Пиар-ход с Соней Таюрской и разрыв с MONA из-за несовпадения психотравм: с кем искал счастье Эльдар Джарахов и почему он снова один?
Одна из самых противоречивых фигур в отечественном шоу-бизнесе Эльдар Джарахов 12 июля отмечает свой 32-й день рождения. Он запомнился зрителям по вирусному хиту «Я в моменте», участию в шоу «Маска», юмористическим скетчам и YouTube-проекту «В гостях у Охрипа». Этот артист прошёл путь от рэпера из сибирской глубинки до столичного блогера-миллионника. О творческой и личной жизни артиста читайте в материале «Радио 1».
Биография Эльдара ДжараховаЭльдар Джарахов появился на свет 12 июля 1994 года в небольшом селе Сторожевские Хутора Липецкой области. В шестилетнем возрасте вместе с семьёй он перебрался в промышленный Новокузнецк, где и прошли его детские годы. Жизнь мальчика осложнял диагноз — сахарный диабет, обнаруженный в 5 лет, который повлиял на его физическое развитие (рост артиста составляет 157-158 см).
Школьные годы раскрыли творческую натуру Эльдара. Вместе с другом Александром Смирновым (известным как Тилэкс) они увлекались созданием юмористических скетчей, снимая их на обычный мобильный телефон. К старшим классам это увлечение переросло в серьёзный проект — рэп-группу Prototypes MC's, где Джарахов выступал под псевдонимом D.L.Greez. Первые музыкальные опыты записывались на простейший диктофон, а смелости хватало даже на выступления в новокузнецких клубах.
После окончания школы творческий тандем сделал ставку на интернет. В 2012 году, переименовавшись в «Успешную группу», ребята выпустили дерзкий «Гимн MDK» — пародийный клип для набирающего обороты паблика «ВКонтакте». К их удивлению, видео стало вирусным, перешагнув отметку в миллион просмотров. Однако настоящий фурор произвела их пародия на «Gangnam Style» под названием «Красный мокасин», собравшая около 10 миллионов просмотров.
Переломным стал 2013 год, когда к компании присоединился Илья Прусикин** (будущий лидер Little Big), и вместе они создали культовое объединение «КликКлак». Их эксцентричные проекты — «Трэш лото» и «Дай леща» — мгновенно покорили интернет-аудиторию. Параллельно Джарахов запустил персональный YouTube-канал, где представил публике знаковые проекты: влоги и шоу «В гостях у Охрипа». Музыкальные работы «Покебол» и «Блокеры» превратились в настоящие интернет-мемы.
2018 год принёс артисту новый уровень признания — дебютный альбом ROCK'N'ROFL возглавил чарты Apple Music. А вышедший в 2021 году трек «Я в моменте» и вовсе вошёл в число самых прослушиваемых композиций российского стриминга.
Личная жизнь
Известный блогер и музыкант Эльдар Джарахов долгое время старался держать свою личную жизнь подальше от публичного обсуждения. Тем не менее, некоторые подробности его романтических отношений всё же просочились в СМИ. Первой официальной пассией артиста стала Юлия Реш. Их расставание прошло тихо и мирно — сам Джарахов объяснил это тем, что они просто не сошлись характерами.
2016 год ознаменовался коротким, но ярким романом с Яной Ткачук. Их совместные выходы в свет активно комментировались поклонниками. А мнимые отношения с Соней Таюрской и вовсе оказались хорошо продуманным пиар-ходом.
Настоящий переворот в личной жизни Джарахова произошел в 2024 году, когда он начал публично ухаживать за певицей MONA (настоящее имя — Даша Шашина). Его романтические жесты поражали воображение: от 5001 гвоздики до признания в любви на билборде в Москва-Сити. Совместный трек «Звони, когда захочешь» и появление на VK Fest 2024 в футболке с изображением возлюбленной только подогрели интерес публики.
Пара официально жила вместе, о чем они открыто заявили в соцсетях.Однако идиллия длилась недолго. В марте 2026 года, спустя три дня после официального объявления о расставании, Джарахов выпустил сингл «Без названия», который посвятил бывшей девушке. Причиной разрыва артист назвал несовпадение «психотравм». Сама MONA взяла паузу в соцсетях, сославшись на невозможность справиться с давлением публики
Джарахов сейчасСегодня карьера Джарахова продолжает активно развиваться. 2025 год стал для Эльдара Джарахова временем новых творческих высот. Популярный блогер и музыкант продолжает удивлять поклонников неожиданными проектами, оставаясь при этом верным своему уникальному стилю.
Одним из самых ярких событий года стало участие Джарахова в шестом сезоне шоу «Маска» на НТВ. В образе загадочной Капибары он продержался до третьего выпуска, где был разоблачён. Филипп Киркоров признался, что узнал Эльдара по характерным чертам — невысокому росту и особой манере поведения. Сам Джарахов оставил несколько забавных намёков, вроде фразы «Я люблю сладкое», отсылающей к его диабету.
«Я изначально шёл сюда не побеждать, потому что трезво оценивал собственные шансы. Даже удивлён, что не улетел ещё в первом выпуске, за что немалое благодарю нашим членам коллегии», — цитирует артиста издание prostars.org.Музыкальная карьера артиста вышла на новый уровень с выходом альбома «Эл» в мае 2025 года. Эта работа, которую сам Эльдар называет самой откровенной в своей карьере, включает 14 треков. Несмотря на успех в музыке и на телевидении, Джарахов не забывает о своих корнях — его YouTube-канал продолжает радовать поклонников. По данным на апрель 2025 года, аудитория канала превышает 4 миллиона подписчиков, а общее количество просмотров приближается к миллиардной отметке.
Однако здоровье по-прежнему остаётся уязвимой стороной артиста. Борьба с сахарным диабетом, который диагностировали в детстве, — важная часть его жизни. Хотя сам Джарахов в 2024 году заявлял, что чувствует себя хорошо и «избавился от диабета», тут же добавив, что, возможно, это влияние влюблённости, в интервью он часто возвращается к теме своих ограничений и проблем, связанных с болезнью. В одном из интервью 2026 года в шоу SOUNDCHECK он также поднимал тему ведения трезвого образа жизни и обсуждал свои срывы, что показывает его постоянную внутреннюю борьбу и попытки справиться с зависимостями.