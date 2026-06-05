Раскрыта стоимость свадьбы Анны Покров и Артура Бабича

05 июня 2026, 10:32

Свадьба Анны Покров и Артура Бабича обошлась более чем в 10 млн рублей

Анна Покров и Артур Бабич (Фото: Instagram* @pokrov90)

Анна Покров и Артур Бабич потратили на свадьбу более 10 млн рублей. Торжество прошло в подмосковном пространстве Hide в Хлебниковском лесопарке. Для гостей выступили nkeeei, Бьянка, «ранетка» Аня Руднева и Эльбрус Джанмирзоев. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.