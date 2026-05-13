Завела роман со звездой «Холостяка» и ведет курсы для домохозяек: куда пропала Матильда Шнурова после развода
Расставание Сергея и Матильды Шнуровых стало одной из главных светских сенсаций 2018 года. Общественность недоумевала: как эпатажный рокер мог уйти от женщины, во многом благодаря которой композитор обрёл имидж «последнего интеллигента России». Тем не менее пара распалась, и уже через несколько месяцев музыкант появился на публике с новой избранницей. Матильда продала совместно нажитое имущество и переехала в Америку. Как сложилась судьба экс-супруги лидера «Ленинграда» за океаном, какой стала её жизнь после расставания и жалеет ли она о разводе, читайте в материале «Радио 1».
Как танцовщица превратила скандального рокера в элегантного интеллигентаСергей Шнуров и экс-балерина Елена Мозговая познакомились в 2006 году через общую подругу. Музыкант влюбился мгновенно — конфетно-букетный период пара пропустила. Позже Мозговая называла встречу судьбоносной: они нашли общий язык и понимали друг друга без слов. Но не всё шло гладко: уже прославившийся скандальными выходками Шнуров мог пропадать на несколько недель, а затем появляться с извинениями. Балерина принимала без колебаний.
В 2010 году пара расписалась в Петербурге в кругу близких. Для музыканта брак стал третьим, для Елены — первым. После свадьбы танцовщица сменила имя на Матильду, а затем предприимчивая женщина фактически «обнулила» рок-бунтаря. Под чутким присмотром жены скандалист, демонстрировавший достоинство на МУЗ-ТВ, превратился в элегантного и подтянутого мужчину в дорогом чёрном костюме. Сейчас словосочетание «последний интеллигент России» воспринимается совсем иначе и наверняка вызовет недоумение. Но эта неожиданная характеристика от представителя классической сцены Юрия Башмета, сочетающая в себе иронию и искреннее уважение к незаурядному уму и таланту Шнурова, укрепила за лидером «Ленинграда» репутацию человека, который умеет быть разным — и хулиганом, и глубоким мыслителем. Когда Героя Труда РФ спросили о сотрудничестве с Сергеем Шнуровым, маэстро ответил фразой, которая позже стала крылатой.
«Так он же последний интеллигент России», — цитирует слова народного артиста СССР «Телеканал 78».
Недовольство фанатов, дочь миллиардера и ироничные намёки ШнуроваОднако позже в звёздном браке начались трудности. В 2018 году Сергей и Матильда развелись, и эта новость прогремела как гром среди ясного неба. Многие недоумевали: как музыкант, чей образ раньше ассоциировался исключительно с грязью и эпатажем, мог оставить женщину, полностью его преобразившую. Развод Шнурова и петербурженки вызвал бурную реакцию в Сети. Пользователи в комментариях писали, что это событие для них стало ударом по вере в любовь и семейное долголетие. Недовольство фанатов ситуацию не спасло — брак распался. Спустя всего два месяца основатель «Ленинграда» вышел в свет с новой избранницей — Ольгой Абрамовой, дочерью уральского миллиардера. Примечательно, что истинная причина разрыва между Матильдой и Сергеем остаётся тайной по сей день.
«Даже я не берусь это делать: жизнь — очень сложная, многослойная, и дать однозначный ответ на вопрос «что случилось?» я не могу. Возможно, я когда-то напишу книгу. Шучу, конечно. Любовная история закончилась», — прокомментировала Елена журналу Esquire.Сам же Шнуров в некоторых интервью иронично намекал на наличие «нетривиальных» причин расставания, но прямых обвинений в адрес бывшей жены не высказывал. Пара не опускалась до публичных скандалов: и он, и Матильда старались уважительно говорить о совместно прожитых годах, избегая подробностей личной жизни.
Пандемия, переезд и роман с героем «Холостяка»Развод Сергея и Матильды Шнуровых стал одним из самых обсуждаемых. При этом бывшим супругам удалось разойтись мирно. Музыкант «не обидел» Мозговую: ресторанный бизнес и балетная школа в Северной столице остались за бывшей женой. Казалось бы, живи и радуйся. Но нет. Пандемия коронавирусной инфекции внесла значительные коррективы в размеренную жизнь экс-супруги основателя «Ленинграда». После COVID-19 ресторанный бизнес перестал приносить былой многомиллионный доход. Поэтому, недолго думая, Матильда распродала всё имущество в городе на Неве, купила билет в солнечный Лос-Анджелес и улетела.
