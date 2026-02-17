«Встретил меня с молотком и хотел укокошить»: годы вражды с Арлазоровым и тайный брак Ёлы Санько с болгарином
Актрисе, знакомой зрителям по роли очаровательной пани Ванды в легендарном «Кабачке «13 стульев», а также десяткам ярких ролей в современном кино, Ёле Санько 18 февраля исполняется 79 лет. Эта удивительная женщина, дочь генерала-героя, прошла долгий и тернистый путь: от оглушительной славы в СССР и забвения, а затем — триумфального возвращения на экраны. Ее жизнь была наполнена личными драмами, побегами и многолетней враждой с человеком, которого она когда-то любила. Подробности — в материале «Радио 1».
Ранние годы Ёлы СанькоЁла Санько родилась 18 февраля 1947 года в семье, где гармонично сочетались военная выправка и высокое искусство. Её отец, Иван Федосеевич Санько, был генерал-полковником артиллерии и Героем Советского Союза, а мать, Елена Дмитриевна, — актрисой. Впервые на съёмочную площадку девочка попала в восемь лет, снявшись вместе с матерью в фильме «Полюшко-поле», но путь в профессию начался позже. После школы сомнений не было — она поступила в Театральное училище имени Щукина, которое в 1969 году окончила с отличием.
Её дебют оказался более чем успешным. Уже в 22 года Ёла стала звездой всесоюзного масштаба, получив роль пани Ванды в культовой юмористической передаче «Кабачок «13 стульев». Зрители полюбили жизнерадостную красавицу, и режиссёры засыпали её предложениями. Она снималась у мэтров: в «Хронике пикирующего бомбардировщика» (1967), в «Легенде о Тиле» (1976), мелькнула в легендарном «Служебном романе» (1977). На момент пика карьеры её фильмография насчитывала десятки работ, а сегодня, по некоторым данным, общее количество проектов с её участием (включая озвучку) приближается к внушительной цифре в 240. Казалось, жизнь удалась: слава, востребованность, любимое дело. Но в личной жизни всё было далеко не так гладко.
Развод, вражда и 24 года молчанияВ училище Ёла встретила свою судьбу — молодого, скромного и невероятно талантливого Яна Арлазорова. Между ними вспыхнула безумная любовь, которая продлилась 12 лет. Однако счастье было обречено с самого начала. Мать Яна возненавидела невестку с первой встречи, а сам Ян, по словам Санько, оказался слабым человеком, полностью подчиненным воле родителей. Но главной проблемой стали разные жизненные ориентиры.
«Он мечтал о женщине, которая сидит и варит ему борщи, а я рвалась на съемки», — позже признавалась актриса в эфире программы «Судьба человека».
Беременность заставила Ёлу согласиться на брак, который она не особо хотела. «По залёту. Я не хотела», — откровенно заявила она в интервью, назвав эту историю поучительной. Ситуация накалялась с каждым днём. Ревность Арлазорова к успехам жены, его попытки запереть её в четырёх стенах приводили к чудовищным скандалам. Кульминацией стал момент, который Санько вспоминает с содроганием. В интервью изданию PROZVEZD она рассказала, что, вернувшись однажды домой, Ян встретил её с молотком и угрожал убить.
«Да, он встретил меня с молотком, хотел укокошить. В душе я на секунду испугалась, но тут же взяла себя в руки — я же дочь военного! — и… расхохоталась ему в лицо», — говорила Ёла Ивановна.
Это стало точкой невозврата. Забрав трёхмесячную дочь Алёну, Ёла сбежала посреди ночи.
«Ян ее добивался всеми силами. Хотел вернуть во что бы то ни стало. Он жить не хотел и невыносимо страдал. Его родные — мама, брат — переживали за его физическое и психологическое состояние», — рассказала PROZVEZD знакомая Арлазорова.
Санько перестала тешить себя надеждами и мечтала лишь об одном: чтобы бывший супруг оставил её в покое. Однако Арлазоров начал настоящую травлю. Его влиятельный отец использовал свои связи, чтобы добиться своего, и вскоре Санько оказалась в чёрном списке. После этого ей перестали предлагать роли.
Потеряв всё, Ёла Ивановна уехала из Москвы во Львов, бросив карьеру, квартиры и наработанные связи. Последовавшие 20 лет стали «чёрной полосой»: развод, отъезд, работа в Русском театре во Львове и жуткий стресс, из-за которого у актрисы практически полностью выпали волосы.
Позже ходили слухи, что она настраивала дочь против отца, но сама Санько это опровергает. «Года три они плотно общались. Пусть у нее будет семья и со мной, и с ним», — говорила она. Тем не менее сама Ёла Ивановна не общалась с бывшим мужем 24 года — вплоть до его смерти от рака в 2009-м. Она не пришла на похороны. А он до самого конца называл её не иначе как «крокодил, который испортил ему жизнь». Единственным светлым пятном в тот период стал недолгий брак с болгарским подданным Александром Витановым, но и он распался из-за того же — запрета мужа на профессию.
«Бриллиант в любом проекте»Возвращение Ёлы Санько в Москву и профессию было долгим. Почти 20 лет её не звали в кино, и только в нулевых, благодаря режиссёру Андрею Кончаловскому, пригласившему её в «Глянец», о Санько снова заговорили. С тех пор она стала одной из самых востребованных актрис характерного плана. Её называют «бриллиантом в любом проекте», а режиссёры ценят за умение сделать даже маленькую роль запоминающейся.
Как живёт Ёла Санько в 2026 годуСегодня Ёла Санько живёт в Москве. Её главная гордость — дочь Алёна, которая пошла по стопам родителей, но выбрала не актёрскую стезю, а стала успешным сценаристом. О личной жизни актриса предпочитает не распространяться, посвящая всё время работе и семье.
Несмотря на почтенный возраст, творческая активность Санько поражает. В 2025 году зрители могли видеть её в фильме «Делириум» и «Первокурсницы-2». Но самые интересные проекты ждут нас в 2026-м. Сейчас актриса занята на съёмках амбициозного проекта — фэнтезийного фильма «Черновик» по мотивам произведения Сергея Лукьяненко. Также к выходу готовится сериал «Очарованные» Ильи Шеховцова с участием Санько.