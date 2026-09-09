«Вульгарная и громко чавкала»: какие грязные тайны Ларисы Долиной выдал её первый муж и из-за чего она конфликтовала с Аллой Пугачевой?
Лариса Александровна Долина — советская и российская эстрадная певица, актриса, народная артистка Российской Федерации. В ее репертуаре представлены композиции в жанрах джаза и поп-музыки. Среди наиболее известных песен в исполнении артистки — «Погода в доме» и «Стена». Летом 2024 года имя Ларисы Долиной оказалось в центре одного из самых громких имущественных скандалов последних лет. 10 сентября ей исполняется 71 год. О том, что говорил о ней бывший муж и о конфликте певицы с Аллой Пугачевой — в материале «Радио 1».
Биография Ларисы Долиной: детство и семьяЛариса Долина, урожденная Кудельман, родилась 10 сентября 1955 года в Баку. Ее отец Александр Кудельман работал стекольщиком, а мать Галина Кудельман занимала должность секретаря. Вскоре после рождения дочери семья перебралась в Одессу.
Музыкальные способности Ларисы проявились еще в детстве. С шести лет она посещала музыкальную школу, где училась играть на виолончели. Одновременно девочка пела в школьном хоре. Профессионально зарабатывать вокалом Долина начала еще в подростковом возрасте. Она выступала в одесских ресторанах и различных музыкальных коллективах.
В середине 1970-х годов Долина вошла в состав оркестра «Мы одесситы», а затем стала сотрудничать с другими музыкальными коллективами города. Особое значение для дальнейшей карьеры певицы имели приглашения в оркестр Константина Орбеляна и ансамбль Полада Бюльбюль-оглы.
Музыкальная карьера Ларисы ДолинойВажной точкой в творческой биографии Ларисы Долиной стало участие в конкурсе «Сочи-1978». После выступления певицу пригласили в джазовый оркестр Анатолия Кролла «Современник».
Гастрольная деятельность и участие в программе «Антология джазового вокала» позволили Долиной окончательно закрепиться среди профессиональных исполнителей. Для вокального стиля певицы характерны эмоциональная подача, внимательная работа с тембром и способность выстраивать протяженную вокальную фразу. Особенно ярко эти качества проявлялись в лирических композициях.
В 1982 году голос Ларисы Долиной прозвучал в фильме «Чародеи». Исполненная ею песня «Три белых коня» принесла певице широкую известность и стала одним из заметных этапов ее популярности у массовой аудитории.
В середине 1980-х годов Долина начала сольную карьеру. В этот период одна за другой появились концертные программы «Затяжной прыжок», «Контрасты», «Льдинка» и «Маленькая женщина».
«Погода в доме» и главные хиты Ларисы ДолинойНовый масштаб популярности пришел к Ларисе Долиной в 1996–1997 годах. Именно тогда появились программа и альбом «Погода в доме», созданные певицей совместно с Русланом Горобцом и Михаилом Таничем. Тираж альбома превысил миллион экземпляров. Одноименная композиция стала одной из самых узнаваемых песен в репертуаре Долиной и надолго закрепилась на радио и телевидении.
Позднее певица рассказывала, что именно в тот период иначе взглянула на значение драматургии в песне. По ее мнению, для успеха композиции недостаточно только сильного вокала — важную роль играет развитие внутренней истории, которую исполнитель передает слушателю.
Помимо «Погоды в доме», большую популярность получили песни «Стена», «Ресторан» и «Дельтаплан». Эти композиции помогли Долиной сохранить заметное присутствие на телевидении и радио.
Возвращение к джазу и альбомы Ларисы ДолинойВ 2002 году Лариса Долина вновь обратилась к джазовой музыке. Вместе с биг-бэндом Игоря Бутмана она подготовила программу Carnival of Jazz, которая позднее вышла в формате двойного альбома.
В 2008 году певица представила англоязычный альбом Hollywood Mood. Продюсером пластинки выступил известный джазовый музыкант Джордж Дюк. В 2025 году состоялся релиз двойного альбома «Будь со мной». В него вошли дуэты Ларисы Долиной с Григорием Лепсом и Филиппом Киркоровым.
Преподавательская и общественная деятельностьВ 2016 году Лариса Долина возглавила кафедру эстрадно-джазового пения Московского государственного института культуры. Певица занимается подготовкой молодых исполнителей. Ее ученики неоднократно становились участниками телевизионных конкурсов и различных музыкальных телепроектов.
Помимо преподавания, Долина принимает участие в работе общественных и культурных советов. В частности, она входит в Совет при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству. А с 2003 года артистка состоит в партии «Единая Россия».
Личная жизнь Ларисы Долиной
Первый муж Ларисы Долиной
Первым супругом Ларисы Долиной стал джазовый музыкант и дирижер Анатолий Миончинский. Они поженились в конце 1970-х годов. В этом браке родилась дочь Ангелина. Миончинский позднее рассказывал, что появление ребенка стало одним из самых счастливых периодов его жизни. По его словам, супруги оба очень ждали рождения дочери.
