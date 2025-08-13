«Все заканчивалось словами "Я люблю тебя!"»: Крутил роман с Порошиной и ревновал жену к Машкову. Илье Шакунову — 55 лет
13 августа 2025 года свой 55-летний юбилей отмечает Илья Шакунов — актёр, чьё творчество сочетает глубину театральной школы и яркость кинообразов. Если для широкой публики он стал известен после роли в мелодраме Веры Глаголевой «Чёртово колесо», то в профессиональной среде Шакунов заявил о себе ещё в 2001 году, сыграв главную роль в драме «Тёмная ночь». Этот фильм, хоть и не вышедший в массовый прокат, был высоко оценён критиками. В юбилейный год Илья Юрьевич готовится к премьере военной драмы «Отец», а его поклонники вспоминают ключевые моменты творческого пути артиста. Подробнее — в материале «Радио 1».
Биография Ильи Шакунова
Илья Шакунов родился 13 августа 1970 года в Ленинграде, где и начался его путь в мире театра и кино. В 1996 году Илья окончил ЛГИТМиК, легендарный петербургский институт сценических искусств, где учился на курсе В. М. Фильштинского — одного из ведущих педагогов, воспитавших плеяду талантливых артистов. Уже во время учебы Шакунов проявлял себя как разносторонний актер, способный работать в разных жанрах — от драмы до комедии.
После окончания института Илья Шакунов начал активно работать в театре, участвуя в спектаклях разных режиссеров. В кино Илья Шакунов дебютировал в конце 1993 года, сыграв дворника в картине «Сотворение Адама». Позже были ленты «Горько!», «Тело будет предано земле, а старший мичман будет петь», «Улицы разбитых фонарей», «Агент национальной безопасности», «Спасатели. Критическая масса».
По завершении работы над фильмом «Темная ночь» на него буквально посыпались приглашения на главные роли. В то время вышли «Киднеппинг», «Спецназ», «Три цвета любви», «Виола Тараканова. В мире преступных страстей». Особенно полюбился зрителям сериал «Антиснайпер» и полковник Погожев в исполнении Шакунова. Сейчас в фильмографии артиста более 95 картин, и в каждой из них актер смог показать новую грань своего таланта.
Личная жизнь Ильи Шакунова
Илья Шакунов всегда тщательно оберегал свою личную жизнь от посторонних глаз. Однако некоторые подробности его семейной истории всё же стали достоянием публики.
Актёр познакомился со своей будущей женой Анной Дюковой в театральной среде в начале 2000-х годов. Их роман развивался стремительно — уже в 2005 году у пары родилась дочь Василиса, а через пять лет, в 2010 году, на свет появился сын Макар. В отличие от многих коллег по цеху, Шакунов и Дюкова сознательно избегали публичности, предпочитая сохранять интимность своих отношений.
Однако творческая профессия не раз испытывала их брак на прочность. Наибольший резонанс вызвали съёмки Шакунова с Марией Порошиной в фильме «Монтекристо» (2008). Химия между актёрами была настолько очевидной, что вскоре поползли слухи о романе.
«Работа с Машей осталась для меня прекрасным воспоминанием, — признавался Шакунов в интервью Борису Корчевникову. — Я позволял себе дарить цветы, приглашал куда-то, но плотского романа не было. Это, скорее, некие фантазии. Признаюсь, что сердце трепетало, хотелось бежать на съемку и видеть Машу. Влюбленность никто не отменял. Было бы странно, когда актеры, играющие любовь на съемочной площадке, не общались бы в обычной жизни», — рассказывал артист Борису Корчевникову в передаче «Судьба человека».
Эти откровения не могли не вызвать ревность у Анны Дюковой. Как позже признался сам актёр, в их семье действительно случались моменты напряжения:
«Ну хорошо, ревновал. Да и она меня ревновала. А как может быть любовь без ревности? Но это связано с жизнью обычной, не с творческой», — цитирует артиста kino.rambler.ru.
Особенно эмоционально Шакунов переживал работу жены с Владимиром Машковым в картине «Григорий Р.». За два десятилетия совместной жизни Шакунову не раз приписывали романы с партнёршами по съёмкам — Аленой Бабенко и Ларисой Долиной (с которой он снимался в клипе «Певица и музыкант»). Однако все эти слухи так и остались домыслами.
«Может, я себе придумывал больше, чем было, — улыбается актёр. — Никаких уходов из семьи не случалось. Все сложные ситуации у нас заканчивались словами: "Я люблю тебя!"» — делился актёр в одном из интервью.
Сегодня, спустя 20 лет брака, Илья Шакунов и Анна Дюкова остаются одной из самых крепких пар в российском кинематографе.
Как сейчас живет Илья Шакунов
Сегодня Илья Шакунов продолжает активно работать в театре и кино и остаётся востребованным в профессии, несмотря на то, что его творческая карьера насчитывает уже более двух десятилетий. Сейчас Шакунов занят в нескольких кинопроектах, среди которых особенно выделяется военная драма «Отец», где он играет одну из ключевых ролей. Фильм рассказывает о сложных взаимоотношениях отца и сына на фоне событий Великой Отечественной войны. Параллельно актёр участвует в съёмках картины «Фронтовая любовь».
В театре Шакунов также не теряет связи со сценой. Он периодически появляется в спектаклях петербургских театров, а летом 2025 года участвовал в лаборатории Малого театра, посвящённой творчеству Островского, где работал с молодыми артистами над эскизом по пьесе «Последняя жертва».
Супруга Шакунова, актриса Анна Дюкова, продолжает работать в театре, хотя и реже появляется на экране. Их дочь Василиса, которой в 2025 году исполняется 20 лет, пошла по стопам родителей и поступила в Высшее театральное училище им. М. С. Щепкина — одну из самых престижных театральных школ России. Она выбрала курс народного артиста России Валерия Афанасьева, известного своей требовательностью и вниманием к традициям русской актёрской школы.
Младший сын Макар (15 лет) пока не определился с профессией, но увлекается музыкой и спортом. По словам Шакунова, он не настаивает на том, чтобы дети обязательно стали актёрами, но поддерживает их в любых творческих начинаниях.