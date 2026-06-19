Вы удивитесь, узнав, что эти 5 российских актёров имеют степень кандидата наук
Миллионы россиян знают их по культовым фильмам, сериалам, телеэфирам и выступлениям на сцене. Но мало кто догадывается, что один из них писал научные работы по искусству эпохи Возрождения, другой создал собственную психологическую концепцию, а третья отказалась от титула «Мисс Вселенная» ради диссертации. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Сергей Бодров-младший: звезда «Брата» изучал живопись эпохи Возрождения
Миллионы зрителей запомнили Сергея Бодрова-младшего как Данилу Багрова из культовой дилогии «Брат». Его герой стал символом целой эпохи, однако сам актер был совсем не похож на своего персонажа.
После окончания школы Бодров поступил на исторический факультет МГУ имени Ломоносова, выбрав отделение истории и теории искусства. Учеба давалась ему настолько успешно, что вуз он окончил с красным дипломом.
На этом Сергей не остановился. Несмотря на то, что он прекрасно понимал, что не собирается работать в музее или библиотеке, будущий актер решил продолжить обучение в аспирантуре.
В результате Бодров защитил диссертацию на тему «Архитектура в венецианской живописи эпохи Возрождения» и получил ученую степень кандидата искусствоведения. Кроме того, он является автором многочисленных научных трудов, посвященных архитектуре и живописи.
Вадим Демчог: как Купитман из «Интернов» стал кандидатом психологических наук
Для многих зрителей Вадим Демчог навсегда останется харизматичным Иваном Натановичем Купитманом из сериала «Интерны». Однако за пределами съемочной площадки его интересы выходили далеко за рамки актерской профессии.
Любовь к искусству появилась у Демчога еще в раннем детстве. Уже в четыре года он выступал в кукольном театре при Дворце пионеров. Несмотря на то, что в школе будущий актер был далеко не примерным учеником, он сумел поступить в ЛГИТМиК и успешно окончить его в 1984 году.
На экране Демчог впервые появился в 2002 году, сыграв вымогателя Гаврика в сериале «Агентство НЛС 2». После этого последовали роли в проектах «Студенты», «Червь», «Интерны», «День учителя» и других картинах.
Но одним только творчеством Демчог не ограничился. Он разработал концепцию «Самоосвобождающейся игры», объединившую актерское мастерство и психологию. Именно эта работа стала частью его научной деятельности, а в 2010 году артист получил ученую степень кандидата психологических наук.
Оксана Федорова: почему «Мисс Вселенная» выбрала диссертацию вместо мировой славы
После победы на конкурсе «Мисс Вселенная 2002» перед Оксаной Федоровой открылись двери в мир международной славы. Казалось, что впереди ее ждут бесконечные путешествия, престижные мероприятия и блестящая карьера в индустрии красоты.
Однако знаменитость приняла решение, которое для многих стало неожиданностью.
Обладательница титула должна была выполнять обязанности глобального посла конкурса, участвовать в мероприятиях по всему миру и постоянно находиться в центре внимания. Но в тот момент Федорова работала над серьезной научной диссертацией.
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Напряженный график мешал ее академическим планам, поэтому она предпочла науку мировой славе и отказалась от титула.
Позже Федорова успешно защитила диссертацию и в 2006 году получила степень доктора юридических наук. После этого она продолжила службу в правоохранительных органах, дослужившись до звания майора полиции. Кроме того, полученная степень позволила ей преподавать гражданское право в вузе.
Сергей Писаренко: как участник КВН защитил научную работу о профессиональных трудностях
Большинство зрителей знают Сергея Писаренко как одного из самых ярких участников команды КВН «Уездный город». Многие также помнят его по ролям в кино, включая комедию «Лопухи».
Однако задолго до телевизионной популярности Писаренко занимался преподавательской деятельностью.
В 1992 году он окончил Магнитогорский государственный педагогический университет, после чего начал преподавать психологию в Магнитогорском государственном университете. Одновременно Сергей обучался в аспирантуре и занимался научной работой.
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Позже он защитил диссертацию на тему «Рефлексия и её роль в преодолении профессиональных затруднений», получив ученую степень кандидата педагогических наук.
На этом его академическая карьера не закончилась. В 2013 году Писаренко стал доцентом кафедры рекламы и связей с общественностью Московского государственного института культуры, где проработал до 2022 года.
Юлия Галкина: бросила один вуз ради сцены, но все равно защитила диссертацию
Актриса Юлия Галкина выросла в семье историков, поэтому ее будущее родители видели вполне определенным. После школы девушка поступила в Курский государственный университет и начала обучение по выбранной специальности.
Однако очень быстро стало понятно, что ее призвание находится совсем в другой сфере.
Проучившись всего год, Галкина решила оставить университет и поступить в Школу-студию МХАТ, чтобы связать свою жизнь с актерской профессией.
Но окончательно отказываться от науки она не стала. Позже актриса получила второе высшее образование в области психологии творчества.
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В 2011 году Юлия Галкина успешно защитила диссертацию и получила ученую степень кандидата психологических наук.
Наука за кадром
Истории этих знаменитостей лишний раз доказывают, что популярность на экране и серьезная научная работа вовсе не исключают друг друга. Одни посвятили годы изучению психологии, другие занимались искусствоведением, педагогикой или юриспруденцией.
Для миллионов зрителей они навсегда останутся любимыми актерами, телеведущими и артистами. Однако за пределами съемочных площадок и телевизионных студий многие из них сумели добиться успеха еще и в академической сфере, доказав, что талант может проявляться далеко не в одной профессии.