«Всё оказалось так мерзко»: Брак с режиссером «Деффчонок», обвинения в высокомерии и подворовывающая няня. Галине Боб 41 год
Галина Боб — российская актриса театра и кино, которая прошла путь от чемпионки мира по бальным танцам до звезды популярного ситкома и узнаваемой артистки. 4 ноября ей исполняется 41 год. О творческой и личной жизни звезды сериала «Деффчонки» читайте в материале «Радио 1».
От чемпионки мира до студентки ВГИКаБудущая актриса родилась 4 ноября 1984 года в Пензе. С самого детства ее жизнь была связана со спортивными бальными танцами, которыми она занималась 14 лет. Это увлечение привело к титулу чемпионки мира и Европы в этом виде спорта.
После школы она отправилась в Москву и поступила в Российский государственный университет физической культуры. Однако на втором курсе ей приснился вещий сон, который подтолкнул ее к кардинальным изменениям. Она решила поступать в театральный вуз.
В 2004 году Галина успешно сдала экзамены во Всероссийский государственный институт кинематографии и стала студенткой мастерской Александра Ленькова и Сергея Алдонина. Примечательно, но Галине успешно удалось окончить сразу два вуза.
Театральные работы и путь к известности в киноЕще во время учебы во ВГИКе Галина Боб начала играть в Московском драматическом театре имени К. С. Станиславского. Ее дебютной и одной из самых значимых театральных ролей стала Джульетта, а также она блестяще сыграла Маргариту в «Мастере и Маргарите».
Дипломной работой актрисы стал спектакль «Будь здоров, школяр!», за роль в котором она получила несколько престижных наград, включая приз за лучшую женскую роль на Международном фестивале ВГИКа. С 2009 года Галина вошла в труппу Театра имени Моссовета, где раскрылся ее комедийный талант в постановках «Шум за сценой» и «Ошибки одной ночи».
В кинематограф Галина Боб пришла в 2006 году с эпизодической ролью в фильме Эльдара Рязанова «Андерсен. Жизнь без любви». После последовали небольшие роли в проектах «След», «Казаки-разбойники» и «Артистка». Первой более заметной работой стала роль в сериале «Деревенская комедия» (2009). Дальнейшее становление ее кинокарьеры связано с участием в скетч-шоу «Женская лига», где ее комедийный дар проявился в полной мере.
Звездная роль в «Деффчонках»Настоящая всенародная слава пришла к Галине Боб в 2012 году, когда она получила роль Маши Бобылкиной (Бобылыч) в комедийном сериале «Деффчонки» на канале ТНТ. Ее героиня — добрая, немного наивная провинциалка, мечтающая о большой любви, быстро полюбилась миллионам зрителей. Актриса признавалась, что ей практически не пришлось вживаться в роль, поскольку характер Маши был очень близок ей самой. Параллельно со съемками в ситкоме Галина развивала и музыкальную карьеру. В 2016 году она выпустила мини-альбом «Сладкие вещи» и несколько клипов.
Личная жизнь и испытанияСъемочная площадка «Деффчонок» подарила Галине не только славу, но и личное счастье. Ее супругом стал режиссер сериала Сергей Корягин. Их свадьба состоялась 26 сентября 2014 года, и в этом браке родились трое детей: сыновья Лев (2015) и Андрей (2017), а также дочь Маргарита (2021).
Жизнь актрисы омрачали и тяжелые утраты. В 2011 году ее мама трагически погибла в результате отравления угарным газом. Спустя семь лет в 2018 году в автокатастрофе погиб отец. Эти потери стали для Галины огромным ударом, справиться с которым ей помогла поддержка мужа и рождение детей.
Конфликт с коллегой и скандал с нянейВ 2023 году имя актрисы оказалось в центре громкого конфликта. Ее коллега по «Деффчонкам» Анастасия Уколова в соцсетях заявила, что в начале съемок над ней издевались и игнорировали, и намекнула, что главной обидчицей была именно Галина Боб.
«Я боялась идти на съемку, ревела по вечерам. И вообще, отношение к молодым, неопытным актерам на площадке было с каким-то презрением, из проекта в проект давали понять, что ты никто (хотя за плечами было уже высшее образование и два года в театре)», — жаловалась Уколова.
Боб была вынуждена ответить, категорически отвергнув эти обвинения. Она заявила, что никогда не участвовала в интригах и в тот период, о котором шла речь, была занята заботой о двух маленьких детях. Уколова продолжила настаивать на своей версии, что вылилось в публичную перепалку.
«Галя написала в посте вещи, которые к ней вообще не имеют отношения (что, типа, она такая дружелюбная). За все шесть лет, что я снимаюсь в кино, только она вела себя так. И сейчас мне не страшно об этом публично говорить, раз уж именно она среагировала на этот пост. И это не случайность, так как о ней в нем и говорилось… А вот врать, что сплетни по углам — это не про нее, ну, это уже перебор… Галя, ты единственная не здоровалась и вела себя по отношению ко мне отвратительно и высокомерно», — продолжала Анастасия.
В 2019 году актриса Галина Боб столкнулась с вопиющим случаем воровства со стороны нанятой няни, которая систематически обкрадывала семью, пока присматривала за детьми. Помимо этого няня накормила маленького Андрюшу, просроченным кефиром. Мальчика пришлось срочно госпитализировать и откачивать под капельницами.
«Конечно, я ее уволила. Но напоследок, в первый раз за все время работы, попросила показать большую сумку, с которой та постоянно к нам приходила. Да, у меня всегда были подозрения, что еды я покупаю много, а есть всегда нечего. Думала, ну ладно, дома есть нечего, пусть здесь ест, бедная мамочка пятерых детей. Но всё оказалось так мерзко, что сейчас мне хочется блевануть», — делилась Галина.Несмотря на то, что няня жила в двух часах езды от дома актрисы, она постоянно стремилась уехать на ночь, хотя семья и предоставила ей для проживания отдельную комнату. И только после разразившегося скандала стала понятна истинная причина ее стремления домой.
«Когда я попросила ее открыть сумку, у меня случился истерический смех: в ней была «половина нашего дома»: продукты из холодильника (сыры, овощи, пирожные), Левины и Андрюшины игрушки, моя косметика, деньги», — отмечала Галина, подчеркивая, что няня получала 80 тысяч рублей за 15 дней.