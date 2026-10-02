«Юре Шатунову я положил 10 миллионов на счёт»: разводы, смерть маленького сына и заочный арест. Почему сбежал из России скандально известный продюсер Андрей Разин
Детдом, комсомольская стройка, «Мираж» — а потом «Ласковый май» и миллионы, которых не увидели сами музыканты. Андрей Разин десятилетиями судится за песни, пережил пять браков и потерю сына, а в конце 2025 года был заочно арестован. Что стоит за его взлётом и падением и по какой причине скандальный делец был объявлен в розыск, читайте в материале «Радио 1».
Ранние годы будущего импресариоАндрей Разин родился 15 сентября 1963 года в Ставрополе. В возрасте около года он стал круглым сиротой после гибели родителей в автокатастрофе и попал в Светлоградский детский дом. После окончания ГПТУ в 16 лет он уехал в Нижневартовск. Разин участвовал в прокладке трубопровода Уренгой — Помары — Ужгород.
Это был экспортный газопровод для поставок газа в Европу, строительство которого велось с 1981 по 1984 год. Андрей, будучи каменщиком по профессии, работал на одном из участков этой стройки. Позже его устроили секретарём комсомольской организации строительно-монтажного управления. Отслужив в армии, бойкий парень успел даже поступить в культпросветучилище, откуда его отчислили за неуспеваемость. Карьеру в музыкальной индустрии Андрей Разин начал в Рязани, работая заместителем директора областной филармонии. Затем он переехал в Москву, где устроился на звукозаписывающую студию «Рекорд».
Первым серьёзным проектом стала группа «Мираж», где он работал администратором. Этот опыт позволил молодому человеку приобрести необходимые связи и понимание механизмов шоу-бизнеса. В 1988 году к Разину якобы попала кассета с записями малоизвестной группы из степной столицы, состоявшей из воспитанников детского дома.
Как делил миллионы эпатажный шоуменОценив коммерческий потенциал коллектива, 2 июля 1988 года Разин приехал в южноуральский город для переговоров с музыкантами. Андрей предложил перевезти группу в Москву для профессионального продвижения. С 1988 года Разин официально стал руководителем и продюсером коллектива, получившего название «Ласковый май». Для популяризации группы антрепренёр использовал различные маркетинговые приёмы: рассылал поклонницам фотографии с автографами наложенным платежом и платил проводникам поездов за трансляцию песен во время рейсов. Эти методы обеспечили «Ласковому маю» всесоюзную известность — группа собирала стадионы, параллельно существовали десятки коллективов-клонов, выступавших под фонограмму. При этом сами музыканты-подростки не получали заработка до совершеннолетия, а основную часть доходов забирал Разин. Свою политику в отношении кадров продюсер впоследствии изложил предельно откровенно.
«И никого я не кормил. Ребятам было по 15 лет, я ничего им не платил, даже деньги им не показывал. Директору группы было 15, администратору — 16, а исполнялось 18 — я их увольнял. Юре Шатунову в 18 я положил 10 миллионов на счёт, Серёжа Серков квартиру купил, машину — кто-то что-то получил, я поделился. Но так тогда же рэкет был, я никого к себе на пушечный выстрел не подпускал. А предоплату концертов вносил за год», — цитирует Разина издание «СтарХит».После снижения популярности группы в 90-х Разин ушёл в банковский бизнес и политику, работал доверенным лицом Геннадия Зюганова, возглавлял краевой фонд культуры и даже баллотировался в Госдуму. Позже он предпринял попытки монетизировать наследие «Ласкового мая», что привело к многолетним судебным разбирательствам с Юрием Шатуновым по поводу авторских прав на песни. Бывший подопечный продюсера умер 23 июня 2022 года от обширного инфаркта миокарда.
По словам его концертного директора, причиной могла стать чрезмерная нагрузка на выступлениях, а не судебные тяжбы с импресарио. В сентябре 2023 года, в день рождения Шатунова, Андрей Разин опубликовал пост в соцсетях.
