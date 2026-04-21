100 миллионов за ужин, романы с коллегами и возвращение к мужу-миллионеру после развода: за что хейтеры травят актрису Яну Кошкину?
Актрисе, известной зрителю по сериалам «ЧОП», «Телохранители» и «Мэр поневоле», Яне Кошкиной 22 апреля исполняется 36 лет. Эта яркая брюнетка, по мнению журнала MAXIM, является главным секс-символом Первого канала. Однако за ее выдающимися данными скрывается довольно сильная женская натура, а также тайные браки с молодыми миллионерами, слухи о романах с королями юмора, предложения на 100 миллионов рублей. Подробнее в материале «Радио 1».
Детство актрисыЯна Кошкина (и это, вопреки слухам, настоящая фамилия) родилась в Ленинграде 22 апреля 1990 года. В отличие от многих «куколок» ТНТ, характер Яны закалялся не в актерских подмостках, а в жестком спорте. Будущая звезда всерьез занималась художественной гимнастикой, доведя себя до звания мастера спорта, совмещая многочасовые тренировки с учебой.
«В день у меня было по две тренировки и четыре часа хореографии», — вспоминала актриса в интервью vlv-mag.com.Яна довольно рано попала в кино, ее дебют случился в сериале «ОБЖ», где она сыграла шестиклассницу. Девочке на момент начала съемок было 10 лет. Сериал выходил на экраны с 2000 по 2005 годы. После окончания школы Яна Кошкина поступила в Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства и параллельно начала подрабатывать в модельном бизнесе.
Работа в кино
В 2011 году после получения актерского диплома Яна отправилась покорять столицу. Началось активное участие в кастигах и поиски себя.
«Естественно, никто меня здесь не ждал. Москва "приняла" далеко не сразу. Особенно непростым был первый год после переезда. Ежедневное обивание порогов киностудий, чтобы отдать свои фотографии, а в ответ — на каждой двери табличка "Фото не принимаем"», — вспоминала артистка в одном из интервью.Однако попытки заявить о себе не остались не замечены. В скором времени Кошкина начала появлятьсяна экране в картинах «Слово женщине», «Дорожный патруль» и «Улицы разбитых фонарей».
Широкую популярность ей принесла роль Снежаны в комедийном сериале «ЧОП», где она сыграла сотрудницу спа-салона по имени Снежана Кошкина. После 2016 года Яна появилась в кадре с успешными актерами Павлом Прилучным в «Любовь с ограничениями» и Павлом Деревянко в «Домашнем аресте».
В 2018 году на экраны вышел российский фильм «Я худею», в котором Яна принимала участие. Картина стала лидером по сборам в прокате, собрав более 650 миллионов рублей. Сейчас фильмография Яны Кошкиной насчитывает более 65 работ.
Театр
Роли Кошкиной в кино зачастую сделаны с акцентом на ее яркую внешность. Актриса же еще со времен обучения в театральном мечтала о серьезных ролях на сцене. В 2021 году Яна стала на шаг ближе к мечте и сыграла в Театре на Малой Бронной в спектакле Константина Богомолова «Бесы Достоевского».
Спустя время актриса приступила к работе еще над одной театральной постановкой по пьесе Леонида Зорина «Покровские ворота». По словам Кошкиной, она мечтает воплотить на сцене образ Настасьи Филипповны из романа Достоевского «Идиот». Актриса уверена, что эта роль поможет ей раскрыть свой творческий потенциал и продемонстрировать новые грани своего таланта.
Личная жизнь
Яна Кошкина не любит распространяться о своих любовных делах. В разное время ей приписывали романы с женатыми Гариком Мартиросяном и Харламовым, продюсером Игорем Крутым и Павлом Деревянко, Семёном Слепаковым**, однако ни одна из сплетен не нашла подтверждения. Жена Мартиросяна даже смогла обсмеять в сети эти слухи.
«Она красивая, харизматичная, яркая и обаятельная, да и я как раз люблю брюнетов! Я тоже, как и Гарик, видела Яну пару раз на съемках Comedy Club, я тоже никогда с Яной не общалась, поэтому имею полное право тоже быть ее любовницей*** на аккаунтах желтой прессы», — пошутила Жанна Мартиросян.Разговоры об амурных делах Кошкиной поутихли поле появления в сети информации об ее свадьбе в ноябре 2023 года. Актриса долго держала в секрете имя избранника, но журналистам все же удалось раскрыть имя счастливчика. Им оказался бизнесмен Анатолий Черкасов. Однако брак треснул менее чем через два года. 3 июня 2025 года Кошкина официально объявила о разводе.
«Никто никому не изменил, домашнего насилия не было, имущество не делили», — написала она в соцсетях.Однако на этом не была поставлена точка. Уже в октябре 2025 года звезда вернулась к бывшему мужу. Инсайдеры тут же заговорили о «спонсорстве и бонусах». Сама же Яна, появившись на премьере мюзикла, лишь загадочно заметила: «Я однолюб». При этом в интервью она клянется, что привыкла «всё делать сама» и не нуждается в мужчинах.
Пластика, интим за 100 миллионов и уход из шоуСкандалы преследуют Яну Кошкину регулярно. Во-первых, это бесконечные сплетни о пластических операциях. Яна категорически отрицает вмешательство хирургов, парируя: «Всё свое! Но людям всегда нужно что-то обсуждать». Но несмотря на очевидные метаморфозы внешности, актриса держит удар.
Куда громче история с деньгами. В эфире «Шоу Воли» Яна выдала шокирующий факт: ей предлагали большую сумму за простой ужин в Дубае «без продолжения».
«Я помню, один раз мне предложили... какая-то огромная была сумма — порядка 100 миллионов рублей», — призналась она, подтвердив, что в мире шоу-бизнеса её тело и время имеют высокую цену, даже несмотря на статус замужней дамы.Декабрь 2025 года принес новый виток обсуждений: Кошкина с треском покинула второй сезон шоу «Звезды», проиграв дуэль в шестом выпуске. Фанаты гадают, было ли это случайностью или закономерным итогом усталости от постоянной гонки.
Как сейчас живет актриса?
Сегодня Кошкина продолжает активно работать. 2025 год запомнился выходом комедии «Невероятные приключения Шурика» и главной ролью в фильме «Мэр поневоле», где она сыграла эффектную «текила-герл», внезапно возглавившую администрацию города.
«Катерина Петровна — невероятный персонаж. В каждой женщине живет немного от нашей героини», — цитирует актрису издание Maximonline.ruЧто касается 2026 года, то график звезды расписан по часам. В середине года на экраны планируется выход комедии «Уволить Жору». Яна продолжает сниматься в проектах телеканала ТНТ и всё чаще мелькает в разного рода развлекательных шоу.
** Признан в России иноагентом.
*** Движение ЛГБТ признано экстремистским, запрещено в РФ.