Забеременела от Сергея Лазарева и родила дочь с помощью суррогатной матери? Самые громкие конфликты телеведущей Леры Кудрявцевой
Лера Кудрявцева уже много лет остается одной из самых узнаваемых фигур российского телевидения. Зрители знают ее как ведущую крупных музыкальных премий, фестивалей и рейтинговых шоу на НТВ. За годы работы Кудрявцева успела построить успешную карьеру, попробовать себя в кино, пережить тяжелые проблемы со здоровьем и не раз оказаться в центре громких конфликтов. 19 мая телеведущей исполняется 55 лет. Подробнее о ее жизни — в матераиле «Радио 1».
Биография Леры Кудрявцевой: детство и переезд в МосквуВалерия Кудрявцева родилась в мае 1971 года в казахстанском Усть-Каменогорске. Она стала младшей дочерью в семье научных сотрудников Льва Николаевича и Александры Ивановны. В школе будущая телеведущая училась хорошо, хотя преподаватели регулярно сталкивались с ее непростым характером. Активная и шумная ученица часто устраивала шалости, однако педагоги многое ей прощали.
Вопреки распространенному мнению, в детстве Кудрявцева вовсе не мечтала о карьере телезвезды. Сначала она хотела стать врачом, позже — стюардессой. В итоге Валерия поступила в местное культпросветучилище, где окончила факультет театральной режиссуры.
Позднее старшая сестра Оксана, которая уже перебралась в Москву, пригласила Валерию в гости. Родители против переезда не возражали. Судьбу будущей знаменитости во многом решила случайная встреча. В молодости Кудрявцева работала в Доме культуры, где выступали гастролирующие артисты. Именно там она познакомилась с барабанщиком группы «Ласковый май». После этого девушка окончательно поняла, что хочет строить карьеру в шоу-бизнесе.
Как начиналась карьера Леры КудрявцевойТворческий путь Валерии начался с работы танцовщицей и бэк-вокалисткой. Она выступала вместе с Игорем Сарухановым, Богданом Титомиром, Светланой Владимирской и Евгением Осиным.
На телевидение Кудрявцева пришла в 1995 году. Тогда ей исполнилось 24 года. Дебют телеведущей состоялся в программе «Партийная зона». Попасть на кастинг ей помог актер Игорь Верник, который посоветовал Валерии попробовать силы на телевидении. Прослушивание Кудрявцева прошла успешно и быстро начала набирать популярность.
Со временем телеведущая превратилась в постоянное лицо крупнейших музыкальных мероприятий страны. Она вела «Песню года», Премию Муз-ТВ, фестивали «Новая волна» и «Юрмала». В разные годы ее соведущими становились Сергей Лазарев, Ксения Собчак, Юлия Ковальчук, Тина Канделаки, Тимур Родригез и другие представители российского шоу-бизнеса.
Лера Кудрявцева в кино и на телевиденииВ 2004 году Кудрявцева дебютировала как актриса. Зрители увидели ее в сериале «Улицы разбитых фонарей». Валерия сыграла владелицу бара «Гвоздика» Варю Замахину. Образ получился настолько ярким, что создатели проекта пригласили телеведущую продолжить работу в последующих сезонах — «Менты 7» и «Менты 8».
Позднее Кудрявцева появилась в комедии «Самый лучший фильм», а также снялась в проектах «На крыше мира», «Очень русский детектив» и других картинах. В 2012 году телеведущая получила одну из главных ролей в ремейке французской ленты «Искатели приключений». Ее партнерами по съемочной площадке стали Анатолий Пашинин и Александр Яцко.
В дальнейшем Лера продолжила сниматься в эпизодических ролях и камео. Среди проектов с ее участием — мелодрама «Папы» и детективный сериал «Тверская. Любой ценой».
Отдельное место в карьере Кудрявцевой заняла работа в дубляже. Ее голосом заговорили герои мультфильмов «Би Муви: Медовый заговор», «Альфа и Омега: Клыкастая братва» и «Золушка: Полный вперед!».
Шоу «Секрет на миллион» и популярность на НТВНовый этап карьеры телеведущей начался в сентябре 2016 года, когда на НТВ стартовала программа «Секрет на миллион». В авторском шоу Кудрявцева начала задавать знаменитостям неудобные вопросы о личной жизни, конфликтах, изменах и семейных драмах.
