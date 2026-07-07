Слухи о романах с Варлей и Веденеевой, предсказание гадалки о счастье с украинской женой: как сложилась судьба Константина Райкина?
Выдающийся актёр театра и кино, театральный педагог и режиссёр Константин Райкин 8 июля отмечает свой 76-й день рождения. Он получил широкую известность после ролей в фильмах «Много шума из ничего» и «Свой среди чужих, чужой среди своих», и сейчас за его плечами более полусотни ролей и насыщенная театральная работа. О творческой и личной жизни артиста читайте в материале «Радио 1».
Театральная династия РайкиныхКонстантин Аркадьевич Райкин появился на свет 8 июля 1950 года в Ленинграде в семье, где искусство было не просто профессией, а самой жизнью. Его отец — Аркадий Райкин, гений советской эстрады, народный артист СССР, лауреат Ленинской премии, человек, чьё имя знала вся страна. Мать — Руфь Иоффе, актриса, происходившая из интеллигентной семьи, её двоюродный дед — знаменитый физик Абрам Иоффе. К моменту появления на свет Константина в семье уже подрастала старшая сестра Екатерина, которая впоследствии тоже стала актрисой и заслуженной артисткой РСФСР.
Детство Райкина младшего прошло в атмосфере творчества, но без частого присутствия отца — Аркадий Исаакович почти постоянно был на гастролях. Заботу о мальчике взяли на себя бабушка и няня. Несмотря на редкие встречи, отец оставался для него не просто родителем, а живой легендой, что, с одной стороны, вдохновляло, а с другой — создавало огромную творческую планку, до которой ещё предстояло дорасти.
Ранние годы Константина РайкинаС детства Константин Райкин открещивался от актёрской профессии – ему претили сравнения с великим отцом. Вместо театральных подмостков он выбрал спортивную дорожку, увлёкся бегом и прыжками в длину, хотя и так не стал профессиональным атлетом.
Обучаясь в элитной физико-математической школе при ЛГУ, он демонстрировал выдающиеся способности в точных науках и любил биологию. Казалось, будущее предопределено – научная карьера и поступление на биофак.
Но в 1967 году, в разгар вступительных экзаменов, Райкин все же решил проверить свои способности и отправил документы в Щукинское училище. На вступительных испытаниях он устроил настоящий перформанс: эмоционально жестикулировал перед экзаменаторами, мастерски менял интонации, а завершив чтение стихов, неожиданно изобразил хищника в звериной пантомиме. Эпатажная подача сработала – комиссия пропустила его сразу в третий тур. Блестяще сдав экзамены, Райкин был зачислен на курс к легендарному Юрию Катину-Ярцеву.
В вузе ему пришлось несладко. Тень отца стала его проклятием: однокурсники и педагоги смотрели косо, считая, что место в престижном заведении он получил по протекции.
«Четыре года в стенах вуза я постоянно слышал: «Смотрите, сын Райкина идёт», — цитирует Константина Аркадьевича издание 78.ru.Кинодебют Райкина состоялся рано — в 1969 году в фильме «Завтра, третьего апреля...», но настоящий прорыв случился в 1974-м, когда Никита Михалков позвал его в «Свой среди чужих, чужой среди своих». Ради этой роли он сбрил свои знаменитые кудри, чем шокировал театральных режиссеров. Затем был «Труффальдино из Бергамо», сделавший его кумиром поколения. Всего в копилке актера более 34 кинематографических работ, однако главной любовью всегда оставался театр. Пройдя «Современник» и Ленинградский театр миниатюр, в 1988 году он возглавил «Сатирикон», посвятив этому делу всю жизнь. Сегодня Константин Аркадьевич также является ректором «Высшей школы сценических искусств».
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Личная жизнь РайкинаСудьбоносное знакомство Райкина с будущей первой женой произошло в стенах ГИТИСа, где он преподавал актёрское мастерство. Елена Курицына, тогда студентка режиссёрского факультета, привлекла внимание молодого педагога. Ирония судьбы — незадолго до этого Райкин встречался с её подругой Марией Овчинниковой, но неожиданно для всех сделал предложение именно Елене.
Их брак, заключённый в 1977 году, оказался недолгим. Как признавался позже сам актёр, этот союз был скорее «студенческим экспериментом», чем осознанным решением. Елена тяжело переживала частые измены мужа, а Райкин объяснял развод кардинальным несовпадением характеров и своей неготовностью к семейной жизни. Впоследствии он называл этот период важным жизненным уроком, который помог ему лучше понять себя. Елена же после развода уехала в США, где устроила свою личную жизнь.
В начале 1980-х годов у Аркадия Райкина начался бурный роман с известной фигуристкой Ириной Родниной. Их чувства были настолько глубоки, что Роднина даже в интервью называла его своим супругом, хотя до свадьбы дело так и не дошло.
Второй женой актёра стала Алагез (Гуля) Салахова, дочь известного художника Таира Салахова. Они знали друг друга с юности, но сошлись уже будучи совсем взрослыми людьми. Этот брак продлился около пяти лет и закончился, когда Райкин увлёкся другой женщиной. Алагез тяжело переживала разрыв и больше замуж так и не вышла.
Свою настоящую любовь Константин Аркадьевич встретил в 1987 году. Его третьей и последней супругой стала актриса театра «Сатирикон» Елена Бутенко. Поразительно, но ещё до знакомства с ней гадалка предсказала Райкину, что он женится на украинке. В этом браке родилась их дочь Полина, которая пошла по стопам родителей и стала актрисой. Сейчас Полина служит в «Сатириконе» и замужем за хореографом Ренатом Маминым.
За свою жизнь Райкин не раз становился героем светских хроник.
«Я любую мог уговорить. Мне только Ирка Муравьёва отказала!» — делился актер в одном из интервью.Ходили слухи о его романах с Натальей Варлей, Мариной Неёловой и Татьяной Веденеевой, однако сам актёр всегда опровергал эти сплетни. Сегодня Константин Аркадьевич остаётся верным своей супруге Елене, с которой они вместе уже более 35 лет, а их дочь Полина продолжает славную актёрскую династию Райкиных.