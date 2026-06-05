Раскрыта стоимость свадьбы Анны Покров и Артура Бабича
Анна Покров и Артур Бабич потратили на свадьбу более 10 млн рублей. Торжество прошло в подмосковном пространстве Hide в Хлебниковском лесопарке. Для гостей выступили nkeeei, Бьянка, «ранетка» Аня Руднева и Эльбрус Джанмирзоев. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.
Пара обратилась к свадебному организатору и заплатила 3 млн рублей. Для праздника сняли особняк площадью 600 квадратных метров с верандой на 300 квадратов. Аренда обошлась примерно в 420 тысяч рублей. Площадка предложила кейтеринг из расчета 10 тысяч рублей на человека. На работу персонала ушло около 1 млн рублей. Еще около 1,5 млн рублей потратили на фото- и видеосъемку и техническое сопровождение. За кадры отвечали пять фотографов и рилсмейкеров. Декор банкетного зала оценили в 500 тысяч рублей. Диджей и ведущий стоили около 600 тысяч.
Более 2 млн рублей пара направила на образы. За вечер Анна Покров сменила три дизайнерских платья от Татьяны Кочновой. Каждое шили индивидуально, цена одного наряда составила 400 тысяч рублей. Макияж и укладку для блогерши сделала Гоар Аветисян. Церемонию провели в беседке. Артура Бабича спустили с машины-эвакуатора, а невеста приехала на «Жигулях», украшенных бежевыми рюшами. К «алтарю» ее вел отец. После церемонии гостям предложили шампанское. Букет невесты бросили дважды: сначала Покров, потом Бабич.
На свадьбу пригласили около 200 человек. Среди гостей SHOT называет Клаву Коку и ее жениха Диму Масленникова, «мисс Россия – 2022» Нину Банную, блогерш Юлию Гаврилину и Вашу Марусю. Завершил праздник девятиярусный торт от кондитерской Ольги Лакомки примерно за 500 тысяч рублей. Часть услуг, по информации канала, пара получила по бартеру.
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