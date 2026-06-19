19 июня 2026, 13:57

Сергей Бодров-младший (фото: РИА Новости/Галина Кмит), Вадим Демчог (фото: Instagram* @vdemchog), Сергей Писаренко (фото: Instagram* @sergeypisarenko)

Миллионы россиян знают их по культовым фильмам, сериалам, телеэфирам и выступлениям на сцене. Но мало кто догадывается, что один из них писал научные работы по искусству эпохи Возрождения, другой создал собственную психологическую концепцию, а третья отказалась от титула «Мисс Вселенная» ради диссертации. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».





Содержание Сергей Бодров-младший: звезда «Брата» изучал живопись эпохи Возрождения Вадим Демчог: как Купитман из «Интернов» стал кандидатом психологических наук Оксана Федорова: почему «Мисс Вселенная» выбрала диссертацию вместо мировой славы Сергей Писаренко: как участник КВН защитил научную работу о профессиональных трудностях Юлия Галкина: бросила один вуз ради сцены, но все равно защитила диссертацию Наука за кадром

Сергей Бодров-младший: звезда «Брата» изучал живопись эпохи Возрождения

Сергей Бодров-младший (скриншот из д/ф «В чем сила, брат?»)

Вадим Демчог: как Купитман из «Интернов» стал кандидатом психологических наук

Вадим Демчог (фото: Instagram* @vdemchog)

Оксана Федорова: почему «Мисс Вселенная» выбрала диссертацию вместо мировой славы

Оксана Федорова (фото: Instagram* @fedorovaoksana)

Ревность, предательства и скандалы: 5 пар российских актёров, которые ненавидят друг друга

Сергей Писаренко: как участник КВН защитил научную работу о профессиональных трудностях

Сергей Писаренко (фото: Instagram* @sergeypisarenko)

Первые узнали друг о друге случайно, вторых объединял лишь отец, а третьи всю жизнь шли рука об руку: актрисы-сёстры, которых все путают

Юлия Галкина: бросила один вуз ради сцены, но все равно защитила диссертацию

Юлия Галкина (фото: РИА Новости/Антон Денисов)

Побег от прошлого и точный расчёт: российские актёры, которые прославились под псевдонимами

Наука за кадром