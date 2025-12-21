Заработал сотни тысяч на скандалах, страдал от алкогольной зависимости и крутил тайные романы: как Игорь Николаев начал терять свою популярность?
Композитор, музыкант и певец Игорь Николаев известен не только среди поклонников зрелого возраста, но и среди молодых людей. Однако в последнее время популярность артиста пошла на спад. О том, что известно об алкогольной зависимости Николаева, его романах, а также о том, как он едва не умер в 2023 году, читайте в материале «Радио 1».
Биография Игоря Николаева
Игорь Николаев родился на острове Сахалин 17 января 1960 года в семье капитана дальнего плавания, поэт-мариниста Юрия Николаева и бухгалтера Светланы Николаевой.
«Мы жили хорошо. Отец, уходящий в рейс, привозил из Токио модные вещи, жевательную резинку, редкие в Советском Союзе товары», — вспоминал в своё время Николаев.
В детстве и подростковом возрасте Игорь занимался спортом, любил книги и музыку. Мама, заметив таланты ребёнка, решила отдать его в местную музыкальную школу, где Николаев стал учиться играть на скрипке. После этого он освоил гитару и пианино. Уже в 15 лет артист начал выступать в ресторане. Свой первый гонорар он потратил на домашний телевизор «Радуга», который в то время считался дефицитным товаром.
После школы Игорь поступил на второй курс музыкального училища при Московской консерватории Чайковского, попал он туда благодаря протекции композитора Игоря Якушенко (ему молодой Николаев показал свои сочинения для фортепиано).
После консерватории молодой человек начал учиться в Московском институте культуры, который окончил в 1980-м году и получил диплом как специалист эстрадного отделения.
Карьера
В то время молодого артиста заметила Алла Пугачёва — она пригласила его работать клавишником в вокально-инструментальном ансамбле «Рецитал», который тогда гастролировал с ней. Николаев стал писать не только песни, но и аранжировку.
«Я почувствовал, что вытянул счастливый билет. На следующий день меня прослушали и приняли», — делился своими воспоминаниями музыкант.
Такие композиции, как «Айсберг» и «Расскажите, птицы», прославили Николаева. Он стал неплохо зарабатывать и гастролировать. Но в 24 года Игоря призвали в армию.
Игорь Николаев (Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин)
Нетленные хиты
После возвращения Николаев участвует в музыкальном фестивале «Песня года — 1985». Именно тогда прозвучали хиты «Паромщик» в исполнении Пугачёвой и «Комарово», которую спел Игорь Скляр.
«"Расскажите, птицы", «Паромщик». Даже эта «Дура-балалайка» и то спасла меня в период огромной депрессии. Песня «Балет» заставляла улетать в какие-то выси, а я была страшненькая, толстенькая, закомплексованная, несмотря на то что приходилось улыбаться и изображать радость. Что он творил со мной! Я считаю, что он — мой песенный биограф. Он очень тонко чувствует женскую душу», — откровенничала Пугачёва.
Успех подтолкнул его к тому, чтобы выйти из тени звёзд и начать заниматься сольной карьерой. В 1986 году Николаев исполняет песню «Мельница», позже она войдёт в одноимённый альбом. Два года спустя выходит «Королевство кривых зеркал», а затем и «Мисс Разлука».
«После участия в «Утренней почте», которую показали по телевидению, я на следующий день вышел на остановку и понял: люди смотрят на меня как-то иначе», — вспоминал Николаев.
Гастроли и другие музыкальные успехи
Вскоре Игоря Николаева и Аллу Пугачёву пригласили выступить в Японии, где у них был небывалый успех. В 1988 году Николаев впервые исполнил «Королевство кривых зеркал» на «Песне года» и получил заветный диплом.
Работая с разными артистами, он в конце 1989 года случайно знакомится с молодой певицей Наташей Королевой. Опытный артист взял её под своё крыло. Они создали дуэт и записали знаменитые песни «Дельфин и русалка», «Такси» и многие другие. А затем у Королёвой появился собственный репертуар, она начала сольную карьеру.
