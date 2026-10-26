«Я с того света встала»: куда пропала 76-летняя Светлана Крючкова? Почему один муж называл ее страшной, а второй приревновал к сыну и ушел
В 18 лет она вышла замуж за человека, который называл её «страшной» и запрещал сниматься. В 40 решилась на второго ребёнка, хотя врачи предупреждали о смертельном риске. В 2015 году кот буквально заставил её пойти к врачу — и спас от рака лёгких четвёртой стадии. Сегодня Светлане Крючковой 76, актриса живёт одна в петербургской квартире, а её сыновья — в Париже и Брюсселе. Почему звезда «Большой перемены» так и не смогла стать по-настоящему счастливой, читайте в материале «Радио 1».
Почему Михаил Стародуб запрещал жене сниматьсяПервым мужем Крючковой стал сокурсник по Школе-студии МХАТ Михаил Стародуб — поэт и актёр, похожий на молодого Андрея Миронова. Поженились перед началом второго курса. Но когда Светлану утвердили в «Большую перемену» — на роль, которую сам Стародуб не получил, — в нём проснулась ревность. Он говорил супруге обидные слова, заставляя усомниться в своей привлекательности.
«"Ты страшная, как печка". А я верила», — делится воспоминаниями артистка с «ЭГ».Мужчина требовал, чтобы она стирала рубашки, а не занималась актёрством. Отец Крючковой в Кишинёве сразу раскусил зятя и запретил дочери менять фамилию. Брак себя изжил.
Юрий Векслер: любовь и ревность к сынуНастоящее чувство пришло на съёмках «Старшего сына», где Крючкова познакомилась с кинооператором Юрием Векслером. Ради возлюбленного она оставила Москву, МХАТ и переехала в Ленинград. Шесть лет жили в гражданском браке. Супруг с молодости страдал тяжёлым заболеванием сердца, и Светлана буквально выхаживала его. В 1981 году кинодива узнала, что станет матерью. Беременность далась тяжело: месяцами лежала на сохранении, колола гормоны, поправилась на 40 килограммов.
Рождение сына Дмитрия стало счастьем, но именно с появлением малыша в доме начался разлад. Тяжелобольной Векслер, привыкший быть центром вселенной для жены, не смог смириться с тем, что теперь вся нежность отдавалась ребёнку. Ревность поселилась в доме — не к мужчинам, а к собственному сыну. Спустя 14 лет супруги расстались. А через полтора года после развода Юрия не стало — инфаркт. Крючкова до сих пор называет его самой большой любовью своей жизни.
Александр Молодцов и сын, дарованный чудомС третьим мужем, художником-декоратором Александром Молодцовым, звезда экрана познакомилась случайно — в ресторане, куда зашла с Ларисой Гузеевой. Отношения развивались стремительно. Он был моложе на 12 лет, но быстро нашёл общий язык со старшим сыном, который стал звать его папой.
В 40 лет «Императрица русской сцены» решила рожать снова. Врачи предупреждали о смертельных рисках, но она стояла на своём. Почти всю беременность снова провела в палате. Младший сын Александр родился здоровым, но через год после родов семья попала в страшную аварию: муж отделался лёгким испугом, а Крючкова получила тяжелейшую черепно-мозговую травму, но смогла восстановиться и вернуться к работе.
С Молодцовым они прожили четверть века. Но годы взяли своё: интерес угас, разговоры сошли на нет. Крючкова купила бывшему супругу отдельное жильё и отпустила возлюбленного.
Сыновья в Париже и БрюсселеСтарший сын Дмитрий с юности проявлял способности к языкам. Во Франции молодой человек встретил свою любовь, обосновался в Париже, освоил профессии звукорежиссёра и переводчика. У Крючковой там подрастают внуки Антон и Полина — они говорят по-русски, но видятся с бабушкой редко.
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Младший Александр выбрал музыку. С отличием окончил Петербургскую консерваторию, затем получил приглашение в Королевский музыкальный вуз Брюсселя. Остался работать в Европе, создал семью и в 2022 году подарил маме внучку Наденьку. С обоими сыновьями актриса общается по видеосвязи.
Кот, который спас жизньВ 2015 году врачи обнаружили у народной артистки РСФСР рак лёгких четвёртой стадии. Диагноз поставили благодаря коту: любимец постоянно ложился актрисе на одно и то же место на груди и вёл себя беспокойно. Она задумалась и пошла на обследование.
«Мне кот жизнь спас. Они же чувствуют болезнь, сразу начинают там рыться, мурчать, урчать», — цитирует звезду «КП».Сначала Крючкова решила, что это приговор: подготовила погребальный наряд, написала письма близким. Но коллеги собрали деньги на лечение в Германии, и болезнь отступила.
«Я с того света встала», — признавалась актриса в эфире «Пятого канала».Позже она пережила тяжёлую форму коронавируса с осложнениями на нервную систему.
«Мой кот, мои книги и надежда»Светлана Крючкова честно признаётся: иногда от тишины в пустой квартире становится страшно. Ей больно видеть, как разлетаются дети, как уходят близкие. Она не скрывает доброй грусти, когда смотрит на пожилые пары, рука об руку встречающие вечер жизни. Но сдаваться — не в её правилах.
В уютном доме в центре Петербурга она по-прежнему окружена книгами, воспоминаниями и верным котом. В кино исполнительница громких ролей не снимается уже несколько лет и отклоняет предложения режиссёров из-за проблем со здоровьем. Она разучивает поэтические программы, общается с поклонниками и радуется каждому звонку из Парижа и Брюсселя.