18 июля 2026, 12:30

Сергей Зверев (Фото: Instagram*@zverevsuperstar)

Стилисту, актеру, шоумену, певцу и телеведущему Сергею Звереву 19 июля исполняется 63 года. Этот эпатажный «король гламура», известный своей любовью к коронам и ярким нарядам, прошел долгий путь из иркутского поселка до личного стилиста Аллы Пугачевой и одной из самых скандальных фигур российского шоу-бизнеса. Его карьера была полна головокружительных взлетов, а личная жизнь превратилась в череду скандалов с приемным сыном, которая разворачивается на глазах у всей страны. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Ранние годы Сергея Зверева На пути к успеху Смена имиджа и пластические операции Четыре брака и тайны личной жизни Скандальное отцовство и «отмена» на ТВ Как сейчас живет артист



Ранние годы Сергея Зверева

Сергей Зверев (Фото: Instagram*@zverevsuperstar)

На пути к успеху

Сергей Зверев (Фото: Instagram*@zverevsuperstar)

Смена имиджа и пластические операции

Сергей Зверев (Фото: Instagram*@zverevsuperstar)

«Я попал в страшную автомобильную аварию. Очнулся уже в больнице, схватился за лицо и с ужасом понял, что у меня нет... носа. Когда хирург по памяти — а делать операцию надо было очень быстро — восстановил мне мой нос, я долгое время боялся подойти к зеркалу», — рассказывал артист в интервью KP.ru.

Четыре брака и тайны личной жизни

Сергей Зверев (Фото: Instagram*@zverevsuperstar)

Скандальное отцовство и «отмена» на ТВ

Сергей Зверев (Фото: Instagram*@zverevsuperstar)

«Это была очень сложная работа. Мало того, что нужно было закрыть этот завод, так его еще нужно было демонтировать. А трубы на несколько километров проведены в Байкал», — рассказал Зверев в подкасте «Переговорка» для «Радио 1».

Как сейчас живет артист