«Я три раза от них убегал»: тайна нападений на звезду КВН Сангаджи Тарбаева, успех в продюсерском деле и уход в политику
Бывшему капитану команды КВН «Сборная РУДН», а ныне влиятельному депутату Госдумы и председателю Комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаеву 15 апреля исполняется 44 года. Этот мастер юмора и успешный продюсер прошёл долгий путь: от золотой медали в Элисте и чёрного пояса по тхэквондо до статуса одного из самых востребованных создателей телевизионного контента и куратора туристической отрасли Башкирии. Подробности жизни бывшего артиста читайте в материале «Радио 1».
БиографияСангаджи Тарбаев родился 15 апреля 1982 года в столице Калмыкии Элисте. Окончив музыкальную школу по классу скрипки с красным дипломом и получив чёрный пояс по тхэквондо, будущий политик отправился покорять Москву, поступив в Российский университет дружбы народов на факультет гуманитарных и социальных наук. В 2006 году под его руководством «Сборная РУДН» стала чемпионом Высшей лиги КВН — это был звёздный час команды, собравшей студентов со всего мира.
Однако по-настоящему громким его имя стало не на сцене, а за кулисами. После КВН Тарбаев превратился в одного из самых успешных продюсеров страны. В 2008 году он основал и стал генеральным директором телевизионной компании «ВБД Групп» (Yellow, Black and White). Именно эта студия подарила зрителям хиты «Даёшь молодёжь!», «Шоу Уральские пельмени», «Светофор» и легендарную «Кухню». В 2011 году он получил премию «ТЭФИ» как продюсер программы «Одна за всех».
Темная сторона славыПожалуй, самый шокирующий эпизод в биографии Тарбаева, о котором он предпочитает не распространяться, — это неоднократные нападения со стороны скинхедов в конце 2000-х годов. В то время его лицо уже знала вся страна благодаря КВН и телепроектам, но это не защитило юмориста калмыцкой национальности от уличного насилия.
«Я три раза от них убегал. В последние два раза, когда уже был широко известен. Насколько я знаю, у скинов есть своя компьютерная база, в которую они заносят своих жертв, и, видимо, я туда тоже попал. Они целенаправленно шли, искали, ждали…» — делился Сангаджи в интервью kalmykianews.
Брак и двое сыновейЛичная жизнь Тарбаева долгие годы остаётся стабильной. С 2012 года он женат на Татьяне Тарбаевой. В браке родились двое сыновей с гордыми калмыцкими именами — Тимуджин (2013 года рождения) и Данзан (2018 года рождения). Имя старшему сыну было выбрано не случайно — это имя Чингисхана при рождении.
В интервью «Каспийским новостям» Сангаджи объяснил, что не решился назвать сына Чингисом, потому что это «большая ответственность, большой груз». По его мнению, носить имя исторической фигуры такого масштаба — серьёзное испытание для ребёнка. Сам политик предпочитает не афишировать детали семейного быта, но в редких интервью подчёркивает важность семьи в своей жизни.
От продюсирования до ГосдумыВ 2012 году Тарбаев неожиданно для многих продал свой бизнес и ушёл в общественную деятельность. С 2014 по 2017 год он был членом Общественной палаты Российской Федерации, где возглавлял Комиссию по поддержке молодежных инициатив. Параллельно он оставался одним из основателей и продюсером промоутерской компании «Fight Nights Global», которая провела более 90 телевизионных турниров по смешанным единоборствам.
В 2019 году Тарбаев был назначен постоянным представителем главы Калмыкии при президенте РФ, а в 2021 году пошёл в Госдуму от партии «Новые люди». Позже он возглавил комитет по туризму и развитию туристической инфраструктуры.
«В стенах Государственной Думы я встретил очень много умных, интересных людей, которые такие же люди, как и мы с вами», — признавался экс-КВНщик в подкасте RTVI, добавив, что раньше считал депутатов «безэмоциональными, циничными пиджаками».
Новое назначение в 2026 году и кураторство БашкирииНачало 2026 года принесло Тарбаеву расширение зоны влияния. Как сообщил глава Башкирии Радий Хабиров, председатель комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев взял на себя кураторство туристической отрасли республики. Решение было принято по итогам встречи с делегацией Госдумы и отраслевыми специалистами.
«Полагаю, что его опыт, верные и мудрые советы, помощь в управлении процессами будут способствовать развитию этой отрасли», — заявил Хабиров.Сам Тарбаев назвал туризм в Башкортостане недооценённым направлением. Он выделил три сильные стороны региона: уникальные природные ресурсы, развитую транспортную инфраструктуру и близость к крупным городам-миллионникам.
«Одно рабочее место в этой сфере, как правило, создаёт четыре дополнительных для местных жителей. Поэтому перспективы у Башкортостана большие», — цитирует политика издание bashinform.ru.