«Завидует брату из-за светлой кожи»: как сына Зары травили в элитной школе за восточную внешность, а мать молилась о детях 2 года
Поговаривали, в США Елену Мозговую дожидался герой шоу «Холостяк», владелец сети стоматологических клиник Антон Криворотов. Знакомство состоялось в Майами на арт-выставке под занавес 2021 года. Между ними сразу вспыхнул роман. Якобы все новогодние праздники бывшая супруга рокера провела в компании нового возлюбленного, после чего пришлось вернуться в Россию. Однако долгая разлука оказалась невыносимой. Спустя две недели Матильда вновь прилетела в Америку и осталась насовсем. Светская львица долго скрывала отношения от публики, но периодически сама публиковала романтические снимки из совместных поездок с Антоном, который в День святого Валентина тоже выложил фото с возлюбленной в сеть. Как бы то ни было, вскоре отношения сошли на нет, и пара тихо рассталась.
«Любые изменения начинаются с точки А»Жить в США на заработанные средства долго не получилось, и Матильда начала искать новый источник дохода. Экс-супруга Сергея Шнурова дала большое интервью журналистке Ксении Соловьёвой, в котором откровенно рассказала о своей жизни в США. По словам бывшей балерины, Лос-Анджелес — один из самых дорогих городов мира, где даже простой завтрак может стоить 50 долларов.
«Да, Лос-Анджелес — один из самых дорогих городов мира. Ты выходишь за кофе — просто кофе и булочка, и раз — минус 50 долларов. Но одновременно с этим нужно понимать, что Америка — страна возможностей. Самая большая экономика в мире. Многие люди живут, не напрягаясь», — поделилась она.В итоге архитектор нового образа Шнурова стала коучем для скучающих домохозяек. Не так давно на своей странице в соцсетях светская львица рассказала подписчикам, что любые изменения начинаются с точки А. Главное в этом процессе, по словам звезды, — осознать две вещи: кто ты и в каком состоянии сейчас находишься. Подробности чудо-трансформации бывшая спутница музыканта предлагала узнать на специальном уроке, присоединиться к которому можно было после внесения предоплаты. В интервью Ксении Соловьёвой эмигрантка пояснила: основная деятельность сейчас — проведение мастер-классов по растяжке, медитации, а также работа с самооценкой и принятием себя. Помимо этого, Елена Мозговая развивает велнес-приложение Swanly и продолжает осваивать духовные практики. Знаменитость призналась: первое время жизнь в США давалась нелегко. Непонятно было, например, как платить налоги, но постепенно удалось во всём разобраться.
«Система устроена так, что любой мексиканец, кто угодно, приедет и разберётся. Ты никогда не чувствуешь себя каким-то не таким, что система тебя не принимает. Нет, везде очень по-доброму: на уровне банковских менеджеров, инспекторов, которые принимают экзамен на права», — делилась предпринимательница в интервью.
«Я создала себя в России, и мне это дорого»: финальные откровения МатильдыНесмотря на то что прошлое осталось за океаном, тема бывшего брака иногда всплывает в разговорах, но, отзываясь с теплотой о бывшем муже, знаменитость сразу даёт понять: общих дел и интересов не осталось.
«Спасибо Сергею за то, как он изменился. Давно уже потерялась всяческая ассоциация между нами. Я, кстати, пыталась много раз поменять в социальных сетях фамилию. Но он не даёт. Говорит: "У вас большая аудитория, пишите в техподдержку". Я примерно сто писем туда отправила, но они не отвечают, потому что у них миллион писем в день», — рассказала Елена Мозговая журналистке.По признанию светской львицы, жизнь изменилась полностью. Но российский бэкграунд никуда не исчез — он по-прежнему поддерживает, и этого достаточно. Экс-супруга лидера группы «Ленинград» подчеркнула, что смотрит в будущее и не склонна к ностальгии:
«Я всегда стремлюсь мыслями в будущее — это свойство моего мышления».При этом ресторатор призналась, что дорожит российским прошлым:
«Я выросла в России, я там создала себя во многих смыслах. И мне это дорого».