Задумывался о монашестве, страдал от алкогольной зависимости и женился на танцовщице Малинина: какое обещание Сергей Трофимов дал Богу?
Сергей Вячеславович Трофимов, известный публике под псевдонимом Трофим, — советский и российский певец, музыкант, автор-исполнитель и поэт-песенник. Он носит звание заслуженного артиста Российской Федерации и работает в жанрах бардовской песни и русского шансона. Песни «Снегири», «Родина», «Я скучаю по тебе» и многие другие давно стали известны слушателям по всей стране. При этом сам артист признавался, что создавал свои главные хиты в самые непростые периоды жизни — во время глубокой депрессии, когда пытался разобраться в собственных чувствах и понять, как ему жить дальше. Сегодня Сергей Трофимов счастлив в браке и воспитывает детей, однако до сих пор испытывает чувство вины перед старшей дочерью. 4 ноября певцу исполнится 60 лет. О его творческом пути, семейной жизни, отношениях с женами и детях — в материале «Радио 1».
Биография Сергея Трофимова: детство и первые шаги в музыкеСвое детство Сергей Трофимов вспоминает как по-настоящему счастливую пору, наполненную открытиями, мечтами и надеждами. Одним из самых ярких воспоминаний для него стало необычное прослушивание в детском саду. Однажды туда пришли серьезные взрослые, которые решили проверить музыкальные способности воспитанников. По результатам этого отбора маленький Сергей попал в хоровую капеллу мальчиков при институте имени Гнесиных.
Обучение в капелле сочетало обычную школьную программу с серьезной музыкальной подготовкой. В первой половине дня дети занимались привычными предметами, а с двух часов дня и до самого вечера изучали музыку и осваивали музыкальную грамоту.
При этом жизнь будущего артиста не ограничивалась занятиями и репетициями. Сергей рос во Втором Волконском переулке Москвы. По его словам, оттуда можно было по крышам добраться до музея Советской армии. Вместе с друзьями мальчик проводил немало времени, перепрыгивая с одного дома на другой. Ребята ссорились и мирились, влюблялись, соперничали за внимание девочек и даже выясняли отношения в драках. Это было обычное и в то же время счастливое детство.
Однако музыка довольно рано заняла особое место в жизни Трофимова. После первого знакомства с ней он уже не представлял себя без творчества. В семь лет, находясь в больнице, Сергей сочинил свой первый вальс и записал ноты на небольшом клочке туалетной бумаги. К десяти годам он уже пробовал создавать фуги и этюды, а также задумывался о написании сонаты.
Юный музыкант постоянно стремился к новым знаниям и мечтал добиться больших успехов. Однако в 13 лет его планы едва не разрушила серьезная травма. Во время отдыха в летнем лагере Сергей неудачно упал с дерева. В результате врачи буквально собирали ему руки по частям. Казалось, после такого происшествия о музыкальной карьере придется забыть, но Трофимов не захотел отказываться от своей мечты.
Он начал постепенно разрабатывать руки, стараясь вернуть им подвижность. Одновременно Сергей увлекся стихами: строки приходили к нему одна за другой, и остановить этот поток было невозможно. Однако самостоятельно записывать произведения он еще не мог, поэтому просил друзей делать это под его диктовку. Чтобы восстановить подвижность пальцев, Трофимов занялся карате, а затем начал поднимать тяжести. Лишь спустя полгода пальцы стали понемногу разгибаться.
Музыкальное образование, вера и начало карьеры ТрофимаПримерно в седьмом классе Сергей Трофимов впервые познакомился с рок-музыкой. Новое направление произвело на него настолько сильное впечатление, что после этого он и сам начал сочинять песни. После окончания школы молодой человек поступил в институт культуры, а через три года продолжил обучение в консерватории.
В 19 лет Трофимов стал дипломантом фестиваля молодежи и студентов. Некоторое время он работал в ресторане, параллельно писал песни для других исполнителей и постепенно выстраивал собственную карьеру рок-барда.
Важную роль в его жизни сыгло обращение к религии. В 1991 году Сергей пришел к православной вере и принял крещение. В 1991–1992 годах он служил певчим в церковном хоре. Более того, в какой-то момент музыкант всерьез задумался о монашестве и хотел полностью посвятить себя духовной жизни.
Однако духовный наставник убедил его не уходить из мира. Он знал о музыкальном даровании Трофимова и считал, что тот не должен отказываться от своего призвания. Наставник объяснил Сергею, что талант человек получает от Бога не случайно: его необходимо развивать, делиться им с окружающими и через творчество нести людям свет.
В 1994 году Сергей начал выступать под псевдонимом Трофим. Постепенно о молодом исполнителе узнали широкие круги слушателей, а его популярность стала быстро расти. Он давал сольные концерты, выпустил первый самостоятельный альбом и продолжал развивать собственный музыкальный стиль.
Особенно заметный рост известности произошел после участия Трофима в телепередаче «Музыкальный ринг» в конце 1990-х годов. К этому времени артист уже успел создать немало песен, которые впоследствии стали хитами.
Однако в одном из интервью он откровенно рассказал, что практически каждое такое произведение рождалось в период тяжелых душевных переживаний. По словам музыканта, во время работы над песнями он часто находился в состоянии глубокой депрессии и пытался разобраться в непростой ситуации собственной личной жизни.
Первый брак Сергея Трофимова: жена Наталья и дочь АннаСо своей первой супругой Натальей Сергей Трофимов познакомился в кафе, где выступал. Девушка регулярно приходила послушать музыканта в те дни, когда он работал. Постепенно артист обратил на нее внимание, а вскоре между молодыми людьми вспыхнули романтические чувства.
Отношения развивались стремительно: уже в 20 лет Сергей стал семейным человеком. Спустя три года Наталья родила ему дочь Анну. Появление ребенка стало для музыканта важнейшим событием и впоследствии сыграло большую роль в его решении сохранить первый брак. Однако совместная жизнь супругов с самого начала складывалась непросто. Они часто не могли найти общий язык, а мать Трофимова также не принимала его избранницу.
После очередного серьезного конфликта Сергей и Наталья решили расстаться. Но спустя некоторое время эмоции утихли, и женщина вернулась. Трофимов согласился восстановить отношения: ему было жаль бывшую супругу, кроме того, он не хотел, чтобы дочь росла без отца.
При этом взаимопонимания между супругами так и не возникло. Сергей и Наталья оказались слишком разными людьми, а попытки наладить семейную жизнь раз за разом заканчивались неудачей. Постоянные конфликты и напряженная обстановка дома постепенно сказались и на эмоциональном состоянии артиста. Когда к семейным проблемам добавился творческий кризис, Трофимов начал злоупотреблять алкоголем.
Алкогольная зависимость и обещание Сергея Трофимова БогуПериод алкогольной зависимости стал одним из самых тяжелых в жизни музыканта. По воспоминаниям самого Трофимова, однажды он буквально ощутил, что Божья благодать оставила его. Пристрастие к спиртному постепенно разрушало его жизнь, а попытки справиться с внутренними проблемами становились все более безуспешными.
В какой-то момент Сергей осознал, что стремительно движется к полному краху. Тогда ему удалось найти специалиста, который помогал справляться с мучительными приступами похмелья с помощью иглоукалывания. Это лечение позволило музыканту постепенно прийти в себя и взять ситуацию под контроль.
Тогда же Трофимов дал Богу обещание больше никогда не употреблять алкоголь. С того момента прошло около 30 лет, и артист, по его словам, ни разу не нарушил обет. Он не позволяет себе даже символически пригубить шампанское в новогоднюю ночь.
Однако преодоление зависимости не помогло сохранить первый брак. Семья продолжала существовать главным образом благодаря желанию Сергея не причинять боль дочери. Спустя годы музыкант пришел к выводу, что ему следовало расстаться с Натальей гораздо раньше.
Он считал, что такое решение избавило бы и его самого, и бывшую супругу от многих тяжелых переживаний. Но к тому времени в жизни артиста уже появились новые чувства. Сергей Трофимов влюбился в другую женщину, и эта история стала началом одного из самых непростых периодов его семейной жизни.
Роман Сергея Трофимова с Юлией Мешиной и песня «Снегири»В начале 2000-х годов Сергей Трофимов познакомился с Юлией Мешиной — женщиной, которая впоследствии стала супругой Александра Абдулова. На момент знакомства оба состояли в отношениях с другими людьми, однако справиться с возникшими чувствами им не удалось.
Музыкант тяжело переживал происходящее. Он испытывал вину перед женой и дочерью, но одновременно понимал, что не может отказаться от любви к Юлии. Их роман оставался тайным, а невозможность открыто быть вместе причиняла Сергею сильную душевную боль.
Именно этим переживаниям Трофимов посвятил песню «Снегири». В композиции артист выразил чувства, о которых не мог говорить открыто, и передал всю горечь ситуации, в которой оказался.
