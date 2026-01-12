Взорвала театральный мир правдой об СВО: как живёт актриса Ирина Апексимова и кем ей приходится Долина?
В российском театральном мире имя Ирины Апексимовой ассоциируется с яркими ролями и взрывной энергетикой. За пределами сценических подмостков актриса принимает активное участие в различных инициативах. Например, Апексимова поддерживает гуманитарные проекты, которые связаны с СВО. Подробнее о её биографии, личной жизни и общественной позиции читайте в материале «Радио 1».
Яркая карьера Ирины Апексимовой и ее родство с Ларисой ДолинойИрина Апексимова является одной из самых ярких актрис российского театра и кино, чья карьера охватывает уже более трех десятилетий. Она родилась 13 января 1966 года в Волгограде. В это время в семье уже подрастала другая будущая звезда – певица Лариса Долина приходится актрисе троюродной сестрой. Апексимова получила образование в Школе-студии МХАТ, но поступление для неё было отнюдь не легким. Родители будущей актрисы развелись, когда ей было восемь лет, и она с матерью переехала в Одессу. В этом городе у девочки появился характерный местный говор, который не соответствовал стандартам театральных училищ, поэтому ей неоднократно отказывали в обучении. Проработав несколько лет в разных театрах и избавившись от акцента, Апексимова смогла достигнуть желаемого.
В 1990 году Ирину приняли в Московский художественный театр имени А.П. Чехова, где она проработала до 2000 года. Затем артистка основала собственное театральное агентство под названием «Бал Аст», что стало важным шагом в ее карьере. С мая 2012 года по апрель 2015-го Апексимова занимала должность директора Театра Романа Виктюка.
В 2013-м Ирина выступила продюсером и автором идеи фестиваля театрального искусства под открытым небом «Театральный марш», который в дальнейшем стал важной частью культурной жизни России.
Директор театра на ТаганкеВ 2015 году в жизни Апексимовой и в театральном мире произошло знаменательное событие: актриса была назначена директором Театра на Таганке, что стало значительным шагом для учреждения, которое на протяжении многих лет ассоциируется с высокохудожественными постановками и уникальным стилем.
Желание пойти на СВО и рак последней стадии: как сейчас живёт певец Александр Буйнов
Апексимова, взяв на себя руководство театром, привнеся в его жизнь новые идеи и творческие амбиции. Под ее руководством театр не только укрепил свои позиции, но и стал платформой для обсуждения актуальных социальных и культурных тем. В 2020 году Ирина получила еще одно назначение, став руководителем театра «Содружество актеров Таганки», а через год она смогла объединить его с Театром на Таганке. Примечательно, что некоторое время назад это казалось практически невозможным, ведь эти два учреждения находились в состоянии разобщенности из-за конфликта. Тем не менее, благодаря деятельности Апексимовой это стало реальностью. Это событие не только возобновило историческую связь между двумя театрами, но и позволило создать новый комплекс, который объединил лучшие традиции и достижения обоих коллективов.
Гуманитарная помощь для СВОИрина Апексимова является активной сторонницей специальной операции на Украине и поддержала референдумы о присоединении новых регионов к России.
«Отношусь к этому более чем положительно. Это действительно долгожданные референдумы, я горжусь тем, что наконец это произошло», — говорила артистка.
Уточняется, что Апексимова также сотрудничает с «Народным фронтом». Она помогает организовывать гуманитарную помощь для российских бойцов ВС РФ.
В 2023 году Апексимова курировала 51-й сбор гуманитарной помощи в рамках проекта ОНФ. В результате успешной акции 1-й армейский корпус Донецкой Народной Республики получил необходимое оборудование, включая автомобиль УАЗ «Патриот», медицинские аптечки, бронежилеты и другое необходимое оборудование.
Личная жизнь Ирины АпексимовойСо своей первой любовью и будущем мужем актриса познакомилась еще во времена обучения в театральном вузе. Им стал ее одногруппник — Валерий Николаев. После обучения супруги переехали в США, где Ирина родила дочь Дарью.
Дарья Авратинская (Фото: tagankateatr.ru)
Но вскоре из-за финансовых трудностей семье пришлось вернуться в Москву. По возвращению домой отношения супругов начали портиться, а после и вовсе закончились. Спустя 12 лет совместной жизни пара развелась.
Апексимова была второй раз замужем за Алексеем Кимом, но недолго. Из-за постоянного недоверия супруга, актриса подала на развод.
В настоящее время о личной жизни Апексимовой ничего не известно, так как она старается тщательно скрывать подобную информацию.
Единственная дочь артистки — Дарья Авратинская (носит девичью фамилию своей прабабушки по материнской линии) пошла по стопам родителей и стала актрисой. Она сама, без какой-либо помощи, поступила в театральное заведение им. Щепкина. В настоящее время Дарья служит в театре на Таганке, где ее мать является директором. Многие утверждают, что девушка добилась всего только благодаря своим знаменитым родителям, однако сама Авратинская опровергает эти слухи.
Новые ролиКак заявила ранее сама Ирина, после 30 лет на сцене все сложнее найти стоящий проект.
«В кино после 30 лет ты никому не нужен. Активно сниматься я перестала после того, как однажды мне прислали предложение сыграть „маму Зины“. У героини даже имени не было! Я была страшно возмущена. У нас действительно нет сценариев для женщин „40+“, гори они огнем», — вспоминала директор театра на Таганке.
Несмотря на это, Апексимова периодически все же появляется на экранах. В 2023 году актриса блистала в главной роли новогодней комедии «Корпорация Морозов». Перед этим Апексимова также исполнила главную роль в мини-сериале «Лютый-2». На сегодняшний день Ириана продолжает подтверждать свой статус одной из ведущих актрис современного театра и кино.