Желание пойти на СВО и рак последней стадии: как сейчас живёт певец Александр Буйнов

Певец Александр Буйнов (фото: социальные сети)
18 января стало известно, что российский певец Александр Буйнов был экстренно госпитализирован в одну из столичных клиник, где ему провели срочную операцию на позвоночнике. Артист обратился к врачам с жалобами на сильные боли в спине и ногах. Ранее у Буйнова был диагностирован рак предстательной железы IV стадии. Несмотря на тяжёлый диагноз, певец продолжает активную творческую деятельность и готовится к своему юбилейному концерту, который состоится в Государственном Кремлёвском дворце. О борьбе с онкологией, важнейших этапах жизни и планах артиста, в том числе о его желании участвовать в СВО, расскажет «Радио 1».
Биография Александра Буйнова
Александр Буйнов родился 24 марта 1950 года в Москве. Его отец, Николай Александрович, участвовал в Великой Отечественной войне, а позже преподавал физическую культуру. Мать, Клавдия Михайловна, выпускница консерватории, была пианисткой. В семье воспитывались четверо детей.
Музыкальное образование Буйнов получил в школе-семилетке при Московской консерватории. Позже он поступил на дирижёрско-хоровой факультет училища имени Гнесиных, но не закончил его. В 1992 году завершил обучение в ГИТИСе, где получил диплом режиссёра-постановщика.
Его карьера началась в 1966 году в рок-группе Александра Градского «Скоморохи». После службы в ракетных войсках, куда его призвали в 1970 году, Буйнов в 1973 году стал участником ансамбля «Весёлые ребята», в составе которого работал более 15 лет.
В 1989 году он начал сольную карьеру. Среди его известных песен — «Падают листья» и «Пусть». Музыкант активно сотрудничал с Игорем Крутым, выпустив ряд успешных альбомов. За свою карьеру Буйнов записал около 20 альбомов. Его творчество было отмечено званиями заслуженного и народного артиста России.
Политическая жизнь певца
Буйнов стал членом партии «Единая Россия» в 2003 году.
В 2018 году Буйнов выступил доверенным лицом Сергея Собянина на выборах мэра Москвы. В том же году он принял участие в концерте на открытии Крымского моста. Украина возбудила уголовное дело против 23 артистов, участвовавших в мероприятии, включая Буйнова.
В сентябре 2020 года музыкант поддержал президента Белоруссии Александра Лукашенко в период массовых протестов, приняв участие в записи клипа на песню «Любимую не отдают». В 2021 году украинские власти запретили артисту въезд на свою территорию.
После начала специальной военной операции в 2022 году Буйнов в интервью YouTube-каналу «Эмпатия Манучи» заявил, что предвидел происходящее, ссылаясь на конфликт в Донбассе. Он выразил желание пойти добровольцем, однако из-за возрастных ограничений получил отказ.
В 2023 году Александр Буйнов был внесён в санкционные списки Украины, а позже — Канады.
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Диагноз — рак
В ноябре 2024 года у Александра Буйнова диагностировали рак предстательной железы на последней стадии. Певцу был присвоен паллиативный статус, что предполагает назначение препаратов для облегчения боли без возможности полного излечения. Об этом сообщил Telegram-канал Shot. Артиста госпитализировали в московскую клинику, где ему назначили необходимые медикаменты для экстренных ситуаций. Буйнов ранее рассказывал, что с 2011 года его заболевание находилось в ремиссии, но периодически давало о себе знать.
В конце декабря 2024 года артист обратился к врачам с жалобами на сильную боль в спине и ногах, которая усиливалась при движении. Диагностика выявила повреждение поясничного отдела позвоночника, предположительно вызванное травмой или перегрузкой. 18 января в одной из московских клиник Буйнову провели срочную операцию.
Перед Новым годом артиста выписали из больницы. Его супруга заявила, что состояние здоровья певца стабилизировалось, и он активно готовится к сольному концерту, который запланирован на 6 апреля. Однако позже Буйнов опроверг сообщения о госпитализации. По словам артиста, с его здоровьем всё в порядке, и он продолжает заниматься творчеством.
«Я "свеж и спел", как поется в моей песне», — заявил Буйнов в беседе с ТАСС.
Певец Александр Буйнов (фото: социальные сети)
Александр Буйнов сегодня
Несмотря на серьёзное заболевание и необходимость паллиативного лечения, Александр Буйнов остаётся активным и жизнерадостным. Его концертный график расписан на ближайшие месяцы. 6 апреля певец выступит с юбилейной программой в Государственном Кремлёвском дворце.
24 марта Буйнову исполнится 75 лет. После этого он отправится в масштабный Всероссийский тур. Кроме того, осенью 2024 года артист выпустил новый музыкальный клип под названием «Я спел и свеж».
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