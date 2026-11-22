22 ноября 2026, 16:27

Ирина Пегова (Фото: РИА Новости/ Владимир Астапкович)

Актриса Ирина Пегова, знакомая миллионам зрителей по ролям в «Акушерке», «Маше в законе», «Шальной императрице» и исторических картинах, долгие годы оставалась для публики прежде всего «женщиной с сильным характером». За плечами у нее — один официальный брак, который она сама называет самым трудным периодом своей жизни, и отношения, которые сегодня дарят ей ту самую свободу, о которой она мечтала годами. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание История, которую Пегова теперь вспоминает как урок Слухи об отношениях с коллегами Роман с Сергеем Мариным Почему Пегова не торопится под венец



История, которую Пегова теперь вспоминает как урок

«Я был алкашом. У меня был „заезд" на эту тему. Причем я мог выпить пол-литра крепкого алкоголя, а на следующий день без похмелья поехать по делам. И это стало одной из важных причин при нашем расставании».

Ирина Пегова и Дмитрий Орлов (Фото: скриншот т/п «Судьба человека»)

«Когда я жила в браке, я не была собой ни секунды. Потому что жила жизнью другого человека, жизнью, которую мне пытались навязать. Была человеком, которого из меня делали».

«Было долго, сложно, со слезами, с нервами, с угрозами для жизни. Но это был единственный выход из этой ситуации», — вспоминала актриса.

Слухи об отношениях с коллегами

Роман с Сергеем Мариным

Ирина Пегова и Сергей Марин (Фото: Telegram @i_pegova)

Почему Пегова не торопится под венец

«Я ношу, когда хочу, что хочу и на каких хочу пальцах».

Ирина Пегова (Фото: Telegram @i_pegova)

«Я там была, я там всё видела».