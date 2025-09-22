Взаимные измены с Фоменко, связь с бывшим уголовником и отказ от физической близости: Марии Голубкиной 52 года
Мария Андреевна Голубкина — известная российская актриса театра и кино, телеведущая, чья судьба оказалась тесно переплетена с семейными тайнами, сложными отношениями с матерью, яркими ролями и личными драмами. Родившаяся в знаменитой актерской династии, она смогла пройти через множество испытаний и утвердиться как самостоятельная творческая личность. Подробности жизни артистки читайте в материале «Радио 1».
Мария Голубкина: тайна отцовства
Тайна рождения Марии Голубкиной долгое время оставалась предметом сплетен и обсуждений в медиапространстве. Мария появилась на свет 22 сентября 1973 года в Москве. Ее мама, народная артистка РСФСР Лариса Голубкина, звезда фильма «Гусарская баллада», предпочла оставить в секрете имя отца своей дочери.
Долгое время считалось, что отцом Марии является сценарист Николай Щербинский-Арсеньев, с которым Лариса Голубкина жила в гражданском браке. Однако позже Щербинский публично отказался от отцовства, заявив, что Лариса вписала его в свидетельство о рождении без его ведома. В качестве возможных отцов назывались также директор «Мосфильма» Владимир Досталь и актер Алексей Баталов.
Сама Мария Голубкина в 2024 году сделала сенсационное заявление, что Андрей Миронов, женившийся на ее матери, когда девочке было 4 года, является ее биологическим отцом. Она всегда считала его своим настоящим папой, а он воспитывал ее как родную дочь.
Отношения актрисы с матерью
Сложные отношения с матерью Марией Голубкиной существенно повлияли на формирование личности и жизненный путь Марии. Дело в том, что Лариса Голубкина была полностью поглощена своей карьерой, мало уделяя внимания дочери. Она не проявляла нежности, не читала сказок на ночь, не обнимала ребенка. Мария вспоминала, что мать могла круглосуточно репетировать, а от дочери просто отмахивалась.
Взамен же Лариса Ивановна требовала от дочери послушания, хороших оценок и безупречного поведения, что вызывало у девочки бурный протест. Она даже заявляла в интервью, что актрисы не должны заводить детей или должны прерывать карьеру для их воспитания. В 18 лет мать полностью прекратила финансовую поддержку дочери, отпустив ее в «свободное плавание». Это закалило характер Марии, научило ее самостоятельно добиваться целей.
Только с годами мать и дочь смогли найти общий язык. Лариса Голубкина осознала свои ошибки в воспитании, а Мария научилась сдерживать негативные эмоции в адрес матери. В последние годы они даже сблизились, особенно после того как Мария переехала к матери, когда той уже было сложно заботиться о себе.
Театральное призвание и карьерный путь Марии Голубкиной
Путь на сцену для Марии Голубкиной был предопределен семейной традицией, но она смогла доказать, что является не просто «дочерью знаменитых родителей», а самостоятельной актрисой. После школы Мария поступила в Театральное училище имени Б. Щукина, которое окончила в 1995 году. Еще во время учебы она дебютировала в кино, сыграв в 16 лет главную роль в фильме «Ребро Адама» (1990), за которую получила премию «Созвездие» за лучший дебют.
С 1996 года Голубкина работала в Московском театре Сатиры, где играла разнообразные роли — от Катерины в «Грозе» Островского до Ани Фоминой в «Яблочном воре» Драгунской. С 2007 по 2010 год она служила в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина.
В 2022 году Мария Голубкина присоединилась к труппе Центрального академического театра российской армии и играет в антрепризных спектаклях, продолжает сниматься в кино и сериалах. В 2023 году вышел фильм «Госпожа» с ее участием, а в 2024-м сериал — «Два берега». Сейчас фильмография актрисы насчитывает более 40 работ, в число которых входят ленты «Хоровод», «Афера», «Пятый угол», «Джекпот для Золушки», «Деревенская комедия», «Ни к селу ни к городу» и «Обоюдное согласие».
Личная жизнь Марии Голубкиной
Первый брак Марии Голубкиной был с музыкантом и актером Николаем Фоменко. Они познакомились на съемках фильма «Ребро Адама» в 1990 году. Несмотря на то что Фоменко был старше на 11 лет и на момент знакомства был женат, между ними вспыхнул роман. Они поженились в 1995 году, когда Марии был 21 год. В браке родились двое детей — дочь Анастасия (1998) и сын Иван (2003). Однако брак распался в 2008 году из-за измен.
«Изменила я, если хотите знать. Хотя я сама тогда не собиралась никуда уходить. Я не говорю, что верность отменяется. Просто если кто-то где-то романчик закрутил, я не считаю, что это проблема. К тому же, я прекрасно знала, за кого выхожу замуж. Коля всегда любил женщин, но я это все за измену не считала. Думаю, горбатого могила исправит, и вряд ли он сейчас изменился», — делилась актриса в эфире программы «Судьба человека».
После развода с Фоменко Мария тяжело переживала расставание, и только спустя 10 лет у нее начались новые отношения. Вторым избранником актрисы стал Борис Ливанов, сын знаменитого актера Василия Ливанова, не так давно освободившийся из мест заключения, где отбывал срок за убийство. Однако и этот союз распался, по словам Голубкиной, из-за бытовых проблем. Она призналась, что они даже подали заявление в ЗАГС, но свадьба так и не состоялась.
«Боря, если бы не был таким дураком, стал бы большим артистом. Но он не работает вообще. И не потому, что он вредный. Он не знает и не умеет этого делать», — рассказывала актриса в шоу «Лера в большом городе».
На данный момент Мария Голубкина не состоит в отношениях. На шоу она призналась, что не ведет половую жизнь с 2018 года.
«Но ведь не причащают, когда ты вне брака живешь половой жизнью? Я не живу половой жизнью вне брака. У меня нет этого! Она была знаешь когда? Если вам интересно, то в 2018 году в последний раз! Ну как-то я успела покаяться с тех пор. Нет у меня секса ни с кем!», — откровенничала актриса с Валерией Гай Германикой.
Смерть матери и сближение с сестрой Марией Мироновой
После смерти матери в марте 2025 года актриса стала появляться на публике реже. Уход Ларисы Голубкиной 22 марта 2025 года стал глубокой трагедией для Марии. По иронии судьбы, она узнала о смерти матери во время репетиции спектакля «Синяя птица» на сцене Театра Российской армии, где играла вместе со своей сводной сестрой Марией Мироновой (дочерью Андрея Миронова от первого брака).
Это трагическое событие сблизило двух сестер, которые в детстве практически не общались, чувствуя неловкость из-за сложной семейной истории. Теперь они не только играют вместе в спектакле, но и поддерживают друг друга.
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская.