«Я на тебе никогда не женюсь»: Статус ловеласа, дочь в 58 лет и суд из-за разбитого унитаза. Куда пропал Аркадий Укупник?
Композитору, которого вся страна знает по ироничному хиту «Я на тебе никогда не женюсь», 18 февраля исполняется 73 года. Этот заслуженный артист России прошёл долгий путь: от скромного инженера-сварщика до продюсера и автора бессмертных шлягеров «Рябиновые бусы» и «Лёха». Однако за маской обаятельного недотёпы в очках скрывается человек с непростой судьбой. Подробности о творческой и личной жизни артиста читайте в материале «Радио 1».
Биография Аркадия УкупникаПуть Аркадия Укупника на сцену был довольно извилистым. Родившись в семье учителей в украинском Каменце-Подольском, он, как и положено в приличной еврейской семье, сначала освоил скрипку, а затем поступил в МВТУ имени Баумана на специальность «Оборудование и технология сварочного производства». Казалось бы, судьба инженера предрешена, но жажда музыки взяла своё. Играя в ресторанах на бас-гитаре, молодой Укупник зарабатывал больше, чем любой заводской технолог. Поворотный момент наступил, когда его игру услышал сам Юрий Антонов. Именно мэтр пригласил его в свой коллектив, открыв дверь в шоу-бизнес.
В 1980-е Укупник становится тем, кого называют «композитором для звезд». Мало кто знает, но хит Ирины Понаровской «Рябиновые бусы» — это его рук дело, как и «Милая» Филиппа Киркорова, и даже «Сильная женщина», которую Алла Пугачёва сначала забраковала для дочери, а потом спела сама.
Именно Пугачёва в 1991 году вытащила его на сцену как исполнителя, предложив на «Рождественских встречах» выступить с «Фиестой». Правда, перед выходом на сцену произошёл конфуз: Укупник продал машину и боялся оставлять деньги в гардеробе, поэтому вышел с портфелем. Примадонна же, увидев это, неожиданно одобрила: «Неплохой имидж, с портфелем и выйдешь на концерте». Так родился образ интеллигентного чудака. Позже Укупник продюсировал группу «Кар-Мэн» и писал хиты для Влада Сташевского и Алёны Апиной.
Личная жизнь артистаАркадий Укупник, чей образ на сцене долгие годы ассоциировался с ироничным хитом «Я на тебе никогда не женюсь», в реальной жизни оказался трижды связан узами брака и имеет троих детей от разных женщин. Сам артист не скрывает: он настоящий ловелас. В студии программы «Секрет на миллион» он признался, что никогда не был верен своей первой супруге, а уходил от женщин каждый раз по собственному желанию, подчиняясь внезапно вспыхнувшему чувству.
Первой избранницей артиста стала Лилия Лельчук. Предложение ей Укупник сделал почти шутя, прямо в вагоне метро, но слово сдержал. В этом браке родился сын Григорий, однако, когда мальчику было всего три года, семья распалась. Аркадий ушел, исправно платил алименты, но практически не виделся с ребенком.
Второй, уже гражданский брак с Мариной Никитиной продлился 13 лет и подарил композитору дочь Юнну. Эти отношения тоже закончились разрывом, причем обстоятельства были драматичными: Укупник увлекся Натальей, которую встретил на вечеринке, и, по его словам, понял, что если не возьмет телефон, то потеряет ее навсегда. Измена вскрылась, когда он улетел с новой пассией на Канары.
«Я просто влюбился конкретно, накрыло и все», — оправдывался артист.
После разрыва 10-летняя Юнна осталась с матерью, и связь с отцом прервалась на долгие годы. Ситуация усугубилась тем, что дочь обвиняла новую жену отца в том, что та настроила его против общения. Дошло до того, что свою внучку (дочь Юнны) Укупник впервые увидел только через четыре года после её рождения. Лишь в апреле 2025 года артист с облегчением сообщил журналистам: «У нас всё хорошо. Внучку видел».
Сейчас 72-летний Аркадий Укупник живет в Подмосковье с третьей супругой Натальей Турчинской, которая младше его на 17 лет. Их роман начался, когда оба не были свободны, но это не остановило будущих супругов. Вместе они уже более 20 лет. По словам артиста, жена полностью распоряжается его жизнью, и ему комфортно «под каблуком». Долгое время у пары не было детей, но в 2011 году, когда Укупнику было уже 58 лет, на свет появилась их дочь Софья. Артист признается, что это событие потрясло его до глубины души. Он впервые присутствовал на родах, сам перерезал пуповину и испытал эмоции, которые сравнивает с полетом в космос. Укупник души не чает в наследнице и проводит с ней все свободное время.
Тени скандаловВ последние годы семья артиста регулярно попадает в криминальные и судебные сводки. Четыре года назад его жена Наталья, сидя за рулем иномарки, сбила пешехода в центре Москвы. Мужчина переходил дорогу на красный сигнал светофора, не обращая внимания на движение вокруг. Наталья двигалась с разрешённой скоростью и успела экстренно затормозить. Однако мужчину все равно отбросило от машины на несколько метров. Наталья, не дожидаясь прибытия медицинских работников, самостоятельно доставила пострадавшего в медицинское учреждение. После этого она вместе с супругом обратилась в отдел полиции. Вины Натальи в дорожно-транспортном происшествии установлено не было, но заголовки СМИ успели попестрить фамилией звездной четы.
В 2023 году супруга артиста решила сдать таунхаус в аренду за баснословные 300 тысяч рублей в месяц. Арендатор, въехав в элитное жилье, обнаружила, что унитаз разбит, электроплита не работает, окна без сеток, а в шкафу не открываются дверцы. Женщина съехала через месяц и потребовала вернуть депозит, но Наталья отказала. Разгорелся суд, который длился два года. В итоге Мосгорсуд обязал Укупников вернуть несчастной квартирантке всю сумму с процентами, а имидж артиста, который всегда пел о тонких материях, оказался серьезно подмочен историей с разбитым унитазом.