Со временем Сергей понял, что больше не может продолжать прежнюю жизнь. Он считал неправильным оставаться рядом с женщиной, которую уже не любит, и одновременно скрывать свои настоящие чувства. Тогда дочери Анне было 15 лет. Отец решил откровенно поговорить с ней и объяснить, что встретил другую женщину и полюбил ее. Он также заверил девочку, что расставание с матерью никак не повлияет на его отношение к ней и он никогда от нее не откажется.
Сначала Трофимову показалось, что дочь приняла его объяснения. Однако позднее Анна все же категорично поддержала мать. Тайная история любви Сергея и Юлии в итоге завершилась. Сам музыкант впоследствии объяснял расставание тем, что с самого начала понимал: они с Мешиной не смогут стать парой. Тем не менее в тот период он полностью отдался чувствам.
С Натальей Трофимов расстался, поскольку больше не мог возвращаться домой и чувствовать себя частью семьи, в которой уже не было любви. При этом он осознавал ответственность перед бывшей супругой и дочерью. В итоге артист ушел из семьи, завершил отношения с Юлией и некоторое время жил один.
Одним из самых болезненных последствий развода для него стало отношение Анны. Дочь практически перестала общаться с отцом, словно вычеркнула его из своей жизни. Позднее, когда Сергей решил создать новую семью, девочка испытывала сильную ревность. С появлением детей во втором браке отца эти чувства только усилились.
Трофимову и Анне потребовалось немало времени, чтобы постепенно восстановить отношения. Спустя годы они смогли начать лучше понимать друг друга и попытались преодолеть обиды, накопившиеся за время семейных перемен.
Вторая жена Сергея Трофимова: история знакомстваПосле ухода из первой семьи Сергей Трофимов оформил развод далеко не сразу. Позднее в его жизни появилась Анастасия Никишина — танцовщица, которая выступала в шоу-балете Александра Малинина.
На концерт Трофимова девушку пригласил гитарист его музыкальной группы. Анастасия пришла на выступление и практически сразу почувствовала сильную симпатию к артисту. Она не могла отвести от него глаз и сама удивилась тому, насколько неожиданно и сильно ее захватили эмоции.
В одной из телевизионных программ Никишина рассказывала, что во время концерта поняла: перед ней стоит именно тот человек, которого она искала. При этом девушка совершенно не представляла, как сам Сергей узнает о ее чувствах и как им удастся познакомиться ближе.
После выступления гитарист представил Анастасию музыканту. Однако при первой встрече Трофимов лишь поздоровался с девушкой и не проявил особого интереса. Вернувшись домой, Настя достала диск Сергея и слушала его песни всю ночь. Она не понимала, как теперь сможет жить без человека, которого увидела всего один раз.
Гитарист, благодаря которому девушка оказалась на концерте, быстро заметил ее влюбленность и решил помочь им сблизиться. Он пригласил Анастасию в ресторан, где после выступления собиралась вся музыкальная группа.
Именно там Сергей наконец обратил внимание на девушку. Одной из деталей, которая особенно его позабавила, стали скромные аппетиты Насти. Она ела совсем немного, и этот факт произвел на артиста впечатление. Теперь Трофимов с улыбкой вспоминает, что тогда сразу подумал: такую девушку нужно брать в жены, ведь с ней очень выгодно ходить в рестораны.
После знакомства они начали много общаться. Постепенно Сергей и Анастасия узнавали друг друга все лучше, обсуждали прошлое, делились переживаниями и рассказывали о своих взглядах на жизнь. Оба чувствовали, что их встреча не была случайной и что они не могли просто пройти мимо друг друга.
Однако родители девушки не разделили ее радости. Когда Сергей пришел знакомиться с ними, они отнеслись к будущему зятю настороженно. Их смущали как профессия музыканта, так и его официальный семейный статус. Несмотря на сомнения родственников, влюбленные уже не представляли жизни друг без друга. Вскоре Трофимов и Никишина начали жить вместе.
Дети Сергея Трофимова от второго брака и семейная жизнь сегодняВ ноябре 2003 года Анастасия родила Сергею сына Ивана. Еще через пять лет в семье появилась дочь Елизавета. Так музыкант во второй раз стал отцом и постепенно обрел семейную жизнь, о которой давно мечтал.
Официально оформить отношения супруги смогли не сразу. Сергей все еще не завершил бракоразводный процесс с Натальей, а плотный рабочий график постоянно мешал ему найти время даже на решение формальных вопросов. В результате Трофимов и Никишина зарегистрировали брак, когда их сыну Ивану уже исполнилось полтора года.