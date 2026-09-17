«Займитесь своим мужчиной»: забыла про приличия, увела Товстика из семьи с шестью детьми и теперь «дразнит» его жену. За что травят Полину Диброву
Внимание к Полине Наградовой не утихает с самого начала её пути к известности: в 17 лет у модели завязался роман с 47-летним Дмитрием Дибровым, затем были свадьба и рождение троих детей. Спустя 16 лет брака молодая женщина объявила о разрыве — и с этого момента поводом для критики стали не только её откровенные наряды, но и столь же открытая демонстрация личного счастья. Почему экс-супруга телеведущего подверглась нападкам и что говорят стилисты о её новом образе, читайте в материале «Радио 1».
«Шквал хейта, обвинения в подлости и жёсткие ответы ПолиныОчередная волна критики обрушилась на Полину Диброву после того, как она опубликовала фотосессию со своим новым избранником — 51-летним бизнесменом Романом Товстиком. Пользователи соцсетей возмутились тем, что пара откровенно демонстрирует свои чувства, учитывая, что ради Полины Товстик оставил супругу Елену и шестерых детей. Кроме того, многие осудили экс-жену телеведущего за смену имиджа: по мнению хейтеров, в браке с Дмитрием Дибровым, с которым она прожила 16 лет, она выглядела более элегантно и сдержанно. На все обвинения 36-летняя Полина ответила жёстко и уверенно. Когда ей написали в комментариях, что однажды Роман обязательно бросит её ради более молодой и красивой, Диброва уверенно парировала злопыхателям в ответ.
«Если Роман примет решение завершить отношения со мной, я начну новую страницу своей жизни. Займитесь своим мужчиной, раз его можно увести», — заявили бывшая жена ведущего.Другие пользователи упрекали нынешнюю спутницу Товстика в подлости, напоминая, что непорядочно разрушать чужую семью и затем «дразнить» брошенную жену откровенными снимками в соцсетях. Однако и на это у Полины нашёлся ответ — она назвала все домыслы «фантазиями».
Идеальный аксессуар или право на свой вкус: почему критикуют новый стиль экс-супруги телеведущегоСамый сильный шквал критики обрушился на Полину из-за радикальной смены имиджа. В годы брака с Дмитрием Дибровым она была воплощением классического люкса: дорогие ткани, элегантные женственные платья и безупречная укладка, что выгодно подчёркивало высокий статус и респектабельность её знаменитого мужа. По мнению гуру моды, этот безупречный, но строгий образ диктовал именно Дмитрий. Будучи намного младше супруга, девушка ещё не успела сформировать собственный вкус и покорно принимала его правила, становясь идеальным, послушным дополнением к имиджу известного мужа.
В браке с Дибровым безупречный, но скучный облик делал Полину старше. После развода и начала отношений с Романом Товстиком её имидж кардинально изменился: появились мини, декольте и оверсайз, что визуально омолодило спутницу бизнесмена. Однако в новых образах пока чувствуется эклектика и метание между крайностями — от дерзкой сексуальности до бесформенных плюшевых костюмов, что говорит о продолжающемся поиске собственного стиля.
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Создатель образов и дизайнер Анна Скороходова, основательница брендов аксессуаров ANNA SKOROKHODOVA ACCESSORIZE и by SKOROKHODOVA отмечает, что новые наряды Полины Дибровой, перегруженные неоновыми цветами, пайетками и кружевом, часто выглядят как попытка казаться дороже, чем они есть. Эксперт считает, что отсутствие у людей чувства меры иногда приводит к тому, что образы переходят грань и выглядят безвкусно.
«Когда в одной вещи соединяются неон, кружево, пайетки и сложная декоративность, она начинает слишком старательно изображать роскошь. А чем сильнее вещь пытается выглядеть дорого, тем ярче появляется обратный эффект», — рассуждает в соцсетях имиджмейкер.Часть экспертов трактует её приверженность броским акцентам как проявление внутренней свободы после завершения брака.
«Теперь светский лоск отходит на задний план, появляются первоочередные желания самой Полины. Вместо светской редакции наружу выходит любовь к блеску, подчёркнутой сексуальности. Это свобода», — цитирует Анну журнал.