Илья Шакунов (Фото: скриншот т/п Судьба человека»)

13 августа 2025 года свой 55-летний юбилей отмечает Илья Шакунов — актёр, чьё творчество сочетает глубину театральной школы и яркость кинообразов. Если для широкой публики он стал известен после роли в мелодраме Веры Глаголевой «Чёртово колесо», то в профессиональной среде Шакунов заявил о себе ещё в 2001 году, сыграв главную роль в драме «Тёмная ночь». Этот фильм, хоть и не вышедший в массовый прокат, был высоко оценён критиками. В юбилейный год Илья Юрьевич готовится к премьере военной драмы «Отец», а его поклонники вспоминают ключевые моменты творческого пути артиста. Подробнее — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Ильи Шакунова Личная жизнь Ильи Шакунова Как сейчас живет Илья Шакунов



Биография Ильи Шакунова

Илья Шакунов (Фото: скриншот т/п Судьба человека»)



Личная жизнь Ильи Шакунова

Илья Шакунов и Анна Дюкова (Фото: скриншот т/п Судьба человека»)



«Работа с Машей осталась для меня прекрасным воспоминанием, — признавался Шакунов в интервью Борису Корчевникову. — Я позволял себе дарить цветы, приглашал куда-то, но плотского романа не было. Это, скорее, некие фантазии. Признаюсь, что сердце трепетало, хотелось бежать на съемку и видеть Машу. Влюбленность никто не отменял. Было бы странно, когда актеры, играющие любовь на съемочной площадке, не общались бы в обычной жизни», — рассказывал артист Борису Корчевникову в передаче «Судьба человека».

Илья Шакунов и Мария Порошина (Фото: скриншот т/п Судьба человека»)



«Ну хорошо, ревновал. Да и она меня ревновала. А как может быть любовь без ревности? Но это связано с жизнью обычной, не с творческой», — цитирует артиста kino.rambler.ru.

«Может, я себе придумывал больше, чем было, — улыбается актёр. — Никаких уходов из семьи не случалось. Все сложные ситуации у нас заканчивались словами: "Я люблю тебя!"» — делился актёр в одном из интервью.

Как сейчас живет Илья Шакунов