Беременность Долиной проходила тяжело. Певица пять раз попадала на сохранение из-за угрозы выкидыша. Миончинский вспоминал этот период с большой теплотой:
«Когда Лариса была беременная, я это пузо целовал, песенки пел, а Линка в этом пузе танцевала. Лариска обалдевала от того, как дочь меня понимает», — делился он.Однако семейная жизнь постепенно осложнялась. Примерно через семь лет после заключения брака отношения супругов завершились разводом. Причины разрыва Лариса Долина и Анатолий Миончинский описывали по-разному.
По словам певицы, семейные проблемы усугублялись тем, что муж начал злоупотреблять алкоголем, устраивал дома скандалы и сцены ревности. Долина также утверждала, что Миончинский болезненно воспринимал ее растущую популярность на фоне собственного творческого кризиса.
Миончинский представлял ситуацию иначе. В своих интервью он обвинял Долину в том, что она слишком много внимания уделяла карьере и недостаточно занималась домом и ребенком. Кроме того, музыкант утверждал, что проблемы с алкоголем существовали не только у него.
В 1987 году Долина забрала дочь Ангелину и окончательно ушла от мужа. После этого бывшие супруги практически полностью прекратили общение.
Резкие заявления Анатолия Миончинского о Ларисе Долиной
В последующих интервью Миончинский неоднократно делал резкие заявления о прошлом бывшей супруги. Музыкант утверждал, что до брака с ним у Долиной было много отношений. В частности, он рассказывал о периоде ее работы в Государственном эстрадном оркестре Армении.
«Все солистки проходили через кабинет его руководителя. Лариска там тоже бывала, и не раз, она и не скрывала этого. Но зато он заменил ей имя — Лариса Долина: фамилия Кудельман на армянских афишах смотрелась бы странно. А потом она переспала почти со всем оркестром. Когда я ее спрашивал об этом, она призналась, что потеряла любовникам счет», — заявлял он.
Кроме того, бывший супруг критиковал личные качества певицы, ее бытовые привычки, образование и круг общения. Он утверждал, что у Долиной якобы не было аттестата зрелости, а некоторые экзамены в музыкальное училище он якобы сдавал вместо нее. При этом Миончинский признавал выдающиеся вокальные способности бывшей супруги и называл ее гениальной исполнительницей.
«Когда мы начали жить, она была как с одесского привоза — вульгарная, громко чавкала, ржала, а не смеялась. И дружила она с валютными проститутками и фарцовщиками», — говорил Миончинский.
Виктор Митязов — второй мужчина Ларисы Долиной
После развода с первым мужем Лариса Долина почти 11 лет состояла в отношениях с бас-гитаристом Виктором Митязовым. Их роман начался в 1987 году. Отношения развивались на фоне постоянных гастролей и напряженного рабочего графика певицы. Частые разъезды и высокая занятость становились источниками конфликтов.
Третий муж Ларисы Долиной Илья Спицын
В конце 1990-х годов новым супругом певицы стал бас-гитарист и продюсер Илья Спицын. Он был младше Долиной на 13 лет. Долгое время этот брак выглядел стабильным. Спицын не только был супругом певицы, но и занимался продюсированием ее проектов, войдя в профессиональную команду артистки. Однако в 2016 году супруги расторгли брак.
«Мне передают и музыканты, и обслуживающий персонал, что у Спицына есть другая женщина, которая от него родила. И вроде на стороне у него семья. Долина приняла это и, вероятно, смирилась. Раньше она так бы не поступила. Но теперь, видимо, не хочет что-то кардинально менять в жизни», — рассказывал Виктор Митязов.После третьего развода Лариса Долина неоднократно говорила, что не планирует снова выходить замуж. В интервью певица отмечала, что основными составляющими ее жизни остаются профессия, дочь и внучка. Однако весной 2026 года Долина неожиданно призналась журналистам, что ее сердце больше не свободно.
Артистка рассказала, что влюбилась и охарактеризовала свои чувства словами «не как девчонка, а как взрослая женщина». При этом имя нового избранника певица предпочитает не раскрывать. Личность мужчины остается тайной.
Лариса Долина и Валя Карнавал: конфликт на «Музыкалити»Лариса Долина известна не только сильным вокалом, но и достаточно строгим отношением к профессиональным стандартам в музыке. Особенно ярко это проявилось в 2021 году во время съемок программы «Музыкалити». Тогда заведующая кафедрой эстрадно-джазового искусства МГИК резко отреагировала на отсутствие профессионального музыкального образования у Вали Карнавал.
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Долина также критически оценила вокальные способности тиктокерши и отметила, тем, кто не получил музыкального образования, лучше петь дома, например на кухне.
Валя Карнавал ответила, что музыкальная индустрия изменилась. Блогер подчеркнула, что музыка может служить способом самовыражения, а представители старшего поколения, по ее мнению, не должны навязывать молодым артистам прежние профессиональные стандарты.
