Загадочная смерть мужа и отобранное дочерью наследство: как жила непубличная сестра знаменитых режиссёров Михалкова и Кончаловского

12 августа 2026, 18:48

Никита Михалков (слева) и Андрей Кончаловский (Фото: РИА Новости/катерина Чеснокова)

Старшая сестра знаменитых режиссёров Андрея Кончаловского и Никиты Михалкова всегда оставалась в тени прославленных братьев. Екатерина Михалкова прожила долгую и непростую жизнь: была женой писателя Юлиана Семёнова, пережила его измены, а после смерти супруга столкнулась с предательством собственных дочерей. Почему наследница именитой династии оказалась в центре семейного скандала и что стало причиной разрыва с родными детьми, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Детство с отчимом, брак с гением и битва за наследство Обман по-родственному Одиночество среди звёздных родственников Незамеченный уход и скромное сообщение в соцсетях

Детство с отчимом, брак с гением и битва за наследство



Никита Михалков (справа) и Андрей Кончаловский (слева) (Фото: РИА Новости/Сергей Субботин)



Юлиан Семёнов (Фото: РИА Новости/Юрий Иванов)

«Я получила их в наследство в 2000 году. После этого Ольга стала клянчить: «Мама, как ты можешь жить спокойно, если твои внуки едят одни макароны?» Оля постоянно играет несчастную и обиженную», — рассказывала Екатерина Сергеевна «Комсомольской правде».

Обман по-родственному



Ольга Семёнова (Фото: РИА Новости/Станислав Красильников)

«Деньги свели дочек с ума. Действительно, были дарственные на картины, но далеко не на все. Сейчас у меня не осталось из 80 работ ни одной. Но, по мнению Ольги, я кругом виновата, потому что окружила себя «плохими» людьми: «Люди из твоего окружения украли все картины». Есть у меня действительно женщина Нина, которая заменила мне дочерей. Она ведёт все мои дела», — сетовала падчерица Сергея Михалкова.

Одиночество среди звёздных родственников

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Незамеченный уход и скромное сообщение в соцсетях

«20 марта на 88 году жизни после продолжительной болезни скончалась вдова Юлиана Семенова Екатерина Сергеевна Семенова. Вечная память», — отмечалось в сообщении.