09 сентября 2026, 12:24

Лариса Долина (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Лариса Александровна Долина — советская и российская эстрадная певица, актриса, народная артистка Российской Федерации. В ее репертуаре представлены композиции в жанрах джаза и поп-музыки. Среди наиболее известных песен в исполнении артистки — «Погода в доме» и «Стена». Летом 2024 года имя Ларисы Долиной оказалось в центре одного из самых громких имущественных скандалов последних лет. 10 сентября ей исполняется 71 год. О том, что говорил о ней бывший муж и о конфликте певицы с Аллой Пугачевой — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Ларисы Долиной: детство и семья Музыкальная карьера Ларисы Долиной «Погода в доме» и главные хиты Ларисы Долиной Возвращение к джазу и альбомы Ларисы Долиной Преподавательская и общественная деятельность Личная жизнь Ларисы Долиной Лариса Долина и Валя Карнавал: конфликт на «Музыкалити» Почему Лариса Долина конфликтует с Аллой Пугачевой Квартирный скандал Ларисы Долиной Лариса Долина сейчас

Биография Ларисы Долиной: детство и семья

Лариса Долина (фото: РИА Новости / Дмитрий Коробейников)

Музыкальная карьера Ларисы Долиной

«Погода в доме» и главные хиты Ларисы Долиной

Лариса Долина (фото: Instagram* / larisa.dolina.official)

Возвращение к джазу и альбомы Ларисы Долиной

Преподавательская и общественная деятельность

Лариса Долина (фото: Instagram* / larisa.dolina.official)

Личная жизнь Ларисы Долиной

Первый муж Ларисы Долиной

«Когда Лариса была беременная, я это пузо целовал, песенки пел, а Линка в этом пузе танцевала. Лариска обалдевала от того, как дочь меня понимает», — делился он.

Лариса Долина (фото: РИА Новости / Виталий Арутюнов)

Резкие заявления Анатолия Миончинского о Ларисе Долиной

«Все солистки проходили через кабинет его руководителя. Лариска там тоже бывала, и не раз, она и не скрывала этого. Но зато он заменил ей имя — Лариса Долина: фамилия Кудельман на армянских афишах смотрелась бы странно. А потом она переспала почти со всем оркестром. Когда я ее спрашивал об этом, она призналась, что потеряла любовникам счет», — заявлял он.

Лариса Долина (фото: Instagram* / larisa.dolina.official)

«Когда мы начали жить, она была как с одесского привоза — вульгарная, громко чавкала, ржала, а не смеялась. И дружила она с валютными проститутками и фарцовщиками», — говорил Миончинский.

Виктор Митязов — второй мужчина Ларисы Долиной

Третий муж Ларисы Долиной Илья Спицын

Лариса Долина (фото: Instagram* / larisa.dolina.official)

«Мне передают и музыканты, и обслуживающий персонал, что у Спицына есть другая женщина, которая от него родила. И вроде на стороне у него семья. Долина приняла это и, вероятно, смирилась. Раньше она так бы не поступила. Но теперь, видимо, не хочет что-то кардинально менять в жизни», — рассказывал Виктор Митязов.

Лариса Долина и Валя Карнавал: конфликт на «Музыкалити»

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Лариса Долина (фото: Instagram* / larisa.dolina.official)

Почему Лариса Долина конфликтует с Аллой Пугачевой

«Она предъявила ему претензии, почему он написал эту песню не для нее. Но тогда он уже и не работал с ней. Тогда она и стала меня как-то недолюбливать. Наверное. Не знаю», — вспоминала Лариса Долина.

Квартирный скандал Ларисы Долиной

Лариса Долина (фото: Instagram* / larisa.dolina.official)

«Эффект Долиной» и новые судебные разбирательства

Лариса Долина (фото: Instagram* / larisa.dolina.official)

«Я должна была через все пройти, чтобы что-то открыть в себе, посмотреть на жизнь другими глазами. Я все поняла, перевернула эту страницу и живу дальше с чистого листа, с чистой совестью. Я никому ничего не сделала плохого. И всех простила», — заявила позже Долина.

Лариса Долина сейчас