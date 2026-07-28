28 июля 2026, 12:50

Иван Золо (Фото: Telegram @zolochevskii2004)

В эпоху цифрового шума, когда слава может снизойти на любого за одну ночь, фигура Ивана Золо стала одновременно и феноменом, и притчей во языцех. Блогеру, стримеру и начинающему музыканту, известному широкой публике по вирусным совместным эфирам с Некоглаем, 29 июля 2026 года исполняется 22 года. Как скромный парень из Подмосковья превратился в один из главных символов современного треш-стриминга, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Биография Ивана Золо Семья, строгий режим и слухи о романах Громкие скандалы с Золо Новые гастроли и статус «человека-мема»



Биография Ивана Золо

Иван Золо (Фото: Telegram @zolochevskii2004)

Семья, строгий режим и слухи о романах

Громкие скандалы с Золо

Иван Золо (Фото: Telegram @zolochevskii2004)

«Мотивы такого решения просты и понятны: нравственный аспект и вопросы безопасности... Время требует ответственности за то содержание, которое мы пропускаем в массовое пространство. Нужны духовные и нравственные ориентиры, а не пропаганда деградации».

Новые гастроли и статус «человека-мема»