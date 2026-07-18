Авария, обезобразившая лицо, предательство приемного сына и отмена на ТВ за одиночный пикет: куда пропал «король гламура» Сергей Зверев?
Стилисту, актеру, шоумену, певцу и телеведущему Сергею Звереву 19 июля исполняется 63 года. Этот эпатажный «король гламура», известный своей любовью к коронам и ярким нарядам, прошел долгий путь из иркутского поселка до личного стилиста Аллы Пугачевой и одной из самых скандальных фигур российского шоу-бизнеса. Его карьера была полна головокружительных взлетов, а личная жизнь превратилась в череду скандалов с приемным сыном, которая разворачивается на глазах у всей страны. Подробности — в материале «Радио 1».
Ранние годы Сергея ЗвереваСергей Зверев появился на свет 19 июля 1963 года в посёлке Култук, что находится в Иркутской области, на берегу озера Байкал. Его отец, Анатолий Андреевич, трудился механиком на железной дороге, а мать, Валентина Тимофеевна, работала технологом на мясокомбинате. Испытания для семьи начались в 1969 году, когда глава семьи трагически погиб в результате аварии на мотоцикле. Вскоре после этого мать вышла замуж за водителя автобуса, и семья переехала в Усть-Каменогорск.
Сергей с ранних лет проявлял интерес к моде и искусству создания одежды. После окончания школы Сергей Зверев поступил в профессиональное техническое училище №13 в Усть-Каменогорске. Там он освоил три специальности: парикмахерское дело, макияж и дизайн одежды. Путь в профессию был непростым — его трижды не хотели принимать, потому как в советское время парикмахерское ремесло считалось исключительно «женской» работой. Однако настойчивость Зверева помогла преодолеть трудности. Уже на первом году обучения он начал участвовать в конкурсах мастеров, где регулярно занимал призовые места, привлекая внимание специалистов.
В 1981 году Сергей добровольно отправился служить в Вооруженные силы СССР и провел два года в Польше в составе войск ПВО. Несмотря на суровые условия — морозы до -30°C и жесткую дисциплину — он проявил себя как ответственный боец: стал заместителем командира взвода, секретарем комсомольской организации и дослужился до старшего сержанта. Впоследствии Зверев рассказывал, что именно в армии он впервые столкнулся с западной модой, наблюдая за польскими телеканалами. Это оказало влияние на его будущий стиль.
На пути к успехуПереломный момент наступил, когда на одном из конкурсов в 1994 году Зверева заметила Долорес Кондрашова — легендарный тренер сборной СССР по парикмахерскому искусству. Она пригласила талантливого юношу в Москву и устроила его в престижный салон. Первой звездной клиенткой Сергея стала Татьяна Веденеева — ее восхищенная рекомендация открыла Сергею двери в мир шоу-бизнеса. Позже услугами Сергея Зверева станут пользоваться самые яркие звезды российской эстрады, а он продолжит совершенствоваться в профессии.
В 1996 году Сергей Зверев громко заявил о себе, став вице-чемпионом Европы. Но это было только начало — уже через год он завоевал абсолютное первенство на европейском чемпионате, а в 1998 году триумфально покорил мировой подиум. Секрет его успеха заключался в революционном подходе к созданию образов. Зверев не просто делал причёски — он создавал законченные художественные произведения. Его новаторские техники, включая знаменитую «шапочку» из волос и уникальный метод объёмного окрашивания, произвели настоящую революцию в индустрии и стали новым стандартом для профессионалов.
Но главный прорыв случился после работы с Аллой Пугачевой. Именно Примадонна стала его музой и наставницей, предложив попробовать себя в качестве певца. В 2006 году он выпустил песню «Алла», которая ознаменовала его переход из кулис на сцену, после чего последовали два студийных альбома — «Ради тебя» (2006) и «Звезда в шоке…» (2007). В его копилке также десятки синглов, включая «Больше гламура» и недавние работы «А Я СИЯЮ» и «Байкал».
