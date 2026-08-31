Роман с женатым Томашевским, разрыв с Богомоловым из-за Собчак и певческий дебют на «Новой волне»: как Дарья Мороз живет после развода?
Актрисе, известной зрителям по ярким ролям в картинах «Дурак», сериале «Содержанки» и десяткам других работ, Дарье Мороз 1 сентября исполняется 43 года. Эта заслуженная артистка России прошла долгий путь: от дебюта в раннем детстве в фильмах своего отца до статуса одной из самых востребованных и эпатажных актрис современности. О творческой и личной жизни звезды читайте в материале «Радио 1».
Актриса с пеленокДарья Мороз (Фото: РИА Новости/Михаил Мордасов)
Дарья Мороз воспитывалась в творческой среде. Её отец — выдающийся режиссёр Юрий Мороз, а мать — популярная актриса 80–90-х годов Марина Левтова. В три месяца она впервые появилась на съёмочной площадке вместе с мамой, приняв участие в работе над драмой Динары Асановой.
Дарья, будучи совсем юной, занималась в кружках анимации и изобразительного искусства. В школьные годы она посещала театральную студию и имела успехи в гимнастике. В свободное от учёбы время девочка снималась в кино. В школьные годы она успела поучаствовать в съёмках фильмов «Чёрный квадрат», «Семьянин», «Русский регтайм», «Кризис среднего возраста» и «Дирекция смерти».
Неудивительно, что Дарья Мороз, когда пришло время выбирать профессию, решила поступить в Школу-студию МХАТ и в 1999 году без труда попала на курс Дмитрия Брусникина и Романа Козака. В том же году ей досталась главная роль в остроумной комедийной ленте Георгия Данелии «Фортуна». В фильме она работала на одной площадке с мамой, Вахтангом Кикабидзе, Алексеем Кравченко и Алексеем Петренко.
Однако настоящий успех и всенародная любовь пришли к ней гораздо позже — после ролей в резонансном фильме Юрия Быкова «Дурак» и, конечно, в скандально известном сериале «Содержанки», закрепившем за ней статус одной из главных «роковых женщин» российского экрана. Сегодня её фильмография насчитывает более 100 работ, включая проекты «Живи и помни», «Инквизитор» и «Медиатор». В 2018 году Дарья Мороз получила звание заслуженной артистки России.
Невосполнимая потеря семьи МорозМарина Левтова (Фото: скриншот к/ф «Юность Петра»)
Первый показ фильма «Фортуна» состоялся в феврале 2000 года. Семья Мороз в полном составе присутствовала на премьере, а после нее решили продолжить праздновать это событие на природе.
«Мы поехали за город к нашим друзьям, собрались Дима Харатьян, Дима Певцов, Миша Рудяк — такая была очень классная компания. И потом в конце так случилось, что мы поехали на том самом снегоходе», — рассказала Дарья в программе «Судьба человека».В тот злополучный день произошла страшная авария: снегоход перевернулся, Марина Левтова погибла, а Даша получила множественные переломы и тяжёлую травму головы.
«Мне через день-два сказали, что мамы нет в живых. Помню, я рвалась на похороны, но папа сказал, что я была не в состоянии перемещаться. Много плакала, как в бреду. Я до сих пор считаю, что она меня уберегла, потому что я меньше всех пострадала. Но все эти годы я живу с огромной болью внутри», — вспоминала Дарья.
Личная жизнь Дарьи МорозДарья Мороз (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)
Как только Дарья стала известной, её личную жизнь начали обсуждать в прессе. Первым избранником Мороз стал Андрей Томашевский — режиссёр, с которым актриса познакомилась на съёмочной площадке. Андрей был старше Мороз на одиннадцать лет и, кроме того, имел семью и маленького ребёнка. Ради Дарьи он оставил свою семью, и несколько лет актриса пыталась выстроить крепкие отношения, но режиссёр не спешил оформлять брак официально. По словам артистки, её отношения с режиссёром закончились, потому что он не хотел иметь общих детей.
В 2009 году артистка встретила театрального режиссера Константина Богомолова, который предложил ей сыграть в спектакле «Волки и овцы». На репетициях коллеги сильно сблизились. Отношения развивались быстро, и через несколько месяцев молодые люди решили пожениться. В 2010 году сбылась заветная мечта Дарьи — она стала мамой прекрасной дочери, которую назвали Аня.
Виновата СобчакКсения Собчак и Константин Богомолов (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)
Первые несколько лет в брак Дарьи Мороз были безоблачными, после чего в СМИ начали появляться слухи о том, что отношения между режиссёром и актрисой стали разлаживаться. В течение долгого времени супруги старались сохранить свой союз ради дочери, но в 2018 году они объявили о своём решении расстаться.
Буквально через неделю после расторжения брака Богомолов стал регулярно появляться на публике в обществе Ксении Собчак, которая на тот момент была замужем за Максимом Виторганом. Новая избранница Константина вскоре развелась, и парочка сыграла пышную свадьбу, которую еще несколько месяцев активно обсуждала российская пресса.
Несмотря на развод, Мороз и Богомолов сохранили тёплые отношения ради дочери. В мае 2026 года Мороз в шоу Натальи Подольской «Ваша Наташа» откровенно рассказала, как они с Богомоловым воспитывают 15-летнюю Анну. Актриса утверждает, что в ситуациях, когда возникают острые конфликты, она предлагает Анне пожить у отца. Это, по её словам, делается для того, чтобы «остудить страсти» и лучше понять свои эмоции. Мороз подчёркивает, что такой шаг не является наказанием, а лишь попыткой дать дочери время для размышлений. Однако, как она отмечает, Анна ни разу не приняла это предложение.
Жизнь продолжаетсяДарья Мороз (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)
Несмотря на личные драмы, Дарья Мороз продолжает активно работать. В 2025 году с её участием вышли проекты «Разящий луч» и «Неземная». В 2026 году зрителей ждёт премьера ленты «Сталин». Кроме того, актриса реализует себя как педагог в Московской школе кино. Недавно состоялся и её музыкальный дебют на сцене «Новой волны»: Дарья исполнила песню «Скрипач на крыше» на творческом вечере, посвящённом 90-летию композитора Раймонда Паулса.