Нельзя не упомянуть и о творческом союзе Игоря Николаева с Ириной Аллегровой. Она настолько прониклась работой с молодым композитором, что в 1992 году запустила программу «Не улетай, любовь», созданную на основе его песен.
Планировал свадьбу с Анной Седоковой и узнал об измене со стриптизером: любовные драмы Андрея Малахова
В 1990-х Николаев уже был большой фигурой в российском шоу-бизнесе, его звали в самые разные проекты. Например, он снялся во всех частях музыкального фильма «Старые песни о главном», которые выходили с 1996 по 2001 год.
В 1998 году он выпустил альбом «Игорь Николаев — 98», где его песни исполнили такие знаменитости, как Иосиф Кобзон, Филипп Киркоров, Лев Лещенко и Владимир Винокур.
В конце 90-х Николаев также зажёг ещё одну звезду — певицу Диану Гурцкую, для которой записал несколько ярких хитов.
«В числе иностранных звёзд поп-музыки, исполняющих песни, заказанные или приобретённые у российского композитора, — сёстры Роуз и Синди Лопер из США, шведская вокалистка Лиза Нильссон, японская певица Токико Като и другие», — цитирует слова критиков издание «78.ru».
В начале 2000-х Николаев выпустил новые альбомы, которые стали платиновыми — это «Разбитая чашка любви» и «Пять причин».
В 2010-х артист продолжает выступать, записывать песни. Например, в 2014 композиция «Олимпийский вальс», написанная с Игорем Крутым, стал гимном закрытия на Олимпиаде в Сочи. Также он выпустил альбом «Линия жизни».
В 2021 году на своё 60-летие артист провёл концерт в «Крокус Сити Холле».
Личная жизнь Игоря Николаева
Школьная любовь
Первой избранницей композитора стала его одноклассница Елена Кудряшова Они поженились в 1978 году. В 18 лет Николаев стал отцом.
«Я же в 18 лет стал папашей, нужно было обеспечивать семью, поэтому я много играл в ресторанах, чтобы жена и дочь жили комфортно», — вспоминал артист.Он перевёз семью в Москву и стал добиваться популярности в столице. Многие тогда говорили, что Николаев активно заводил романы со звёздами шоу-бизнеса. Сам он не особенно комментирует эту тему.
Николаев развёлся с первой женой, когда дочери Юлии было 13 лет. Елена уехала в Америку, а наследница осталась жить с музыкантом.
Сейчас Юлия живёт в Америке, где она училась в музыкальном училище, а затем окончила колледж искусств и эстрады в Майами. Девушка пыталась заниматься вокалом, но в итоге ушла в бизнес.
Роман с Наташей Королёвой
Одной из причин расставания с первой женой стала певица Наташа Королёва. Николаеву предложили продюсировать подававшую надежды девушку.
Игорь Николаев и Наташа Королёва (Фото: РИА Новости/Дмитрий Коробейников)
Уже в начале 1990-х появилась информация, что Королёва не просто продюсерский проект Николаева, но и его возлюбленная. После записи совместных песен и выступлений они не скрывали свои отношения, а в 1992-м поженились в московском загсе.
«Для меня, кстати, до сих пор загадка, почему нас с Игорем расписали дома, и не было ни фаты, ни белого платья, ни лимузина. Он мне сказал тогда: «Не хочу, чтобы было как у всех!». Но в 18 лет для меня было важно, чтобы было как у всех», — призналась Королёва.
Почти 10 лет они прожили в браке. Артисты вместе гастролировали, записывали песни и снимались в клипах. Королёва говорит, что первые годы с Игорем были прекрасными, но к концу 1990-х их отношения начали давать трещину — начался разлад не только личный, но и творческий. Причиной тому была женщина.
