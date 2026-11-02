02 ноября 2026, 15:00

Сергей Трофимов (фото: Instagram* / zvezdatrof)

Сергей Вячеславович Трофимов, известный публике под псевдонимом Трофим, — советский и российский певец, музыкант, автор-исполнитель и поэт-песенник. Он носит звание заслуженного артиста Российской Федерации и работает в жанрах бардовской песни и русского шансона. Песни «Снегири», «Родина», «Я скучаю по тебе» и многие другие давно стали известны слушателям по всей стране. При этом сам артист признавался, что создавал свои главные хиты в самые непростые периоды жизни — во время глубокой депрессии, когда пытался разобраться в собственных чувствах и понять, как ему жить дальше. Сегодня Сергей Трофимов счастлив в браке и воспитывает детей, однако до сих пор испытывает чувство вины перед старшей дочерью. 4 ноября певцу исполнится 60 лет. О его творческом пути, семейной жизни, отношениях с женами и детях — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Сергея Трофимова: детство и первые шаги в музыке Музыкальное образование, вера и начало карьеры Трофима Первый брак Сергея Трофимова: жена Наталья и дочь Анна Алкогольная зависимость и обещание Сергея Трофимова Богу Роман Сергея Трофимова с Юлией Мешиной и песня «Снегири» Вторая жена Сергея Трофимова: история знакомства Дети Сергея Трофимова от второго брака и семейная жизнь сегодня

Биография Сергея Трофимова: детство и первые шаги в музыке

Сергей Трофимов (фото: Instagram* / zvezdatrof)

Музыкальное образование, вера и начало карьеры Трофима

Спал в кустах и просыпался в бочке: Двойная жизнь звезды фильма «Иуда» Алексея Шевченкова. Алкоголь, улица и тайная семья

Первый брак Сергея Трофимова: жена Наталья и дочь Анна

Сергей Трофимов (фото: Instagram* / zvezdatrof)

Алкогольная зависимость и обещание Сергея Трофимова Богу

Сергей Трофимов (фото: Instagram* / zvezdatrof)

Роман Сергея Трофимова с Юлией Мешиной и песня «Снегири»

Сергей Трофимов (фото: Instagram* / zvezdatrof)

Вторая жена Сергея Трофимова: история знакомства

Сергей Трофимов с семьей (фото: Instagram* / zvezdatrof)

Дети Сергея Трофимова от второго брака и семейная жизнь сегодня