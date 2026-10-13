«Я собираюсь «донашивать брак»: закрутил роман с Судзиловской и обхаживает вдову Панина? Почему Алексей Гуськов куражится на глазах у жены-скандалистки, но не спешит разводиться

13 октября 2026, 16:50

Алексей Гуськов (Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков)

Они вместе 37 лет, воспитали двоих сыновей и уже стали дедушкой и бабушкой. Алексей Гуськов и Лидия Вележева считаются одной из самых крепких пар российского кино. Но и в их звёздном союзе не всё шло безоблачно: ранний брак, закончившийся разводом, нужда девяностых и пересуды о романах с коллегами, которые тянутся за актёром годами. А в 2022 году заговорили о кризисе в семье, когда «Классика» увидели в компании вдовы Андрея Панина. Как им удаётся сохранять любовь и почему они не разводятся, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Сын военного лётчика и будущая звезда экрана Первый брак звезды «Классика» Вторая семья и испытания на прочность Слухи о Гуськове и скандал в аэропорту

Сын военного лётчика и будущая звезда экрана



Алексей Гуськов (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Первый брак звезды «Классика»

Вторая семья и испытания на прочность



Лидия Вележева и Алексей Гуськов (Фото: РИА Новости/Галина Кмит)

«Дальше 90-е годы. Съёмок не было. Но Лёша никакой работы не боялся. Он понимал, что надо кормить семью, и брался за любой заработок. Например, таксовал, совершенно не стесняясь того, что артист. А кто-то лежал на диване и ждал, когда к нему «придёт» роль Гамлета. Продюсирование — это тоже история в каком-то смысле про зарабатывание денег», — цитирует актрису «СтарХит».

Слухи о Гуськове и скандал в аэропорту

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«Когда мы с Олесей снимались вместе, она была вся в любви. К ней на съёмочную площадку постоянно приезжал избранник. Потом уезжал после ссор, там такие страсти кипели. Олесе было не до меня», — приводит слова артиста издание.



Алексей Гуськов (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

«Мы вместе уже 30 лет, и я собираюсь, как говорится, «донашивать» этот брак. Я считаю, что самое главное — не потерять интерес и радость к каким-то бытовым мелочам», — рассказал Гуськов в эфире программы «Судьба человека».

«Я горжусь своим мужем. В нем благородство, сила, достоинство. Поэтому к нему тянутся люди. Когда заканчивается проект, невозможно услышать ни одного плохого слова об Алексее Гуськове. С ним прекрасно и жить, и работать», — сообщила Лидия «7 Дням».



Алексей Гуськов и его супруга Лидия Вележева (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

«Лидия должна была вылететь утром в 7.55, но рейс задержали. Пассажиров загрузили на борт, потом выгрузили и опять загрузили. Представьте себе — человек летит на спектакль... Я отвечаю за то, что она абсолютно точно не выпивала, приняла снотворное, чтобы уснуть. Но экипаж решил, что она пьяная, и её стали снимать с рейса», — передаёт слова Гуськова argumenti.ru.