Роман с Анжелой Кулаковской
Яркая брюнетка пришла работать в команду Игоря Николаева в конце 1990-х годов. Она сразу же взяла на себя организацию концертов, съёмок, гастролей.
Во время совместной работы между Анжелой и Николаевым появилась искра. Королёва и раньше подозревала, что у мужа были внебрачные связи, но считала, что он сможет сам разобраться. Но роман с Кулаковской был последней каплей, хотя Николаев и отрицал его наличие.
«Слухи на то и называются слухами, что никогда не соответствуют действительности. Правильно, мы везде — на тусовках, в поездках — с Анжелой вместе, поскольку она является моим директором», — пытался оправдаться композитор.В 2001 году Королёва подала на развод, причём, сам Николаев просил прощения и не хотел расставания. Но всё же брак был расторгнут. К слову, отношения с Анжелой в итоге не сложились, хотя они и прожили несколько лет в гражданском браке.
«Причина обвинений в том, что она [Королёва] до сих пор боится признаться самой себе и прессе, что муж её просто оставил», — говорила Кулаковская много лет спустя.Долгие годы после разрыва Королёва и Николаев не общались и весьма нелестно говорили друг о друге в интервью. Однако, спустя время бывшим супругам удалось наладить отношения, в середине 2010-х певица даже посещала юбилейные концерты Николаева.
Брак с Юлией Проскуряковой
Свою третью супругу Юлию Проскурякову Игорь Николаев встретил на творческом вечере. Поклонники сразу же отметили, что девушка очень похожа на Наташу Королёву.
Юлия работала нотариусом, но вечером решила сходить на концерт Николаева и после шоу пробралась с подругой за кулисы, чтобы продемонстрировать артисту свои вокальные данные. Игорь оценил их и попросил не только диск с записью, но и номер телефона. Так началось общение, после которого Проскурякова переехала в Москву, а музыкант снял для неё квартиру.
«Шла притирка характеров, мы много ссорились. Ругались серьёзно, мне казалось — будущего у нас нет. Но после крупной ссоры и романтической поездки на океан он сказал, что хочет быть рядом постоянно. У Игоря был ключ от моей съёмной квартиры. А позже он предложил стать его женой», — делилась воспоминаниями Проскурякова с пользователями Интернета.
Игорь Николаев и Юлия Проскурякова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Отношения были бурными. Оба проявляли характер, но затем они смогли построить гармоничные отношения. В 2010 году влюблённые отправились в загс.
Через пять лет брака у пары родилась дочка Вероника. Её появление на свет было долгожданным и желанным, но малышка родилась недоношенной — первые месяцы родители сильно переживали и делали всё возможное для её здоровья. В итоге всё обошлось, и сейчас Вероника делает первые успехи в музыке.
«Дочь подходит к роялю, что-то подбирает пальчиком своим, поёт. Мне самому её учить бесполезно, я мягкий, ухожу от каких-то конфликтных ситуаций, и дочке всё всегда будет можно. Нет, тут нужны авторитеты, именно школьные учителя. Поэтому Ника уже потихоньку занимается с педагогом, а в шесть лет мы её отдадим на подготовительное отделение музыкальной школы. Только нужно найти хорошего преподавателя, чтобы он про четыре четверти, восьмушки, диезы и бемоли рассказывал интересно», — поделился артист.
Состояние здоровья Игоря Николаева
Николаев не скрывал, что в юности злоупотреблял алкоголем. Даже сейчас он любит выпить бокал красного вина, но в последнее время делает это всё реже.
В 2020 году у него диагностировали коронавирус, который пошатнул здоровье музыканта. Артисту пришлось лечь в больницу и пройти курс лечения. Была очаговая пневмония, но врачи смоги быстро купировать болезнь, уже через две недели Николаев был дома.
В январе 2023 года появилось сообщение о том, что Николаева отвезли в клинику с подозрением на инфаркт, хотя сам он сказал, что это плановое обследование.
