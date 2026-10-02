«Юре Шатунову я положил 10 миллионов на счёт»: разводы, смерть маленького сына и заочный арест. Почему сбежал из России скандально известный продюсер Андрей Разин

02 октября 2026, 21:09

Андрей Разин (Фото: Инстаграм* @razin_andrei_lm)

Детдом, комсомольская стройка, «Мираж» — а потом «Ласковый май» и миллионы, которых не увидели сами музыканты. Андрей Разин десятилетиями судится за песни, пережил пять браков и потерю сына, а в конце 2025 года был заочно арестован. Что стоит за его взлётом и падением и по какой причине скандальный делец был объявлен в розыск, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Ранние годы будущего импресарио Как делил миллионы эпатажный шоумен Бравада одиозного антрепренёра Санта-Барбара скандального продюсера Чем он занимается сейчас

Ранние годы будущего импресарио



Андрей Разин (Фото: Инстаграм* @razin_andrei_lm)

Как делил миллионы эпатажный шоумен



Андрей Разин (Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов)

«И никого я не кормил. Ребятам было по 15 лет, я ничего им не платил, даже деньги им не показывал. Директору группы было 15, администратору — 16, а исполнялось 18 — я их увольнял. Юре Шатунову в 18 я положил 10 миллионов на счёт, Серёжа Серков квартиру купил, машину — кто-то что-то получил, я поделился. Но так тогда же рэкет был, я никого к себе на пушечный выстрел не подпускал. А предоплату концертов вносил за год», — цитирует Разина издание «СтарХит».

«Хотелось бы, конечно, его при жизни поздравить с этим юбилеем, но, к сожалению, произошло то, что произошло. Я тоже не снимаю с себя вины, что не уберёг Юру от этого ужаса, которого никто не ожидал и никто не мог даже подумать, что эти варвары могут сделать с ним. Царствие Небесное тебе, Юра», — заключил он.

Бравада одиозного антрепренёра



Андрей Разин (Фото: Инстаграм* @razin_andrei_lm)

«Суды и обвинения меня просто смешат. Поверьте, они даже не волнуют меня. Остаток своей жизни я хочу посвятить миру», — написал он в своём блоге.

Санта-Барбара скандального продюсера

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Андрей Разин с сыном (Фото: Инстаграм* @razin_andrei_lm)

«14 апреля врачи окончательно установили причину смерти моего сына. Причиной смерти стало перенесённое ОРВИ и заболевание сердца, что привело к острому миокардиту (мгновенная остановка сердца). Ужас!» — сообщил Андрей в своём микроблоге.

Чем он занимается сейчас

«Проигравший все возможные суды в России Андрей Разин подрабатывает в Штатах, исполняя песни Юры Шатунова в ресторанах», — сообщила журналистка.