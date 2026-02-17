17 февраля 2026, 15:52

Актрисе, знакомой зрителям по роли очаровательной пани Ванды в легендарном «Кабачке «13 стульев», а также десяткам ярких ролей в современном кино, Ёле Санько 18 февраля исполняется 79 лет. Эта удивительная женщина, дочь генерала-героя, прошла долгий и тернистый путь: от оглушительной славы в СССР и забвения, а затем — триумфального возвращения на экраны. Ее жизнь была наполнена личными драмами, побегами и многолетней враждой с человеком, которого она когда-то любила. Подробности — в материале «Радио 1».





Ранние годы Ёлы Санько

Развод, вражда и 24 года молчания

«Он мечтал о женщине, которая сидит и варит ему борщи, а я рвалась на съемки», — позже признавалась актриса в эфире программы «Судьба человека».

«Да, он встретил меня с молотком, хотел укокошить. В душе я на секунду испугалась, но тут же взяла себя в руки — я же дочь военного! — и… расхохоталась ему в лицо», — говорила Ёла Ивановна.

«Ян ее добивался всеми силами. Хотел вернуть во что бы то ни стало. Он жить не хотел и невыносимо страдал. Его родные — мама, брат — переживали за его физическое и психологическое состояние», — рассказала PROZVEZD знакомая Арлазорова.

«Бриллиант в любом проекте»

Как живёт Ёла Санько в 2026 году