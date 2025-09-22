22 сентября 2025, 13:00

Мария Голубкина (Фото: Instagram*@ golubkina1973)

Мария Андреевна Голубкина — известная российская актриса театра и кино, телеведущая, чья судьба оказалась тесно переплетена с семейными тайнами, сложными отношениями с матерью, яркими ролями и личными драмами. Родившаяся в знаменитой актерской династии, она смогла пройти через множество испытаний и утвердиться как самостоятельная творческая личность. Подробности жизни артистки читайте в материале «Радио 1».





Содержание Мария Голубкина: тайна отцовства Отношения актрисы с матерью Театральное призвание и карьерный путь Марии Голубкиной Личная жизнь Марии Голубкиной Смерть матери и сближение с сестрой Марией Мироновой



Мария Голубкина: тайна отцовства

Отношения актрисы с матерью

Лариса и Мария Голубкины (Фото: Instagram*@ golubkina1973)



Театральное призвание и карьерный путь Марии Голубкиной

Личная жизнь Марии Голубкиной

Мария Голубкина (Фото: Instagram*@ golubkina1973)



«Изменила я, если хотите знать. Хотя я сама тогда не собиралась никуда уходить. Я не говорю, что верность отменяется. Просто если кто-то где-то романчик закрутил, я не считаю, что это проблема. К тому же, я прекрасно знала, за кого выхожу замуж. Коля всегда любил женщин, но я это все за измену не считала. Думаю, горбатого могила исправит, и вряд ли он сейчас изменился», — делилась актриса в эфире программы «Судьба человека».

«Боря, если бы не был таким дураком, стал бы большим артистом. Но он не работает вообще. И не потому, что он вредный. Он не знает и не умеет этого делать», — рассказывала актриса в шоу «Лера в большом городе».

«Но ведь не причащают, когда ты вне брака живешь половой жизнью? Я не живу половой жизнью вне брака. У меня нет этого! Она была знаешь когда? Если вам интересно, то в 2018 году в последний раз! Ну как-то я успела покаяться с тех пор. Нет у меня секса ни с кем!», — откровенничала актриса с Валерией Гай Германикой.

Смерть матери и сближение с сестрой Марией Мироновой