26 октября 2026, 09:08

Светлана Крючкова (Фото: кадр из фильма «F63.9 Болезнь любви»)

В 18 лет она вышла замуж за человека, который называл её «страшной» и запрещал сниматься. В 40 решилась на второго ребёнка, хотя врачи предупреждали о смертельном риске. В 2015 году кот буквально заставил её пойти к врачу — и спас от рака лёгких четвёртой стадии. Сегодня Светлане Крючковой 76, актриса живёт одна в петербургской квартире, а её сыновья — в Париже и Брюсселе. Почему звезда «Большой перемены» так и не смогла стать по-настоящему счастливой, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Почему Михаил Стародуб запрещал жене сниматься Юрий Векслер: любовь и ревность к сыну Александр Молодцов и сын, дарованный чудом Сыновья в Париже и Брюсселе Кот, который спас жизнь «Мой кот, мои книги и надежда»

Почему Михаил Стародуб запрещал жене сниматься



Михаил Стародуб (Фото: кадр из фильма «Васса Железнова»)

«"Ты страшная, как печка". А я верила», — делится воспоминаниями артистка с «ЭГ».

Юрий Векслер: любовь и ревность к сыну



Светлана Крючкова с мужем Юрием Векслером (Фото: РИА Новости/Виктор Колегов)

Александр Молодцов и сын, дарованный чудом

Сыновья в Париже и Брюсселе

Любовь с парнем из Узбекистана в 14 и гепатит А: какую правду муж Марии Ароновой рассказал об актрисе и куда она пропала на самом деле

Кот, который спас жизнь

«Мне кот жизнь спас. Они же чувствуют болезнь, сразу начинают там рыться, мурчать, урчать», — цитирует звезду «КП».



Светлана Крючкова (Фото: РИА Новости/Алексей Никольский)

«Я с того света встала», — признавалась актриса в эфире «Пятого канала».

«Мой кот, мои книги и надежда»