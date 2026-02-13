13 февраля 2026, 15:00

Николай Еременко мл. (Фото: скриншот д/ф «На разрыв сердца» Первый канал)

Главному секс-символу советского кино, красавцу с бархатным баритоном Николаю Ерёменко-младшему 14 февраля могло бы исполниться 76 лет. Он был потомственным артистом, который унаследовал от отца не только имя и талант, но и могилу на минском кладбище, где оказался меньше чем через год после смерти родителя. Человек-праздник, разбивавший женские сердца направо и налево, он прожил жизнь, полную не только всесоюзной славы, но и мучительной лжи, и роковой страсти к спиртному, которая сгубила его в расцвете сил. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Николая Ерёменко-младшего Актер, живший на три семьи Как милиционеры сломали нос народному артисту Последние годы артиста: груз вины и прощальный звонок



Биография Николая Ерёменко-младшего

Николай Еременко мл. (Фото: скриншот к/ф «Пираты XX века»)

Актер, живший на три семьи

Вера Титова и Николай Еременко мл. (Фото: скриншот т/п «Далекие близкие»)

Жил он на две семьи: неделю там, неделю здесь. Его супруга Вера, разумеется, обо всем знала. Однако мы обе терпели происходящее, поскольку не могли без него жить, — рассказывала Татьяна Масленникова Борису Корчевникову в программе «Далекие близкие» на канале «Россия 1».

Как милиционеры сломали нос народному артисту

Николай Еременко мл. (Фото: скриншот д/ф «На разрыв сердца» Первый канал)

«То ли они меня перепутали с кем-то, то ли просто развлекались. Со мной проделали отработанный приём: человек бежит, за ним тихонечко едет машина, потом они гуднут, человек оборачивается, водитель давит на тормоз и распахивает дверь. И дверь — хрясь по лицу. Нос мой от удара ушёл вовнутрь», — вспоминал позже Ерёменко.

«Я хочу попросить у него извинения. Я ведь не хотел репрессий», — каялся актёр, но справедливость восторжествовала.

Последние годы артиста: груз вины и прощальный звонок