Проект быстро стал одним из самых обсуждаемых на российском телевидении. Во многом успех программы связали именно с манерой общения Кудрявцевой — резкой, прямолинейной и эмоциональной. Параллельно телеведущая продолжила работу в других популярных проектах НТВ, включая шоу «Звезды сошлись».
Шоу «Танцы со звездами» и «Звездный лед»В 2008 году Кудрявцева приняла участие сразу в двух рейтинговых проектах. Сначала телеведущая выступила в третьем сезоне шоу «Танцы со звездами», где танцевала в паре с Алексеем Мазуриным. Дуэт сумел занять второе место.
В том же году Лера появилась в проекте «Звездный лед». Ее партнером стал олимпийский чемпион по фигурному катанию Гвендаль Пейзера. В итоге пара одержала победу.
Болезни и травмы Леры КудрявцевойНачало 2021 года оказалось для телеведущей крайне тяжелым. В январе стало известно, что Кудрявцева заразилась COVID-19. Едва восстановившись после болезни, Лера получила серьезную травму — неудачно упала и сломала крестец. В интернете тогда появились кадры, на которых телеведущую в инвалидной коляске доставляли к врачам.
Однако проблемы на этом не закончились. Уже в марте 2021 года Кудрявцеву экстренно увезли со съемочной площадки на скорой помощи и поместили в реанимацию. После обследования медики не обнаружили опасных заболеваний. Врачи пришли к выводу, что причиной ухудшения состояния стали хронический стресс, нервное напряжение и переутомление.
В декабре 2023 года телеведущая вновь попала в больницу. Она должна была вести фестиваль «Песня года» в Минске, однако после прибытия в столицу Беларуси ее госпитализировали с пневмонией. Позже КТ показала воспаление легких. Провести мероприятие Лера не смогла, поэтому ее заменила Катя Гордон.
Новая серьезная травма произошла зимой 2024 года. Кудрявцева сломала ногу и получила разрыв крестообразной связки. Подробности происшествия телеведущая раскрывать не стала, однако намекнула, что травмировалась во время репетиции танцевального номера для шоу «Звезды» на НТВ.
В конце февраля Лере провели операцию в госпитале Министерства обороны России. По словам телеведущей, врачи выполнили трансплантацию сухожилия.
Уже через три недели после операции Кудрявцева объявила о возвращении к работе. Несмотря на продолжающуюся реабилитацию и сложности с передвижением, она снова вышла на съемочную площадку. Позже телеведущая рассказывала, что из-за ограничений в движении набрала несколько лишних килограммов.
К концу лета 2024 года восстановление все еще продолжалось. Лера признавалась, что после травмы ноги до сих пор не может полноценно сгибать колено.
Личная жизнь Леры КудрявцевойПервым супругом телеведущей стал музыкант группы «Ласковый май» Сергей Ленюк. Пара поженилась в 1990 году. В этом браке у Кудрявцевой родился сын Жан. Необычное имя мальчик получил в честь любимого актера Валерии — Жан-Клода Ван Дамма.
Семейная жизнь оказалась непростой. По словам телеведущей, супруг изменял ей, что в итоге привело к разводу. Расставание Кудрявцева переживала тяжело. В тот период она начала злоупотреблять алкоголем и столкнулась с депрессией, однако сумела вовремя остановиться.
Второй муж Леры Кудрявцевой — Матвей Морозов
Во второй раз телеведущая вышла замуж за предпринимателя Матвея Морозова. Пара зарегистрировала отношения спустя всего три месяца после знакомства.
Брак просуществовал около трех лет. Позднее Морозова осудили за мошенничество. Тогда же выяснилось, что ранее он уже имел судимость по тяжкой статье. Долгое время Кудрявцева скрывала проблемы в семье и объясняла постоянное отсутствие мужа рабочими командировками.
Роман Леры Кудрявцевой и Сергея Лазарева
С 2008 по 2012 год Кудрявцева состояла в отношениях с певцом Сергеем Лазаревым. Пара регулярно появлялась вместе на светских мероприятиях, а поклонники ждали новостей о свадьбе.
