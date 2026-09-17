«Займитесь своим мужчиной»: забыла про приличия, увела Товстика из семьи с шестью детьми и теперь «дразнит» его жену. За что травят Полину Диброву

17 сентября 2026, 17:07

Полина Диброва (Фото: Инстаграм* @polinadibrova)

Внимание к Полине Наградовой не утихает с самого начала её пути к известности: в 17 лет у модели завязался роман с 47-летним Дмитрием Дибровым, затем были свадьба и рождение троих детей. Спустя 16 лет брака молодая женщина объявила о разрыве — и с этого момента поводом для критики стали не только её откровенные наряды, но и столь же открытая демонстрация личного счастья. Почему экс-супруга телеведущего подверглась нападкам и что говорят стилисты о её новом образе, читайте в материале «Радио 1».





Содержание «Шквал хейта, обвинения в подлости и жёсткие ответы Полины Идеальный аксессуар или право на свой вкус: почему критикуют новый стиль экс-супруги телеведущего

«Шквал хейта, обвинения в подлости и жёсткие ответы Полины



Полина Диброва и Роман Товстик (Фото: Инстаграм* @polinadibrova)

«Если Роман примет решение завершить отношения со мной, я начну новую страницу своей жизни. Займитесь своим мужчиной, раз его можно увести», — заявили бывшая жена ведущего.

Идеальный аксессуар или право на свой вкус: почему критикуют новый стиль экс-супруги телеведущего



Полина Диброва и Дмитрий Дибров (Фото: Инстаграм* @polinadibrova)

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Полина Диброва (Фото: Инстаграм* @polinadibrova)

«Когда в одной вещи соединяются неон, кружево, пайетки и сложная декоративность, она начинает слишком старательно изображать роскошь. А чем сильнее вещь пытается выглядеть дорого, тем ярче появляется обратный эффект», — рассуждает в соцсетях имиджмейкер.

«Теперь светский лоск отходит на задний план, появляются первоочередные желания самой Полины. Вместо светской редакции наружу выходит любовь к блеску, подчёркнутой сексуальности. Это свобода», — цитирует Анну журнал.