Полгода спустя артист вновь оказался в клинике — певца положили в реанимацию из-за обширного инфаркта.Сам Николаев не склонен драматизировать и всегда говорит, что с ним всё в порядке.
«Дорогие подписчики! Я благодарю каждого из вас, моих друзей и коллег, и незнакомых мне людей, написавших мне слова поддержки! Благодарю мою семью, которая меня поддерживала и переживала! Благодарю прекрасный профессиональный коллектив НМИЦК им. Е. И. Чазова и лично великого хирурга Р. С. Акчурина за блестящую работу и сердечное отношение! Благодаря вам, друзья, я успешно восстанавливаюсь», — заверил всех певец.
Два месяца ему понадобилось для того, чтобы оправиться после болезни, и только в декабре музыкант появился перед публикой, приняв участие в съёмках программы «Сегодня вечером», которая посвящена 75-летию со дня рождения ведущего Юрия Николаева.
Скандалы с участием Игоря Николаева
Разборки с Ксенией Собчак
Игорь Николаев является автором композиции «Не обижай меня». В одном из видео Ксении Собчак эта песня звучит всего семь секунд. В результате журналистку оштрафовали на крупную сумму, что стало неприятным сюрпризом, учитывая её опыт в судебных делах.
«Всего семь секунд играет песня — и сразу же появляются люди Николаева с жалобами. Блокировка, никаких разговоров. Когда-то давно я уже проходила через это и вынуждена была звонить Игорю лично, объяснять, что это не воровство, не коммерческое использование. Это всего лишь мем, шутка, маленький фрагмент», — говорила знаменитость.
За использование песни «Выпьем за любовь» Собчак заплатила 300 тысяч рублей.
«Это же абсурд! Никто не зарабатывает на этом, наоборот, мы помогаем популяризировать его музыку, напоминаем аудитории про старые хиты», — заявила ведущая.
Борьба с Кариной Мурашкиной
Артист посчитал несправедливым, что его песню использовали для продвижения контента без его ведома. После публикации видео на канал Карины начали поступать регулярные жалобы от представителей команды Николаева.
«Игорь Николаев требует от меня 1,5 миллиона. А может и больше, эта сумма постоянно увеличивается. За то, что на моем ютуб-канале были ваши любимые шорты под песню "Выпьем за любовь"», — рассказывала блогер.
Действия Николаева не прошли даром — YouTube-канал Карины был заблокирован. Конфликт с композитором негативно повлиял на её эмоциональное состояние. В личном блоге она рассказывала подписчикам, что эти разбирательства чуть не привели её к нервному срыву. Спасли ее только специалисты.
Иск к Люсе Чеботиной
Люся Чеботина внесла свой вклад в финансовое состояние Игоря Николаева. Во время концерта «Первая леди» она, предположительно, незаконно исполнила несколько песен Игоря Крутого и самого Николаева. Российское Авторское Общество наложило на артистку штраф в размере 160 тысяч рублей.
После этого возникла необходимость рассмотрения еще одного иска на сумму 76 тысяч рублей от Всемирной организации интеллектуальной собственности. Основанием для иска стало исполнение на том же концерте зарубежных композиций.
Представители организации пояснили, что обратились в суд из-за отсутствия информации о наличии у концертного организатора лицензии. Таким образом, Люся нарушила не только авторские права, но и права на фонограммы.
Игорь Николаев оказался невостребованным артистом перед Новым годом
Игорь Николаев столкнулся с серьёзными трудностями в преддверии новогодних праздников. Из-за отсутствия концертов ему пришлось сократить гонорар вдвое — с 10 до 5 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
В последние дни декабря выступления Николаева оказались не востребованы: все запланированные даты остались пустыми. Ситуация не улучшилась и на новогодние праздники. В попытке привлечь внимание аудитории команда композитора пошла на уступки и предложила скидки. Однако эти усилия не увенчались успехом.