«Хотелось бы, конечно, его при жизни поздравить с этим юбилеем, но, к сожалению, произошло то, что произошло. Я тоже не снимаю с себя вины, что не уберёг Юру от этого ужаса, которого никто не ожидал и никто не мог даже подумать, что эти варвары могут сделать с ним. Царствие Небесное тебе, Юра», — заключил он.
Бравада одиозного антрепренёраМноголетние судебные тяжбы вокруг наследия «Ласкового мая» базировались на договоре 1992 года, согласно которому автор песен Сергей Кузнецов якобы передал все права Андрею Разину. Юрий Шатунов и его окружение неоднократно заявляли, что оригинал этого документа никогда не предъявлялся, а продюсер использует подделку для монополизации хитов. В 2022 году Ставропольский суд встал на сторону Шатунова, официально закрепив за ним права на исполнение песен.
Однако спустя несколько дней после этого решения певец скоропостижно скончался от инфаркта, и Разин предпринял попытки оспорить завещание, по которому интеллектуальная собственность перешла к вдове исполнителя. Кульминацией юридического противостояния стали события конца 2025 года. 30 декабря Таганский суд Москвы заочно арестовал Андрея Разина по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, продюсер годами использовал фиктивный договор с Кузнецовым для присвоения лицензионных отчислений, нанеся вдове автора песен ущерб в размере около 500 миллионов рублей.
На следующий день, 31 декабря, Разин был объявлен в международный розыск. Находясь за рубежом, продюсер отреагировал на уголовное преследование с нарочитой храбростью.
«Суды и обвинения меня просто смешат. Поверьте, они даже не волнуют меня. Остаток своей жизни я хочу посвятить миру», — написал он в своём блоге.
Санта-Барбара скандального продюсераВ личной жизни Андрея Разина было много романов и несколько браков. Его первой гражданской женой стала Ирина Беспалова, с которой он познакомился в 1984 году в Нижневартовске, работая председателем совета общежития. От этих отношений в том же году родился сын Илья, однако Разин узнал о существовании наследника лишь спустя 16 лет, когда прошёл ДНК-экспертизу и официально признал отцовство. Мальчик получил фамилию отца, стал стилистом, создал семью и поддерживает с продюсером близкие отношения. Первый официальный брак Разин заключил 29 апреля 1989 года с Натальей Лебедевой, но союз просуществовал лишь до июня 1990 года.
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После развода продюсер женился на Фаине, с которой был знаком задолго до свадьбы. В 2007 году Разин повёл под венец Маритану, которая 20 января 2001 года подарила ему второго сына Александра. Однако в 2013 году они развелись, и Разин вернулся к третьей супруге. А уже через несколько месяцев его жизнь изменилась снова. В том же 2013 году шоумен женился на Наталье Грозовской, бывшей солистке группы «Ласковый май». А спустя четыре года Разина настигло горе. 10 марта 2017 года произошла трагедия: 16-летний сын Александр скоропостижно скончался. В первые часы после несчастья в СМИ появилась версия о врождённом пороке сердца, который якобы протекал бессимптомно. Однако месяц спустя, в апреле 2017 года, врачи вынесли окончательный вердикт. Андрей Разин опубликовал в соцсетях заключение специалистов, подтвердив, что роковым фактором стал именно острый миокардит, спровоцированный вирусной инфекцией.
«14 апреля врачи окончательно установили причину смерти моего сына. Причиной смерти стало перенесённое ОРВИ и заболевание сердца, что привело к острому миокардиту (мгновенная остановка сердца). Ужас!» — сообщил Андрей в своём микроблоге.Это событие стало тяжёлым ударом для Разина, который впоследствии перебрался в Майами, оставив в Москве могилу сына.
Чем он занимается сейчасНесмотря на потерю прав на песни в России, продюсер продолжает выступать в ресторанах США с хитами «Ласкового мая» — в частности, его видели в городе Халландейл, штат Флорида. На кадрах, которые публикуют очевидцы, он исполняет «Белые розы», «Седую ночь» и другие песни бывшего подопечного. Корреспондент Алёна Жигалова отреагировала на ситуацию с долей сарказма.
«Проигравший все возможные суды в России Андрей Разин подрабатывает в Штатах, исполняя песни Юры Шатунова в ресторанах», — сообщила журналистка.