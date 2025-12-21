«Я никому ничего не должен!»: Тайны и скандалы «серебряного голоса России» Олега Погудина. Что скрывает артист?
В мире русского романса он — незыблемая глыба. Олега Погудина пресса десятилетиями величает «серебряным голосом России» и «королем романса». Его благородный сценический образ, голос кристальной чистоты и статус народного артиста РФ формируют образ безупречного служителя искусства. Но за безукоризненным фраком и репертуаром из 500 произведений скрывается жизнь, полная загадок. Подробности — в материале «Радио 1».
Биография Олега ПогудинаОлег Евгеньевич Погудин родился 22 декабря 1968 года в Ленинграде в обеспеченной и интеллигентной семье учёных оборонно-промышленного комплекса. Его музыкальный путь начался рано и развивался стремительно: уже с 1979 года он стал солистом престижного Детского хора Ленинградского радио и телевидения, выступая на лучших площадках страны и за рубежом.
Несмотря на ранний успех в музыке, Погудин выбрал театральное образование. В 1985 году он поступил в ЛГИТМиК на курс Александра Куницына, который окончил с отличием. Его дипломной работой стал смелый моноспектакль по песням Александра Вертинского, где он сознательно избегал простого подражания, ища собственные краски. Эта программа, названная «Я — артист!», позже стала его творческим манифестом.
Карьера развивалась по восходящей: недолгая работа в БДТ им. Горького, стажировка в престижном театральном центре в США, а с 1993 года — полная отдача концертной деятельности. Первый альбом «Звезда любви» вышел в 1991 году, а регулярные выступления на телевидении и успешные гастроли по Швеции, которую сам певец позже назвал своей «певческой путёвкой в жизнь», сделали его имя известным.
Параллельно с исполнительством Погудин успешно занимался педагогикой в Академии театральных искусств Санкт-Петербурга и с 2012 по 2024 год входил в состав президентского Совета по культуре и искусству, что подчёркивало его официальное признание.
«Тёмная» сторона славы: скандалы, суды и давление на поклонниковИдиллический образ артиста дал первую трещину в 2015 году, когда в прессу попала история композитора Игоря Балакирева. Он обвинил Погудина в систематическом нарушении авторских прав. По словам Балакирева, их творческое сотрудничество началось в 2003 году, и певец с энтузиазмом включал его романсы в свой репертуар, но при этом годами не платил положенных авторских отчислений и зачастую не объявлял имя композитора со сцены. В итоге поклонники приписывали музыку Михаилу Глинке.
«Получается, что я не объявляюсь, никто не знает, чей романс, а фанаты Погудина на сайтах пишут, что его автор Глинка!» — возмущался Балакирев.
Проанализировав записи концертов, композитор насчитал более 50 выступлений с его музыкой, за большинство из которых гонорар так и не поступил. Требуемая сумма возмещения с учётом морального ущерба составила 10 тысяч долларов. Публичная реакция Погудина была краткой и резкой:
«Я никому ничего не должен!».
Ещё один скандал, уже в 2022 году, обнажил агрессивные методы его представителей. Пользовательница Татьяна Сергушенкова опубликовала в соцсети восторженный пост о том, как Погудин мастерски обыграл на концерте звонок чьего-то телефона. Вскоре к ней обратилась женщина, представившаяся пресс-секретарём артиста, и под угрозой суда потребовала удалить пост, так как в нём упоминался платный курс автора.
В ходе грубой переписки, выложенной Татьяной в сеть, представительница заявила: «Хотите в суд? С радостью. У нас правоприменение не быстрое, но довольно жёсткое». Этот инцидент, получивший широкий резонанс в фанатской среде, серьёзно пошатнул репутацию певца как благородного и доступного артиста, показав обратную сторону его медийного имиджа.
Личная жизнь: неприступная крепость и навязчивые слухиЕсли в творчестве Погудин относительно открыт, то его личная жизнь — настоящая «терра инкогнита». Он никогда не был женат, не афиширует романы и не комментирует слухи. В редких интервью он прямо заявляет, что считает личную жизнь темой, не подлежащей обсуждению.
Эта тотальная закрытость становится благодатной почвой для спекуляций. Пресса периодически «женит» его на коллегах по цеху или случайных знакомых. Ему приписывали роман с юристом Екатериной Павловой, с которой когда-то видели на отдыхе, а в 2012 году даже писали о том, как он «обворожил невесту» исполнением «O sole mio» в итальянском ресторане — история, не подтверждённая ни одним фото.
Самый нелепый слух связывал его имя с бывшей женой рэпера Тимати Алёной Шишковой, что также не имело под собой никаких оснований. Сам артист, кажется, лишь снисходительно посмеивается над этими попытками раскрыть его тайну, продолжая хранить молчание.
Жизнь сегодня: между Петербургом и МосквойНесмотря на возраст, Олег Погудин сохраняет невероятную работоспособность. Он живёт на две столицы — в Москве и Санкт-Петербурге, где у него есть квартиры, и продолжает активную гастрольную деятельность, давая до 70 концертов в год. Его творческие планы расписаны на месяцы вперёд. Певец постоянно работает над новыми программами и форматами.
В его репертуаре — масштабные концерты-спектакли, которые он сам пишет и режиссирует: «Лермонтов. Я к вам пишу...», «Вертинский. Возвращение», «Ар-деко». Он активно сотрудничает с крупнейшими филармоническими залами по всей стране, от Белгорода до Красноярска, и продолжает свою просветительскую миссию, выступая в литературных музеях-заповедниках.