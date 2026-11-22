«Я там была, я там всё видела»: болезненный развод с Орловым, молодые любовники и слухи о свадьбе. С кем Ирина Пегова обрела счастье?
Актриса Ирина Пегова, знакомая миллионам зрителей по ролям в «Акушерке», «Маше в законе», «Шальной императрице» и исторических картинах, долгие годы оставалась для публики прежде всего «женщиной с сильным характером». За плечами у нее — один официальный брак, который она сама называет самым трудным периодом своей жизни, и отношения, которые сегодня дарят ей ту самую свободу, о которой она мечтала годами. Подробности — в материале «Радио 1».
История, которую Пегова теперь вспоминает как урокИрина Пегова родилась в Выксе Горьковской области, там же делала первые шаги к сцене, а позже окончила Нижегородское театральное училище и продолжила образование в Москве. На кинофестивале в Варшаве она познакомилась с Дмитрием Орловым — актером, который к тому моменту уже был известен по ярким работам в кино. Роман развивался стремительно: в 2005 году пара официально оформила отношения, узнав о грядущем пополнении, а свадьбу сыграли на родине актрисы, в Выксе. В январе 2006-го на свет появилась дочь Татьяна, и со стороны этот союз казался если не идеальным, то уж точно прочным.
Однако за фасадом благополучия скрывалось то, о чем Пегова долгое время молчала. Еще до рождения дочери она пережила выкидыш и, по ее собственным признаниям, вместо поддержки столкнулась с отчуждением со стороны супруга. Годы спустя Орлов в интервью Борису Корчевникову не стал отрицать собственных проблем:
«Я был алкашом. У меня был „заезд" на эту тему. Причем я мог выпить пол-литра крепкого алкоголя, а на следующий день без похмелья поехать по делам. И это стало одной из важных причин при нашем расставании».Пегова же в программе «Однажды» формулировала свое состояние в браке куда жестче:
«Когда я жила в браке, я не была собой ни секунды. Потому что жила жизнью другого человека, жизнью, которую мне пытались навязать. Была человеком, которого из меня делали».Развод в 2011 году оказался долгим и мучительным: суды, раздел имущества, споры о дочери.
«Было долго, сложно, со слезами, с нервами, с угрозами для жизни. Но это был единственный выход из этой ситуации», — вспоминала актриса.Сегодня бывшие супруги сохраняют нейтралитет исключительно ради Татьяны, которой уже двадцать лет, и Пегова не препятствует общению дочери с отцом.
Слухи об отношениях с коллегамиЕсли не считать единственного официального брака с Дмитрием Орловым, личная жизнь Ирины Пеговой была окутана слухами, но ни один из романов не получил серьезного развития. Отношения с Сергеем Кемпо. Роман стал публичным в 2013 году. Сергей был младше Ирины на шесть лет, они старались не афишировать отношения и спустя примерно год расстались.
Какие отношения связывали актрису с Анатолием Лобоцким, доподлинно неизвестно. В 2014 году в прессе обсуждали возможные отношения актрисы с коллегой по театру. Они вместе играли в спектакле «Таланты и поклонники», после чего периодически появлялись в обществе.
В 2015 году появились слухи об отношениях Пеговой с танцовщиком Евгением Раевым. Они познакомились на съёмках шоу «Танцы со звёздами». В 2019 году Ирина рассказывала, что их пара заняла третье место на чемпионате мира по бальным танцам в Минске (в категории «профессионал + любитель-новичок»). А в 2020 году они вместе снялись в клипе Леонида Агутина на песню Funky Cha. Со временем актриса стала реже Раева.
Роман с Сергеем МаринымНовая глава личной жизни Ирины Пеговой связана с именем Сергея Марина — актера, известного зрителям по сериалам «Душегубы», «Тариф на прошлое» и «Отель последней надежды». Их знакомство произошло в 2023 году на съемочной площадке исторической драмы «Царская прививка», где Пегова играла Екатерину II, а Марин — ее фаворита Григория Орлова. По признанию самого Сергея, он влюбился в коллегу практически сразу, однако Ирина, наученная горьким опытом, не спешила отвечать взаимностью. Два года пара скрывала роман от посторонних глаз: Марин приходил на ее спектакли с букетами, но публично они не появлялись вместе вплоть до 2025 года.
Марин младше Пеговой примерно на десять лет, однако саму актрису это никогда не смущало всерьез. Куда важнее оказалось другое: рядом с Мариным она впервые за долгое время почувствовала себя собой. Официальным подтверждением отношений стало интервью Пеговой в мае 2025 года, а спустя месяц они впервые вышли в свет как пара — на фестивале «Пилот». Тогда поклонники отметили, что актриса заметно «расцвела», а ее избранник ведет себя подчеркнуто сдержанно и не пытается заработать очки на чужой славе.
Сам Марин в интервью неоднократно подчеркивал, что выносить личную жизнь на публику для него табу, и именно эта приватность, вероятно, стала одним из факторов, позволивших отношениям окрепнуть без лишнего давления извне. В августе 2026 года Пегова впервые поделилась редким совместным снимком с возлюбленным: пара позировала на прогулке в Петергофе, и этот кадр, опубликованный в телеграм-канале актрисы, разошелся по всем светским изданиям.
Почему Пегова не торопится под венецВесной 2026 года поклонники заметили на безымянном пальце Пеговой кольцо и немедленно заговорили о тайной помолвке или даже свадьбе с Мариным. Повод казался серьезным: актриса редко носит украшения на этом пальце, а тут сразу два кольца на одном снимке. Однако на премьере драмы «Девочки учатся бриться» Ирина расставила все по местам с присущей ей иронией.
«Я ношу, когда хочу, что хочу и на каких хочу пальцах».Более того, актриса напомнила, что в русской традиции понятия «обручиться» в том смысле, который в него вкладывают светские хроникеры, попросту нет: «Бывает, что пришли, засватали. Обручение — это какое-то не с нашей стороны».
На прямой вопрос о планах на замужество Пегова ответила еще более определенно:
«Я там была, я там всё видела».Эта фраза, произнесенная с улыбкой, пожалуй, точнее любых развернутых интервью описывает ее нынешнее отношение к институту брака. Для женщины, которая шесть лет прожила в союзе, где, по ее собственным словам, не была собой ни секунды, штамп в паспорте перестал быть сколько-нибудь значимой ценностью.
Сегодня Пегова и Марин живут сегодняшним днем: вместе путешествуют, появляются на светских мероприятиях, но при этом сохраняют ту дистанцию от посторонних глаз, которая позволяет им оставаться счастливыми без оглядки на чужие ожидания.