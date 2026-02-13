«Я обречён их любить!»: тайная дочь, молодая любовница и инсульт в 52. Что погубило звезду «Пиратов XX века» Николая Еременко-младшего?
Главному секс-символу советского кино, красавцу с бархатным баритоном Николаю Ерёменко-младшему 14 февраля могло бы исполниться 76 лет. Он был потомственным артистом, который унаследовал от отца не только имя и талант, но и могилу на минском кладбище, где оказался меньше чем через год после смерти родителя. Человек-праздник, разбивавший женские сердца направо и налево, он прожил жизнь, полную не только всесоюзной славы, но и мучительной лжи, и роковой страсти к спиртному, которая сгубила его в расцвете сил. Подробности — в материале «Радио 1».
Биография Николая Ерёменко-младшегоНиколай Николаевич Ерёменко родился в Витебске в актёрской семье. Отец — Николай Ерёменко-старший, народный артист СССР, мать — Галина Орлова, народная артистка Беларуси. Казалось, путь в актёры был ему предопределён с пелёнок, но судьба любит щекотать нервы: во ВГИК прославленный отпрыск поступил только со второго раза. На курсе Сергея Герасимова и Тамары Макаровой с него спрашивали строже, чем с других, — фамилия обязывала.
Зато именно Герасимов дал ему путёвку в большое кино. Дебют Ерёменко в ленте «У озера» остался незамеченным, но его Жюльен Сорель в «Красном и чёрном» заставил женщин всей страны вклеивать его портреты в альбомы, а мужчин — подражать его манере говорить. После роли в легендарных «Пиратах XX века», где он чуть не погиб, едва не угодив под винт теплохода, Ерёменко проснулся не просто звездой, а иконой стиля. Сам Леонид Брежнев был фанатом фильма и лично вручил актёру персидский ковёр и телевизор «Рубин».
Николай был не просто красавчиком. Партнёры по съёмочной площадке вспоминали его бешеную энергетику. На съёмках «Исполнения желаний» Ерёменко так вжился в роль, что, по его собственному признанию матери, по-настоящему ударил самого Иннокентия Смоктуновского: «Мама, держи эту руку. Я ей бил Смоктуновского». Всего за свою недолгую жизнь он сыграл более чем в 50 картинах, оставив след в «Горячем снеге», «Трактире на Пятницкой», «31 июня» и культовой «Бригаде», премьеры которой он уже не увидел.
Актер, живший на три семьиПри внешней брутальности и обаянии личная жизнь Ерёменко была глубоко несчастной и запутанной. Официально Николай Николаевич был женат один раз — на Вере Титовой, с которой прожил четверть века. Вера не была актрисой, работала во ВГИКе и, по мнению коллег, была идеальной женой для столичной знаменитости. Девушка из хорошей семьи, с нужными связями, терпеливая и мудрая. В этом браке родилась дочь Ольга.
Но «моя профессия грешна изначально. Женщины всегда будут меня притягивать, я обречён их любить!» — оправдывался позже актёр. Эти слова стали пророческими. На сторону он уходил основательно и надолго. Случайная встреча с переводчицей Татьяной Масленниковой переросла в роман длиною в 20 лет. Она родила ему дочь Таню. Так актёр стал жить на две семьи, разрываясь между законной дочерью и внебрачной, и тщательно скрывая это от всех.
Жил он на две семьи: неделю там, неделю здесь. Его супруга Вера, разумеется, обо всем знала. Однако мы обе терпели происходящее, поскольку не могли без него жить, — рассказывала Татьяна Масленникова Борису Корчевникову в программе «Далекие близкие» на канале «Россия 1».
Друзья актёра позже признавались, что Коля слишком любил женскую ласку и не мог никому отказать, но и бросать налаженный быт не решался. Лишь спустя 20 лет Вера Титова, уставшая от слухов и измен, подала на развод. Освободившись, Ерёменко не женился на Масленниковой, а увлёкся молоденькой Людмилой, с которой познакомился на съёмках фильма «Сын за отца». Ей было 32, ему — за 50. С ней он собирался официально расписаться, но не успел.
Впрочем, был ещё один громкий роман — с певицей Ириной Грибулиной. Она утверждала, что Ерёменко делал ей предложение, но она отказала. Именно этот отказ, по её словам, подтолкнул актёра к запойному пьянству.
Как милиционеры сломали нос народному артистуСкандалы преследовали Ерёменко не только на любовном фронте. Самый дикий случай произошёл с ним летом 1980 года на съёмках фильма «Юность Петра» в городе Волхове. Актёр, уже мегазвезда после «Красного и чёрного», бежал в гостиницу, чтобы успеть на запись «Кинопанорамы». За ним увязалась милицейская машина с начальством.
«То ли они меня перепутали с кем-то, то ли просто развлекались. Со мной проделали отработанный приём: человек бежит, за ним тихонечко едет машина, потом они гуднут, человек оборачивается, водитель давит на тормоз и распахивает дверь. И дверь — хрясь по лицу. Нос мой от удара ушёл вовнутрь», — вспоминал позже Ерёменко.
Актёр в кровоподтёках, с развороченным носом явился к режиссёру Герасимову. Скандал вышел всесоюзным. Милицейские чины пытались замять дело, но Герасимов, по слухам, дал «дрозда» обидчикам так, что главного виновника сослали служить аж за Полярный круг.
«Я хочу попросить у него извинения. Я ведь не хотел репрессий», — каялся актёр, но справедливость восторжествовала.
Был в его биографии и ещё один «скандальный» факт, о котором шептались коллеги: невероятная коллекция. После выхода «Красного и чёрного» поклонницы слали ему не только письма, но и локоны. В его архиве скопилось около пяти тысяч конвертов с женскими волосами.
Последние годы артиста: груз вины и прощальный звонокК концу 90-х кумир миллионов начал сдавать. Ролей становилось всё меньше, любовные страдания — тяжелее, а груз двойной жизни давил непомерно. Всё это Ерёменко-младший «просто запивал». Из жизнерадостного красавца он превращался в угрюмого мужчину, для которого алкоголь стал лучшим другом.
Летом 2000-го года судьба нанесла страшный удар: умер отец. Они были не просто родственниками, а творческими соавторами (фильм «Сын за отца»), и Ерёменко-мл. тяжело переживал потерю. Казалось, что-то оборвалось и в нём самом. Он прожил после его смерти всего 11 месяцев.
26 мая 2001 года Николай Николаевич вдруг позвонил своей бывшей жене Вере. Просто так. Поговорить. Как иногда звонят бывшим, предчувствуя беду. Его гражданская жена Людмила, находившаяся рядом, вспоминала, что актёру стало плохо, но он отказывался ехать в больницу — не хотел, чтобы его видели в таком состоянии. Через десять минут он потерял сознание. «Скорая» доставила его в Боткинскую с диагнозом «инсульт». В сознание он уже не пришёл.
В больницу примчалась и Вера с дочерью. Они стали последними, кто видел его живым. 27 мая сердце Николая Ерёменко-младшего остановилось. Ему было всего 52 года. Похоронили актёра в Минске, на Восточном кладбище, рядом с отцом, как он и завещал.