Заработал сотни тысяч на скандалах, страдал от алкогольной зависимости и крутил тайные романы: как Игорь Николаев начал терять свою популярность?

21 декабря 2025, 15:30

Игорь Николаев (Фото: РИА/Екатерина Чеснокова)

Композитор, музыкант и певец Игорь Николаев известен не только среди поклонников зрелого возраста, но и среди молодых людей. Однако в последнее время популярность артиста пошла на спад. О том, что известно об алкогольной зависимости Николаева, его романах, а также о том, как он едва не умер в 2023 году, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Биография Игоря Николаева Карьера Нетленные хиты Гастроли и другие музыкальные успехи Личная жизнь Игоря Николаева Состояние здоровья Игоря Николаева Скандалы с участием Игоря Николаева Игорь Николаев оказался невостребованным артистом перед Новым годом

Биография Игоря Николаева

«Мы жили хорошо. Отец, уходящий в рейс, привозил из Токио модные вещи, жевательную резинку, редкие в Советском Союзе товары», — вспоминал в своё время Николаев.

Карьера

«Я почувствовал, что вытянул счастливый билет. На следующий день меня прослушали и приняли», — делился своими воспоминаниями музыкант.

Игорь Николаев (Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин)





Нетленные хиты

«"Расскажите, птицы", «Паромщик». Даже эта «Дура-балалайка» и то спасла меня в период огромной депрессии. Песня «Балет» заставляла улетать в какие-то выси, а я была страшненькая, толстенькая, закомплексованная, несмотря на то что приходилось улыбаться и изображать радость. Что он творил со мной! Я считаю, что он — мой песенный биограф. Он очень тонко чувствует женскую душу», — откровенничала Пугачёва.

«После участия в «Утренней почте», которую показали по телевидению, я на следующий день вышел на остановку и понял: люди смотрят на меня как-то иначе», — вспоминал Николаев.





Гастроли и другие музыкальные успехи

«В числе иностранных звёзд поп-музыки, исполняющих песни, заказанные или приобретённые у российского композитора, — сёстры Роуз и Синди Лопер из США, шведская вокалистка Лиза Нильссон, японская певица Токико Като и другие», — цитирует слова критиков издание «78.ru».

Личная жизнь Игоря Николаева

Школьная любовь

«Я же в 18 лет стал папашей, нужно было обеспечивать семью, поэтому я много играл в ресторанах, чтобы жена и дочь жили комфортно», — вспоминал артист.

Роман с Наташей Королёвой

Игорь Николаев и Наташа Королёва (Фото: РИА Новости/Дмитрий Коробейников) Игорь Николаев и Наташа Королёва (Фото: РИА Новости/Дмитрий Коробейников)

«Для меня, кстати, до сих пор загадка, почему нас с Игорем расписали дома, и не было ни фаты, ни белого платья, ни лимузина. Он мне сказал тогда: «Не хочу, чтобы было как у всех!». Но в 18 лет для меня было важно, чтобы было как у всех», — призналась Королёва.

Роман с Анжелой Кулаковской

«Слухи на то и называются слухами, что никогда не соответствуют действительности. Правильно, мы везде — на тусовках, в поездках — с Анжелой вместе, поскольку она является моим директором», — пытался оправдаться композитор.

«Причина обвинений в том, что она [Королёва] до сих пор боится признаться самой себе и прессе, что муж её просто оставил», — говорила Кулаковская много лет спустя.

Брак с Юлией Проскуряковой

«Шла притирка характеров, мы много ссорились. Ругались серьёзно, мне казалось — будущего у нас нет. Но после крупной ссоры и романтической поездки на океан он сказал, что хочет быть рядом постоянно. У Игоря был ключ от моей съёмной квартиры. А позже он предложил стать его женой», — делилась воспоминаниями Проскурякова с пользователями Интернета.

Игорь Николаев и Юлия Проскурякова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

«Дочь подходит к роялю, что-то подбирает пальчиком своим, поёт. Мне самому её учить бесполезно, я мягкий, ухожу от каких-то конфликтных ситуаций, и дочке всё всегда будет можно. Нет, тут нужны авторитеты, именно школьные учителя. Поэтому Ника уже потихоньку занимается с педагогом, а в шесть лет мы её отдадим на подготовительное отделение музыкальной школы. Только нужно найти хорошего преподавателя, чтобы он про четыре четверти, восьмушки, диезы и бемоли рассказывал интересно», — поделился артист.

Состояние здоровья Игоря Николаева

«Дорогие подписчики! Я благодарю каждого из вас, моих друзей и коллег, и незнакомых мне людей, написавших мне слова поддержки! Благодарю мою семью, которая меня поддерживала и переживала! Благодарю прекрасный профессиональный коллектив НМИЦК им. Е. И. Чазова и лично великого хирурга Р. С. Акчурина за блестящую работу и сердечное отношение! Благодаря вам, друзья, я успешно восстанавливаюсь», — заверил всех певец.

Скандалы с участием Игоря Николаева

Разборки с Ксенией Собчак

«Всего семь секунд играет песня — и сразу же появляются люди Николаева с жалобами. Блокировка, никаких разговоров. Когда-то давно я уже проходила через это и вынуждена была звонить Игорю лично, объяснять, что это не воровство, не коммерческое использование. Это всего лишь мем, шутка, маленький фрагмент», — говорила знаменитость.

«Это же абсурд! Никто не зарабатывает на этом, наоборот, мы помогаем популяризировать его музыку, напоминаем аудитории про старые хиты», — заявила ведущая.

Борьба с Кариной Мурашкиной





«Игорь Николаев требует от меня 1,5 миллиона. А может и больше, эта сумма постоянно увеличивается. За то, что на моем ютуб-канале были ваши любимые шорты под песню "Выпьем за любовь"», — рассказывала блогер.

Иск к Люсе Чеботиной