После выхода выпуска в интернете разгорелся масштабный конфликт. Поклонники Вали Карнавал атаковали страницы Долиной в социальных сетях, тогда как представители старшего поколения российской эстрады выступили в защиту народной артистки. Окончательно конфликт удалось уладить в начале 2023 года во время съемок музыкального подкаста «Неформат».
Первой шаг навстречу сделала Валя Карнавал. Она подарила Долиной букет с оливковыми ветвями и обняла певицу. Долина приняла подарок. Она отметила, что перед ней стояла уже другая, повзрослевшая девушка, которая, по мнению певицы, усвоила полученный ранее урок.
Почему Лариса Долина конфликтует с Аллой ПугачевойЕще одной известной страницей биографии певицы стал конфликт с Аллой Пугачевой. Историю связывают с песней «Погода в доме», которая стала одним из главных хитов Долиной. Композитор Руслан Горобец передал композицию именно ей. По словам Долиной, это вызвало недовольство Пугачевой.
Певица рассказывала, что Пугачева предъявила Горобцу претензии из-за того, что он написал эту песню не для нее. При этом к тому моменту композитор уже не сотрудничал с Пугачевой. Долина предполагала, что именно эта история повлияла на отношение Примадонны к ней.
«Она предъявила ему претензии, почему он написал эту песню не для нее. Но тогда он уже и не работал с ней. Тогда она и стала меня как-то недолюбливать. Наверное. Не знаю», — вспоминала Лариса Долина.После этого, по словам певицы, она оказалась за пределами части крупных телевизионных проектов.
Квартирный скандал Ларисы ДолинойЛетом 2024 года Лариса Долина оказалась в центре громкого скандала, связанного с продажей московской недвижимости. Певица продала элитную пятикомнатную квартиру предпринимательнице Полине Лурье. Сумма сделки составляла 112 миллионов рублей, хотя в различных публикациях стоимость недвижимости оценивали в диапазоне от 112 до 138 миллионов рублей.
Спустя некоторое время Долина заявила, что стала жертвой мошенников. По версии певицы, злоумышленники убедили ее в том, что она участвует в специальной операции по разоблачению преступной группы. История получила продолжение в судах.
Следственные органы подтвердили факт мошенничества. К концу 2025 года несколько участников преступной схемы получили реальные сроки лишения свободы — вплоть до семи лет. Суд первоначально признал сделку купли-продажи квартиры недействительной и вернул недвижимость Долиной. В результате возникла ситуация, при которой покупательница, передавшая крупную сумму денег, осталась одновременно без квартиры и без уплаченных средств.
«Эффект Долиной» и новые судебные разбирательства
История получила широкий общественный резонанс и породила термин «эффект Долиной». В течение года в России сообщали более чем о 3000 семей, которые столкнулись с последствиями отмененных сделок с пенсионерами.
Однако история московской квартиры получила новый поворот. Для Полины Лурье ситуация завершилась пересмотром судебных решений. 16 декабря 2025 года Верховный суд признал право собственности на спорную недвижимость за Полиной Лурье.
Для самой Ларисы Долиной история обернулась серьезными последствиями. Певица лишилась права на квартиру, столкнулась с общественной критикой и оказалась в центре масштабного информационного скандала. До окончательного завершения истории с недвижимостью россияне начали массово сдавать билеты на концерты певицы. Некоторые рестораны убирали упоминания Долиной со своих сайтов и страниц в социальных сетях.
«Я должна была через все пройти, чтобы что-то открыть в себе, посмотреть на жизнь другими глазами. Я все поняла, перевернула эту страницу и живу дальше с чистого листа, с чистой совестью. Я никому ничего не сделала плохого. И всех простила», — заявила позже Долина.Осенью 2026 года Долина добилась взыскания более 114 миллионов рублей с людей, которых обвиняют в мошенничестве в отношении певицы.
Лариса Долина сейчасПосле истории с московской квартирой Лариса Долина переехала в другую недвижимость. Народная артистка России живет в элитном жилом комплексе «Премьер» в Гагаринском районе Москвы. Вместе с певицей в новой квартире обосновались ее дочь Ангелина и внучка Александра. По словам Долиной, пространства в новом жилье достаточно для всей семьи.
В конце апреля 2026 года Ларису Долину экстренно доставили в больницу. Причиной стала сильная боль в спине, из-за которой певица не могла самостоятельно встать с постели. Источники сообщали о таких диагнозах, как хондроз, или остеохондроз, радикулопатия, ишиалгия и грыжа межпозвоночных дисков.
В мае 2026 года сама Долина подтвердила, что перенесла серьезную операцию на позвоночнике. После лечения артистка вернулась к привычному рабочему графику и продолжила заниматься творческой деятельностью.
Несмотря на сложные события последних лет, Лариса Долина продолжает профессиональную деятельность. Певица работает над музыкальными проектами, выступает на сцене, принимает участие в телевизионных программах и занимается преподаванием.