Зверев не ограничился музыкой, вёл реалити-шоу «Полный фэшн» на Муз-ТВ и «Звезда в кубе» на MTV, а также снялся в нескольких фильмах и сериалах, включая проекты «Клуб», «Папарацци», «Любовь не шоу-бизнес» и «На Рублёвке без рубля».
Смена имиджа и пластические операцииВ ночь с 31 декабря 1994 на 1 января 1995 года Сергей Зверев попал в тяжелую автомобильную аварию на Дмитровском шоссе. Он ехал к клиентке на такси, уснул на переднем сиденье и при столкновении вылетел через лобовое стекло. Его лицо было обезображено: нос был сломан, на нём были многочисленные порезы от осколков стекла, а также травмы руки и ноги.
«Я попал в страшную автомобильную аварию. Очнулся уже в больнице, схватился за лицо и с ужасом понял, что у меня нет... носа. Когда хирург по памяти — а делать операцию надо было очень быстро — восстановил мне мой нос, я долгое время боялся подойти к зеркалу», — рассказывал артист в интервью KP.ru.Первая срочная ринопластика помогла восстановить дыхательные функции, но привела к неожиданному побочному эффекту — образованию седловидной деформации носа. Это стало началом долгого пути пластических трансформаций. За первой операцией последовала целая серия вмешательств: коррекция скуловых дуг, изменение формы губ и подбородка, многократные подтяжки лица.
С каждым новым визитом к хирургу черты его лица приобретали всё более утончённые, почти женственные очертания. Эта метаморфоза не просто изменила внешность, но и сформировала совершенно новый, нарочито эпатажный образ, ставший визитной карточкой стилиста.
Четыре брака и тайны личной жизниСергей Зверев всегда умело создавал вокруг своей личной жизни ореол загадочности. Он официально признавался, что четыре раза был в браке и несколько раз состоял в неофициальных отношениях. Однако имена его жен надежно скрыты от публики, что порождало множество слухов — от романов с певицей Натальей Ветлицкой до отношений с наставницей Долорес Кондрашовой. Отвечая на вопросы о своей личной жизни, Зверев лишь интриговал поклонников, отмечая, что после него ни одна из супруг так и не вышла повторно замуж.
Самой громкой и трагической историей в жизни Зверева стало его отцовство. У артиста нет кровных детей, но в 1996 году он усыновил трехлетнего мальчика из детского дома в Иркутске, дав ему свое имя — Сергей Зверев-младший. Многие годы он выводил наследника в свет, снимал в своих реалити-шоу и пытался сделать из него часть гламурной тусовки. Однако со временем их отношения разладились. Младший Зверев обвинил отца в том, что тот водил его на сомнительные вечеринки, испортил детство и, в конечном итоге, выписал из московской квартиры на Тверской, оставив без средств к существованию.
Скандальное отцовство и «отмена» на ТВКонфликт отца и сына стал главной скандальной сагой последних лет. Сергей Зверев-младший неоднократно появлялся в ток-шоу, жалуясь на свою тяжелую жизнь. Он рассказывал, что живет в Коломне, работает сиделкой у неходячего пенсионера и выживает на случайные заработки, а его мечта — чтобы отец купил ему скромную квартиру. В ответ на это «король гламура» заявляет, что сын не работал ни дня и «если бы его не взяли в семью, он бы умер через год». Зверев-старший также высказывался о том, что приемный сын зарабатывает на ток-шоу, поливая его грязью, что стало для него страшным ударом.
В последние годы Сергея Зверева практически нет на телевидении, причиной тому стала его гражданская позиция. Как выяснилось, шоумен попал в «серые списки» после одиночного пикета на Красной площади в 2019 году. Он выступал против строительства завода на Байкале, своей исторической родине. В интервью Зверев признался, что обратился к президенту через телепрограмму, и предприятие закрыли, но после этого его перестали приглашать на федеральные каналы, оставляя только возможность участвовать в скандальных шоу, от которых он сам отказался.
«Это была очень сложная работа. Мало того, что нужно было закрыть этот завод, так его еще нужно было демонтировать. А трубы на несколько километров проведены в Байкал», — рассказал Зверев в подкасте «Переговорка» для «Радио 1».