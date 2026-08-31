31 августа 2026, 14:18

Дарья Мороз (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Актрисе, известной зрителям по ярким ролям в картинах «Дурак», сериале «Содержанки» и десяткам других работ, Дарье Мороз 1 сентября исполняется 43 года. Эта заслуженная артистка России прошла долгий путь: от дебюта в раннем детстве в фильмах своего отца до статуса одной из самых востребованных и эпатажных актрис современности. О творческой и личной жизни звезды читайте в материале «Радио 1».





Содержание Актриса с пеленок Невосполнимая потеря семьи Мороз Личная жизнь Дарьи Мороз Виновата Собчак Жизнь продолжается



Актриса с пеленок

Дарья Мороз (Фото: РИА Новости/Михаил Мордасов)

Невосполнимая потеря семьи Мороз

Марина Левтова (Фото: скриншот к/ф «Юность Петра»)



«Мы поехали за город к нашим друзьям, собрались Дима Харатьян, Дима Певцов, Миша Рудяк — такая была очень классная компания. И потом в конце так случилось, что мы поехали на том самом снегоходе», — рассказала Дарья в программе «Судьба человека».

«Мне через день-два сказали, что мамы нет в живых. Помню, я рвалась на похороны, но папа сказал, что я была не в состоянии перемещаться. Много плакала, как в бреду. Я до сих пор считаю, что она меня уберегла, потому что я меньше всех пострадала. Но все эти годы я живу с огромной болью внутри», — вспоминала Дарья.

Личная жизнь Дарьи Мороз

Дарья Мороз (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)



Виновата Собчак

Ксения Собчак и Константин Богомолов (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Жизнь продолжается

Дарья Мороз (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)