07 июля 2026, 12:30

Константин Райкин (Фото: РИА Новости/ Владимир Песня)

Выдающийся актёр театра и кино, театральный педагог и режиссёр Константин Райкин 8 июля отмечает свой 76-й день рождения. Он получил широкую известность после ролей в фильмах «Много шума из ничего» и «Свой среди чужих, чужой среди своих», и сейчас за его плечами более полусотни ролей и насыщенная театральная работа. О творческой и личной жизни артиста читайте в материале «Радио 1».





Содержание Театральная династия Райкиных Ранние годы Константина Райкина Личная жизнь Райкина

Театральная династия Райкиных

Ранние годы Константина Райкина

Константин и Аркадий Райкины (Фото: скриншот д/ф «Константин Райкин. Театр строгого режима»)

Константин Райкин (Фото: скриншот д/ф «Константин Райкин. Театр строгого режима»)

«Четыре года в стенах вуза я постоянно слышал: «Смотрите, сын Райкина идёт», — цитирует Константина Аркадьевича издание 78.ru.

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Личная жизнь Райкина

Константин Райкин с Еленой Бутенко и дочерью Полиной (Фото: скриншот д/ф «Константин Райкин. Театр строгого режима»)

«Я любую мог уговорить. Мне только Ирка Муравьёва отказала!» — делился актер в одном из интервью.