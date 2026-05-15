«Всем остальным занимается жена»: жизнь на $50 в месяц и трое детей. Где сейчас бывший ведущий «Галилео» Александр Пушной?
Имя Александра Пушного стало известно широкой аудитории благодаря научно-популярной передаче «Галилео». С тех пор телеведущий не пропал с экранов и продолжает развиваться в разных направлениях — от музыки до интеллектуальных шоу. 16 мая ему исполняется 51 год. Подробнее о его жизни — в материале «Радио 1».
Биография Александра ПушногоАлександр Борисович Пушной родился 16 мая 1975 года в Новосибирском Академгородке в семье кибернетика Бориса Михайловича и экономиста Юлии Борисовны Пушных.
В детстве Александр посещал музыкальную школу по классу фортепиано, а в 12 лет самостоятельно освоил семиструнную гитару. После окончания школы поступил на физический факультет Новосибирского государственного университета, который окончил в 1998 году с дипломом магистра радиофизики.
Личная жизнь Александра Пушного: семья на первом местеС женой Татьяной Александр Пушной вместе уже более 25 лет. У пары трое сыновей. По словам телеведущего, основная нагрузка по дому и воспитанию детей лежит на супруге, а он старается обеспечивать стабильность и комфорт для всей семьи.
«Моя задача, чтобы дети были здоровы, сыты и не испытывали никаких проблем. Всем остальным занимается жена. Самое главное, чтобы мальчики видели, как папа относится к маме, как родители относятся к своим родителям», — отметил ведущий.Вспоминая начало семейной жизни, Пушной рассказывает, как в 1999 году они с женой переехали в Москву и жили всего на $50 в месяц. Тогда, по его словам, трудности казались не такими уж серьёзными — было много энергии и надежд.
От КВН до телевиденияПуть Александра Пушного на экран начался с КВН — сначала в клубе «Квант» при Новосибирском университете, затем в составе команды «Дети лейтенанта Шмидта». В 2001 году он стал частью сборной «Сибирские сибиряки», с которой дошел до полуфинала Высшей лиги.
С начала 2000-х годов Пушной начал сотрудничать с телевидением. Он работал музыкальным редактором на ТВ-6, позже стал соведущим шоу «Хорошие шутки». В 2006 году стартовала передача «Галилео», которая принесла ему наибольшую популярность.
Артист также пробовал себя в кино, рекламе и озвучке, а музыка остаётся его постоянным спутником: у Пушного четыре альбома, а в 2023 году он выпустил сингл «Группа крови».
Чем занимается Пушной сегодняСейчас Александр Пушной ведет авторское шоу на YouTube под названием «Рок жив». В нем он рассказывает об истории легендарных музыкальных групп — от The Beatles и Metallica до «Кино» и Rammstein. Помимо этого, он регулярно появляется в теле- и радиопрограммах. Он — постоянный участник шоу «Пятеро на одного» и ведущий программы «Физики и лирики» на радио «Маяк».
В 2025 году Пушной присоединился к проекту «Удивительные люди» на канале «Россия 1» в качестве эксперта, а также вернулся на СТС с интеллектуальным шоу «Обратный отсчет», где участникам нужно отвечать на вопросы под давлением времени и риска потерять часть выигрыша.
Мужчина не забывает и о музыке: на новогоднем концерте «Куда уходит старый Крош» Пушной исполнил рок-версию песни из мультфильма «Смешарики». Сам артист признается, что работает там, где может реализовать себя — будь то концерт, съёмки или радиоэфир.