Взял вину на себя? Почему Людмила Максакова избегала супруга после смертельного ДТП. Роман с Садальским в 85 и отказ от дочери
Народная артистка РСФСР Людмила Максакова — живое воплощение уходящей эпохи. В ней всегда угадывалось внутреннее сопротивление советским стандартам: врождённая аристократическая стать, ледяная отстранённость во взгляде и уникальный тембр голоса, который навсегда впечатывается в память. Сегодня её фамилия чаще мелькает в новостях из-за резонансных заявлений дочери, однако за плечами самой актрисы — оглушительный успех на сцене Театра Вахтангова, вихрь бурных романов и культовые кинороли, вошедшие в золотой фонд. Какие тайны хранит легендарная артистка и что ей пришлось пережить на пути к триумфу, расскажет «Радио 1».
Рождённая для сцены: судьба, которую выбрали свышеСудьба Людмилы Максаковой была предрешена ещё до рождения в 1940 году. Мать — легендарная оперная дива с железной волей. Отец, певец Александр Волков, эмигрировал в США, оставив семью, и дочь его никогда не видела. В доме царила спартанская дисциплина: никакой нежности, только искусство и дисциплина. Чтобы дочь выделялась, Мария Петровна наряжала ребёнка в антикварные платья и заставляла часами играть на виолончели. Насмешки сверстников маленькая Люда терпела молча — так закалялся характер, позже названный «вахтанговским». В мыслях была карьера переводчика, однако стоило однажды оказаться в театре, как стало ясно: истинное призвание навсегда связано со сценой. В 1961 году Людмила окончила Щукинское училище. Конкурс был сумасшедшим, но талант Максаковой выглядел очевидным.
После выпуска судьба привела в Театр имени Евгения Вахтангова, где кинодиве и суждено было остаться навсегда. Сегодня в трудовой книжке легенды сцены значится всего одна запись за 60 с лишним трудовых лет. Блистательная Адельма в легендарной «Принцессе Турандот» задавала тон всей театральной Москве шестидесятых годов. Кинокарьера развивалась стремительно: от дебюта в ленте «Жили-были старик со старухой» до всенародной любви после «Летучей мыши». Даже в сложные 90-е годы, когда кино почти не снимали, Максакова в профессии осталась — фокус сместился на преподавание в родной «Щуке», где сегодня Людмила Васильевна является профессором.
Брошенная манекенщица, разбитое сердце и ДТП, изменившее всёЛичная жизнь представительницы знаменитой театральной династии всегда напоминала остросюжетный роман. Первый супруг — художник Лев Збарский, московский сердцеед, бросивший ради Людмилы знаменитую манекенщицу Регину Збарскую. Но союз двух ярких личностей оказался хрупким. Даже рождение сына Максима не спасло брак от ревности и взаимных претензий. Позже Лев уехал в Америку — там прошли его последние годы, связь с семьёй так и не была налажена. Самой обсуждаемой страницей биографии экс-супруги Льва Збарского стал роман с композитором Микаэлом Таривердиевым. История любви обернулась трагедией: в мае 1967 года случилось ДТП, унёсшее жизнь подростка. Сюжет лёг в основу рязановского «Вокзала для двоих»: герой прикрывает любимую, беря вину на себя. В итоге Таривердиев был осуждён на два года условно. С Максаковой они больше не общались, а их тайна так и осталась нераскрытой, поставив точку в отношениях.
Позднее счастье и новая боль: семья как главное испытаниеНастоящее семейное тепло пришло лишь во втором браке — с немецким физиком Петером Игенбергсом. Полюбил он не «звезду», а женщину. С рождением дочери Марии** союз обрёл новую глубину, а сам Петер оставался надёжной опорой для семьи почти сорок лет. Уход супруга в 2018 году обернулся для Людмилы Васильевны тяжелейшим ударом. Увы, сегодня имя дочери приносит больше боли, чем радости.
Оперная певица Мария Максакова**, уехавшая на Украину и признанная в России иноагентом, регулярно выступает с резкими заявлениями. Мать избрала позицию молчания и дистанции, считая поступок дочери предательством семьи и памяти предков.
Всю нерастраченную любовь актриса отдаёт внукам — детям сына Максима. Один из них, Пётр, женившись на Галине Юдашкиной, накрепко связал Максакову с миром высокой моды и искусства.
Что связывает легенду Вахтанговского театра и скандального обличителяЛюдмила Максакова не признает возрастных ограничений. В 2023 году, получив травму прямо на сцене, кинодива советского и российского экрана взяла паузу всего на две недели и вернулась к зрителю. Неутомимость народной артистки России восхищает: педагогика, премьеры, а теперь и заслуженная «Золотая Маска». Недавно Людмила Максакова снова приковала к себе всеобщее внимание, сообщив о планах выйти замуж за Станислава Садальского.
Их давняя дружба, пронизанная взаимными шутками и совместными путешествиями, похоже, вышла на новый уровень. Впрочем, не исключено, что это лишь очередной яркий перформанс, цель которого — встряхнуть аудиторию. Одно можно сказать точно: Максакова верна себе и продолжает сама ставить пьесу собственной жизни, не принимая правил со стороны.