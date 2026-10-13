«Я собираюсь «донашивать брак»: закрутил роман с Судзиловской и обхаживает вдову Панина? Почему Алексей Гуськов куражится на глазах у жены-скандалистки, но не спешит разводиться
Они вместе 37 лет, воспитали двоих сыновей и уже стали дедушкой и бабушкой. Алексей Гуськов и Лидия Вележева считаются одной из самых крепких пар российского кино. Но и в их звёздном союзе не всё шло безоблачно: ранний брак, закончившийся разводом, нужда девяностых и пересуды о романах с коллегами, которые тянутся за актёром годами. А в 2022 году заговорили о кризисе в семье, когда «Классика» увидели в компании вдовы Андрея Панина. Как им удаётся сохранять любовь и почему они не разводятся, читайте в материале «Радио 1».
Сын военного лётчика и будущая звезда экранаАлексей Гуськов родился 20 мая 1958 года в городе Бжеге в Польской Народной Республике, где служил его отец — военный лётчик. Когда ребёнку исполнилось шесть лет, родители увезли его в Киев. Через год глава семьи, Геннадий Гуськов, погиб при исполнении служебных обязанностей. Вся забота о воспитании легла на плечи матери.
Мальчик активно занимался спортом — футболом, тяжёлой атлетикой, баскетболом и академической греблей. Тогда же у него проснулась любовь к сцене. Немалую роль сыграло и то, что мама часто водила сына в киевский Театр русской драмы. Больше всего отпрыску нравились спектакли с участием Богдана Ступки.
А вот определиться с профессией будущему артисту помогла преподавательница математики — заядлая театралка. Однажды педагог сказала Гуськову, что у него хорошая фактура. Однако после окончания средней школы он поступил в Московское высшее техническое училище имени Н. Э. Баумана.
Проучился в этом заведении почти пять лет, но в 1979 году ушёл оттуда и поступил на актёрский факультет Школы-студии МХАТ (курс театрального педагога и режиссёра В. К. Монюкова), который окончил в 1983 году, получив высшее образование по специальности «Актёр драматического театра и кино».
Первый брак звезды «Классика»Во время учёбы в МХАТе Алексей познакомился с девушкой по имени Татьяна. Они встретились на улице — она тогда ходила на показы в Дом моделей. В 21 год, ещё будучи студентом, актёр впервые женился. В 1983 году он защитил диплом — и почти сразу стал отцом. Родилась малышка Наташа. Брак продлился около десяти лет.
По словам самого Гуськова, супруги были слишком молоды и не имели опыта в отношениях, поэтому в их союзе часто возникали ссоры. Разница интересов, которая поначалу казалась незначительной, со временем превратилась в серьёзные разногласия, и супруги решили расстаться.
Этот опыт сформировал у актёра скептическое отношение к поспешной семейной жизни. В интервью он отмечал, что «ничего хорошего в ранних браках» нет, поскольку те часто заканчиваются разводом. Когда союз распался, дочь Наталья осталась с матерью, а Алексей с головой ушёл в работу, пытаясь найти своё место на театральной сцене.
Вторая семья и испытания на прочностьИстория знакомства Алексея Гуськова и Лидии Вележевой полна иронии. В детстве они жили в Киеве на соседних улицах, но их пути пересеклись лишь годы спустя в Москве, когда оба уже посвятили себя театру. Сам актёр с улыбкой вспоминал, что у них началась «банальная, пошлая связь актёра и актрисы», однако именно этот союз стал для него главным на всю жизнь. Путь к семейной гармонии оказался непростым. Дочь Гуськова от первого брака тяжело переживала уход отца из семьи и поначалу с трудом привыкала к присутствию мачехи. Со временем отношения наладились: сегодня Наталья поддерживает тёплый контакт и с Вележевой, и со своими единокровными братьями Владимиром и Дмитрием. Лихие девяностые стали проверкой на прочность. Театр переживал глубокий кризис, кино почти не снимали.
«Дальше 90-е годы. Съёмок не было. Но Лёша никакой работы не боялся. Он понимал, что надо кормить семью, и брался за любой заработок. Например, таксовал, совершенно не стесняясь того, что артист. А кто-то лежал на диване и ждал, когда к нему «придёт» роль Гамлета. Продюсирование — это тоже история в каком-то смысле про зарабатывание денег», — цитирует актрису «СтарХит».
Слухи о Гуськове и скандал в аэропортуВслед за бедностью пришло испытание славой. Продавщицы нашёптывали Лидии, будто встречали её мужа в обществе другой женщины, а по театральным кулуарам гуляли пересуды о его романах с коллегами. В начале нулевых поговаривали, что у актёра вспыхнули чувства к Олесе Судзиловской, партнёрше по «Мусорщику».
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Однако Вележева была спокойна: она знала, что супруг хранит верность только ей. Да и к самой «сопернице» на съёмочную площадку постоянно наведывался её избранник, устраивавший сцены на итальянский манер, — так что было не до Гуськова.
«Когда мы с Олесей снимались вместе, она была вся в любви. К ней на съёмочную площадку постоянно приезжал избранник. Потом уезжал после ссор, там такие страсти кипели. Олесе было не до меня», — приводит слова артиста издание.А в 2022 году таблоиды вновь заговорили о кризисе в семье, когда актёр появился на кинопремии в компании Натальи Рогожкиной — вдовы Андрея Панина, с которой они вместе снимались в сериале «Седьмая симфония». Однако все эти домыслы Гуськов неизменно пресекал, подчёркивая, что дорожит своим браком и не собирается его разрушать.
«Мы вместе уже 30 лет, и я собираюсь, как говорится, «донашивать» этот брак. Я считаю, что самое главное — не потерять интерес и радость к каким-то бытовым мелочам», — рассказал Гуськов в эфире программы «Судьба человека».«Классик» и «Воровка» идут по жизни вместе уже 37 лет. Супруги воспитали двух сыновей — Владимира и Дмитрия — и успели стать бабушкой и дедушкой: в 2016 году у Вовы родилась дочка Стеша. Кроме того, они поддерживают тёплые отношения с Лизой — внучкой Алексея Гуськова, которая появилась в семье его дочери от первого брака Натальи.
«Я горжусь своим мужем. В нем благородство, сила, достоинство. Поэтому к нему тянутся люди. Когда заканчивается проект, невозможно услышать ни одного плохого слова об Алексее Гуськове. С ним прекрасно и жить, и работать», — сообщила Лидия «7 Дням».Актриса не раз говорила, что её супруг — мужчина сильный, способный в любой момент встать на защиту родных. Муж был рядом, когда она лишилась отца и сестры, и заступился за жену после недоразумения в аэропорту. В 2019 году Вележеву сняли с самолёта, обвинив в грубости по отношению к экипажу. В «Аэрофлоте» заявили: поведение артистки носило деструктивный характер, а у неё самой наблюдались признаки алкогольного опьянения. Как сообщили в пресс-службе перевозчика, женщина отказывалась пристегнуться и бранилась. Супруг кинодивы не согласился с версией о том, что его жена была пьяна.
По словам знаменитости, посадку на рейс отменяли несколько раз, и тогда она решила принять снотворное.
«Лидия должна была вылететь утром в 7.55, но рейс задержали. Пассажиров загрузили на борт, потом выгрузили и опять загрузили. Представьте себе — человек летит на спектакль... Я отвечаю за то, что она абсолютно точно не выпивала, приняла снотворное, чтобы уснуть. Но экипаж решил, что она пьяная, и её стали снимать с рейса», — передаёт слова Гуськова argumenti.ru.