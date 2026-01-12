12 января 2026, 10:01

Ирина Апексимова (Фото: tagankateatr.ru)

В российском театральном мире имя Ирины Апексимовой ассоциируется с яркими ролями и взрывной энергетикой. За пределами сценических подмостков актриса принимает активное участие в различных инициативах. Например, Апексимова поддерживает гуманитарные проекты, которые связаны с СВО. Подробнее о её биографии, личной жизни и общественной позиции читайте в материале «Радио 1».





Содержание



Яркая карьера Ирины Апексимовой и ее родство с Ларисой Долиной

Директор театра на Таганке

Гуманитарная помощь для СВО

«Отношусь к этому более чем положительно. Это действительно долгожданные референдумы, я горжусь тем, что наконец это произошло», — говорила артистка.

Личная жизнь Ирины Апексимовой

Дарья Авратинская (Фото: tagankateatr.ru)

Новые роли

«В кино после 30 лет ты никому не нужен. Активно сниматься я перестала после того, как однажды мне прислали предложение сыграть „маму Зины“. У героини даже имени не было! Я была страшно возмущена. У нас действительно нет сценариев для женщин „40+“, гори они огнем», — вспоминала директор театра на Таганке.