отпустил и сразу ушёл. Виктория добавила, что они с Машей переглянулись, и стало понятно, что у подруги всё было точно так же. Рассказчица также отметила, что никаких доказательств, кроме собственных воспоминаний об инциденте, у неё нет. Несмотря на серьёзность обвинений, некоторые игроки клуба поставили их под сомнение. В частности, один из ветеранов телевизионного клуба «Что? Где? Когда?» Сергей Виватенко выразил удивление, что эти истории стали достоянием гласности лишь спустя много лет.

«Александр Друзь всегда занимался своими делами: преподаванием, тренингами. Никогда не слышал, что он — прекрасный детский тренер», — выразил недоумение он в интервью изданию «СтарХит».
По словам члена элитарного клуба, на мероприятиях со школьниками обычно присутствуют и родители, и педагоги, поэтому странно, что никто ничего не заметил. Также 14-кратный чемпион «Брэйн-ринга» подчеркнул, что пострадавшим стоило бы обратиться в суд.

«Если что-то и было, то необходимо следствие и прочее», — добавил Виватенко. Помимо этого, Виватенко заявил, что ему ничего не известно о работе Друзя с несовершеннолетними. «Он всегда занимался взрослой аудиторией — преподаванием, тренингами. Но давайте честно: это уже не первое скандальное обвинение. Когда он был уличён в нарушении правил на „Кто хочет стать миллионером?“ — его ведь не исключили. Исключат ли теперь? Вопрос к телекомпании. Александр Абрамович стал лицом этой игры. Его сделали символом. Как в „Служебном романе“ — выдвинули, а задвинуть не могут», — прокомментировал скандал Сергей Виватенко в интервью изданию StarHit.

Сотый эфир и новые скандалы

Несмотря на широкий резонанс, обвинения, критические статьи и конфликты, Александр Друзь сохранил за собой звание магистра клуба. Более того, в апреле 2022 года легендарный знаток «Что? Где? Когда?» провёл юбилейную, сотую телевизионную игру. Любопытно, что первый вопрос выпуска был посвящён ему самому — он напомнил о «штрафной» игре 1984 года. Сам Друзь, однако, не ожидал, что юбилей вызовет такой ажиотаж: магистр полагал, что сотая игра пройдёт в обычном, рабочем режиме. В эфире Александр Абрамович с иронией заметил:

Александр Друзь (Фото: Инстаграм*@aadrouz)
«Думаю, что надо мной пошутили, это специально подготовленный вопрос для меня».
Совсем недавно, в конце апреля 2026 года, знаток оказался в центре нового громкого скандала, который мог стоить ему звания. Первый канал объявил Друзю выговор за то, что тот привёз «Хрустальную сову» на корпоратив и организовал игру в формате «ЧГК», полностью воспроизведя оригинальную атмосферу. Один из заказчиков выложил фото с праздника в соцсети, чем, по сути, и подставил легенду.

«У него уже есть жёлтая карточка в виде штрафа и выговора: однажды знаток провёл частный выезд с полным воссозданием атмосферы, надеясь на добросовестных заказчиков, но те спалили его отметкой в соцсетях. В итоге сумма штрафа превысила гонорар, Друзю пригрозили расторжением телеконтракта», — сообщала «Комсомольская правда».
После этого случая Друзь перестроил систему проведения частных мероприятий: теперь за 480 тысяч рублей он проводит «Интеллектуальную игру с ведущим Александром Друзем» без атрибутики. А дальше начинается самое захватывающее для полного погружения в игру:

«Если заказчики хотят максимальное погружение (в атмосферу «ЧГК» — прим. ред.), то им придётся раскошелиться и договориться с обладателями лицензии: 1,1 миллиона стоит мероприятие со всеми атрибутами легендарной передачи, 2,2 миллиона — с оригинальным выездным продакшеном, от 3 миллионов — ЧГК в том самом чёрном доме, как на ТВ», — сообщалось в телеграм-канале Mash.
Арсений Орлов

