Встреча с «принцессой», 20 лет без детей и бизнес как подстраховка: с кем нашел счастье звезда «Отеля Элеон» Григорий Сиятвинда?
Актер Григорий Сиятвинда, известный зрителю по картинам «Жмурки», «Отель Элеон» и «Кухня», 26 апреля отмечает свой 56-й день рождения. Этот артист, будучи «белой вороной», сумел покорить Москву и обрести позднее семейное счастье. О творческой и личной жизни кумира читайте в материале «Радио 1».
Биография артистаГригорий Дэвидович Сиятвинда родился в Тюмени в семье сибирячки и студента из Замбии. Первые годы жизни будущего артиста прошли в Африке, однако после развода родителей мать вернулась с ним в суровую Сибирь. Григорий с детства мечтал быть актером. Он занимался в драмкружке во Дворце пионеров. Но, получив аттестат, пошел по стезе здравого смысла: поступил в Тюменский индустриальный университет на факультет кибернетики. Но технаря из него не вышло — после первого курса парня отчислили.
Истинное призвание пришло неожиданно. Вернувшись из армии и устроившись помощником режиссера на местное ТВ, Сиятвинда вдохновился идеей стать актером. С этой мотивацией покорил «Щуку». На провокационный вопрос комиссии: «Кого ты будешь играть?» — быстро нашел что ответить: «Отелло, Пушкина, Ганнибалов и Маугли!». В 1995 году Сиятвинда окончил театральный, еще во время учебы работал в театре им. Вахтангова, а после стал частью труппы московского «Сатирикона».
Дебют в кино состоялся в 1997 году в комедии «Не валяй дурака...», но настоящая популярность настигла артиста после роли Баклажана в фильме Алексея Балабанова «Жмурки». Проблема была лишь в том, что актер имеет врожденный шоколадный оттенок кожи, а по сценарию требовался очень темный артист. Для достижения нужного цвета кожи Сиятвинда отправился в солярий, чем поверг в шок провинциальных сотрудниц.
«Я пугал девушек в солярии своим видом», — смеясь, рассказывал он позже.Сегодня фильмография артиста насчитывает уже более 80 работ, включая сериалы-долгожители «Кухня», «Отель "Элеон"» и «Гранд».
Сиятвинда чуть не убил жену ХабенскогоПожалуй, самый драматичный эпизод в карьере актера связан вовсе не с человеческими страстями, а с реальным риском. Из-за своей уникальной внешности Григорию практически невозможно найти дублера-каскадера. Все трюки он выполняет сам. Во время съемок сериала «Убойная сила — 6» это чуть не привело к трагедии.
Сиятвинда, исполняя сложный маневр, не справился с управлением и направил машину прямо на жену Константина Хабенского, актрису Анастасию. Лишь чудом и скоростью реакции женщина осталась жива — автомобиль пронесся буквально в 20 сантиметрах от нее. Сам актер до сих пор вспоминает тот момент с ужасом.
Личная жизнь актераДолгое время личная жизнь Григория Сиятвинды была окутана ореолом тайны. Артист сознательно шел к семье долгие годы, уделяя много времени карьере.
«Я очень медленно подходил к этому вопросу, взрастал, чтобы быть морально готовым к встрече с принцессой», — цитирует актера издание Starhit.ru.Свою «принцессу», танцовщицу и балетмейстера Татьяну, он встретил на съемочной площадке фильма «Кинофестиваль». Интересно, что будущая жена поначалу не знала, кто он такой, и полгода держала ухажера на расстоянии. В 2006 году, когда Григорию было уже 36 лет, пара узаконила отношения.
Сегодня супруги живут душа в душу, но детей у них нет. Эту тему артист комментирует с редкой для публичного человека мудростью и фатализмом. Цитата Сиятвинды облетела многие издания:
«Это вообще никак от нас не зависит. Люди, которые говорят, что не хотят ребенка, как раз и залетят. А те, кто 10 лет пытается обзавестись потомством, остаются бездетными. Видимо, еще не дошли до нас наши дочери и сыновья».Он не считает отсутствие детей трагедией, находя утешение в профессии, которую называет лучшей психотерапией.
Как сейчас живет артистСейчас Григорий Сиятвинда не сбавляет оборотов. Он продолжает служить в театре «Сатирикон», где недавно отметил 30-летие творческой деятельности. Актёрский график расписан на месяцы вперёд. В 2026 году на экраны вышли ленты «Температура Вселенной» и «Балабол-9», а также в производстве находятся картины «До Луны и обратно», «Балабол-10», «ОПГ» и «Притворись моей бывшей».
Кроме того, у Григория оформлено ИП по организации отдыха и развлечений — бизнес, который он, впрочем, держит скорее как страховку. С супругой Татьяной, с которой они вместе уже 20 лет, артист нашёл тот идеальный баланс, который называют «совместным одиночеством».
«Мы оба социопаты, нам нужно своё пространство, Гриша многое умеет сам. Меня очень волновал вопрос: как мы уживёмся в быту? Но оказалось, всё не так страшно», — цитирует слова Татьяны издание Starhit.ru.