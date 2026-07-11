11 июля 2026, 17:30

Эльдар Джарахов (Фото: Instagram*@dlgreez)

Одна из самых противоречивых фигур в отечественном шоу-бизнесе Эльдар Джарахов 12 июля отмечает свой 32-й день рождения. Он запомнился зрителям по вирусному хиту «Я в моменте», участию в шоу «Маска», юмористическим скетчам и YouTube-проекту «В гостях у Охрипа». Этот артист прошёл путь от рэпера из сибирской глубинки до столичного блогера-миллионника. О творческой и личной жизни артиста читайте в материале «Радио 1».





Содержание Биография Эльдара Джарахова Личная жизнь Джарахов сейчас



Биография Эльдара Джарахова

Эльдар Джарахов (Фото: Instagram*@dlgreez)

Личная жизнь

Эльдар Джарахов и Даша Шашина (Фото: Instagram*@dlgreez)

Джарахов сейчас

Эльдар Джарахов (Фото: Instagram*@dlgreez)



«Я изначально шёл сюда не побеждать, потому что трезво оценивал собственные шансы. Даже удивлён, что не улетел ещё в первом выпуске, за что немалое благодарю нашим членам коллегии», — цитирует артиста издание prostars.org.