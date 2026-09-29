Ярко сверкал, но быстро исчез: трагическая гибель актёра Алексея Завьялова. О каком его экстремальном увлечении не знали даже близкие?
Алексей Завьялов был одним из тех творческих людей, которые ярко сверкают, но быстро исчезают. Его образы на сцене и в кино завораживали зрителей. В родном театре его называли «принцем» за элегантность, галантность и загадочность. Однако сам артист оставался для многих тайной — никто не догадывался о его увлечении, которое, к сожалению, привело его к преждевременной смерти. О личной жизни и судьбе знаменитости читайте в материале «Радио 1».
Алексей Завьялов: биография и путь к актерствуАлексей Завьялов родился 17 декабря 1974 года в Волгограде. Его детство прошло без забот и хлопот. С самого раннего возраста он стремился испытать жизнь на вкус и успеть всё. Учёба в физико-математической школе, секции по электротехнике и авиамоделированию, занятия музыкой, акробатикой, плаванием и греблей — это было частью его насыщенной жизни. Несмотря на множество увлечений, юноша отлично учился в школе.
Родители парня были инженерами и мечтали, что сын продолжит их дело. После окончания школы он поступил в Волгоградский политехнический институт, но быстро понял, что скучные лекции и чертежи — это не для него. Мальчик осознал, что его призвание — актерское мастерство. Он забрал документы из института и отправился в Москву. В столице ему удалось поступить в Театральное училище имени Б. В. Щукина на курс Юрия Шлыкова.
Карьера в театре и киноАлексей Завьялов в кино сыграл более 40 ролей, завоевав наибольшую популярность благодаря образу майора Станислава Скрябина в сериале «Ментовские войны». Обладая благородной и утонченной внешностью, он часто получал предложения на роли романтических героев, аристократов и исторических деятелей.
Заметной работой стал образ князя Адама Чарторыйского в исторической новелле «Адъютанты любви». Также в его фильмографии выделяются роли в авантюрном сериале «Короли игры», мелодраме «Атлантида» и исторической картине «В лесах и на горах».
Одной из последних для актера стала роль в драматическом фильме «Дом ветра». Параллельно со съемками Завьялов являлся ведущим актером Театра имени Вахтангова.
Личная жизнь Алексея ЗавьяловаСвою единственную жену, Марию Маслову, Алексей встретил в общей компании друзей. Мария на тот момент работала фотографом в московском театре «Et Cetera». Молодые люди быстро поняли, что созданы друг для друга, и в 2000 году сыграли свадьбу. Этот брак в творческой среде считался образцовым и невероятно гармоничным.
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Известно, что на заре семейной жизни обустроиться в столице паре очень помог близкий друг Алексея — знаменитый актер Олег Меньшиков, который поспособствовал в получении квартиры для молодой семьи.
В браке родились двое сыновей, Александр и Степан. Алексей души не чаял в детях, старался проводить с ними каждую свободную минуту и, несмотря на плотный съемочный график в кино и занятость в Театре Вахтангова, оставался очень домашним и заботливым отцом.
Причина смерти Алексея ЗавьяловаВо время прыжка с парашютом в Подмосковье Завьялов сцепился стропами с приятелем и камнем упал с огромной высоты. Артиста срочно доставили в больницу с серьезными травмами головы, живота и переломами ребер. Позже его перевели в Склиф, где врачи провели сложную операцию, ушивая печень.
Несмотря на усилия медиков, состояние оставалось критическим. Полтора месяца актер находился в коме. Он нуждался в переливании крови, и его коллеги из театра пришли на помощь, сдав кровь для него. Но, к сожалению, это не спасло жизнь артиста. 30 сентября 2011 года он скончался в больнице.
2 октября 2011 года Завьялова похоронили на Хованском кладбище. После произошедшего Театр имени Евгения Вахтангова продолжил выплачивать Марии зарплату актера, чтобы помочь вдове воспитывать детей, оставшихся без отца. Через три дня после смерти Алексей Борисович посмертно получил звание «Заслуженный артист Российской Федерации».
Известная актриса Мария Аронова в беседе с «КП» рассказала, что она и её муж очень сблизились с Завьяловым. По ее словам, артист приезжал к ним в Астрахань.
«Сам Лешка никогда удочку в руках не держал. А нам удалось приобщить его к рыбалке. Мне всегда было интересно с Лешкой общаться, мы были с ним в одной театральной компании. Он был настоящим мужиком. Все держал в себе. Никогда не загружал своими проблемами. Всегда был в хорошем настроении. Он был очень многогранным актером. И очень жаль, что не успел проявить себя в полной мере», — добавила она.Аронова вспомнила, что Алексей звонил всем близким перед прыжком, как будто чувствовал необходимость попрощаться. Она отмечала, что экстрим несовместимым с его нежной натурой. Женщина также рассказала, что после операции к мужчине не пускали близких, и выразила восхищение стойкостью его жены Маши.