Несмотря на расставание, бывшие возлюбленные сохранили хорошие отношения. При этом вокруг романа долгое время ходило множество слухов. В частности, обсуждали версию о том, что Лера потеряла ребенка на раннем сроке беременности, и именно эта трагедия разрушила отношения пары.
Одновременно часть представителей шоу-бизнеса считала роман Кудрявцевой и Лазарева продуманным пиар-ходом. Сами знаменитости подобные разговоры публично не комментировали.
Брак Леры Кудрявцевой и Игоря Макарова
В 2013 году телеведущая вышла замуж за хоккеиста Игоря Макарова. Спустя пять лет у пары родилась дочь Мария. Появление ребенка вызвало бурные обсуждения в интернете. Изначально Кудрявцева планировала рожать в России, однако позже стало известно, что девочка появилась на свет в одной из элитных клиник Лос-Анджелеса.
Некоторые пользователи соцсетей усомнились в том, что телеведущая самостоятельно выносила малыша. Поводом для слухов стали слишком быстрое возвращение Леры к работе и ее стройная фигура вскоре после родов.
В итоге Кудрявцева публично ответила критикам. Она заявила, что родила дочь сама, хотя беременность наступила только после третьей попытки ЭКО. Телеведущая объяснила, что столкнулась с возрастными особенностями организма, однако беременность прошла без серьезных осложнений.
В январе 2024 года телеведущая неожиданно сообщила о расставании с Игорем Макаровым. Причины конфликта она раскрывать не стала, однако коротко написала в соцсетях: «Алкоголь — зло». Позднее Лера уточнила, что официального развода не произошло, но семья столкнулась с серьезными проблемами.
Весной Макаров отправился на лечение в реабилитационный центр. Уже летом хоккеист уверял журналистов, что отношения в семье наладились и серьезных конфликтов удалось избежать. Однако сама Кудрявцева рассказывала, что после пережитого ей стало трудно доверять супругу.
В начале 2025 года телеведущая сделала еще одно эмоциональное признание. Она рассказала подписчикам о тяжелом психологическом состоянии, эмоциональном истощении и созависимости.
«Я устала спасать и жалеть. Я не знаю, что делать… Впервые хочу кричать и биться головой об стену. Просто плачу от бессилия», — сообщила она.По словам Леры, она устала постоянно спасать близких людей и чувствует полное бессилие.
Конфликты Леры КудрявцевойВесной 2026 года широкий резонанс получил конфликт Кудрявцевой с Катей Гордон. Долгое время знаменитости поддерживали дружеские отношения, вместе занимались бизнесом и выступали в составе дуэта «Зависть».
Проблемы начались после спора вокруг авторских прав на песни. Продюсер Таня Тур подняла юридический вопрос, который быстро перерос в публичное выяснение отношений. Катя Гордон обвинила Кудрявцеву в недоверии и нежелании защищать совместный проект, после чего объявила о прекращении дружбы и закрытии музыкального дуэта.
Лера в ответ лишь иронично прокомментировала эмоциональную реакцию бывшей подруги и намекнула на «весеннее обострение». При этом предпринимать попытки к примирению телеведущая не стала.
Другим обсуждаемым эпизодом с участием телеведущей стал конфликт в студии шоу Андрея Малахова. Во время эфира обсуждали историю молодого человека с инвалидностью, которого мать оставила в младенчестве.
Когда женщина появилась в студии и попросила у сына прощения, парень обнял ее. Однако Кудрявцева не смогла скрыть эмоции. Телеведущая резко высказалась в адрес гостьи, после чего плеснула ей в лицо водой. Скандал вызвал бурную реакцию общественности. Одни осудили Леру за агрессию и хамство в эфире, другие заявили, что телеведущая просто слишком эмоционально восприняла историю брошенного ребенка.
Еще один громкий конфликт произошел в шоу «Суперстар!». Певица Азиза ожидала поддержки со стороны жюри, однако Кудрявцева резко раскритиковала ее выступление и поставила низкие оценки. Кроме того, телеведущая публично высказала претензии к поведению артистки за кулисами, обвинив ее в высокомерии по отношению к гримерам и костюмерам. После эфира конфликт продолжился уже в личной переписке и быстро стал достоянием общественности.