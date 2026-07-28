Закидали грязными трусами и презервативами: как блогер Иван Золо превращает скандалы и интернет-стеб в прибыльные гастроли?
В эпоху цифрового шума, когда слава может снизойти на любого за одну ночь, фигура Ивана Золо стала одновременно и феноменом, и притчей во языцех. Блогеру, стримеру и начинающему музыканту, известному широкой публике по вирусным совместным эфирам с Некоглаем, 29 июля 2026 года исполняется 22 года. Как скромный парень из Подмосковья превратился в один из главных символов современного треш-стриминга, читайте в материале «Радио 1».
Биография Ивана ЗолоИван Сергеевич Золочевский, известный под псевдонимом Иван Золо, родился 29 июля 2004 года в Москве и был единственным ребёнком в семье. В отличие от многих своих коллег по цеху, Иван рос достаточно закрытым домашним мальчиком. Учился он средне, особых успехов в школе не демонстрировал, предпочитая учёбе увлечение стрельбой из лука и регулярные тренировки со скакалкой.
Его отец, Сергей Золочевский, впоследствии расскажет, что в детстве сын перенёс две операции на веке, и, по мнению врачей, наркоз мог повлиять на его психику, что частично объясняет его не всегда быструю реакцию и особенности мышления. При этом отец всегда подчёркивал, что у Ивана нет умственной отсталости или аутизма, он просто немного отстаёт от сверстников.
Свой аккаунт в TikTok Ваня завёл в 2020 году, публикуя стандартные для подростков танцы и челленджи. Однако настоящий взрыв популярности случился осенью 2021 года, когда он начал совместные стримы с одиозным блогером Некоглаем. Их эфиры на Twitch и TikTok стали настоящим хитом, собирая сотни тысяч зрителей. А 10 января 2022 года дуэт установил рекорд СНГ по числу зрителей на платформе — 578 тысяч человек одновременно следили за тем, как Некоглай откровенно издевается над Иваном, заставляя его читать незнакомые слова или проходить тест на IQ.
Аудитория полюбила Золо именно за его наивность и «простачковость», что породило множество мемов, самым известным из которых стало ошибочное прочтение никнейма блогерши StopAnnya как «Стопапупа». Одновременно с этим Иван начал пробовать себя в музыке, выпустив в 2021 году свой дебютный трек «Белый снег», а затем и другие песни, многие из которых записывал в коллаборациях.
Семья, строгий режим и слухи о романахВ личной жизни Иван Золо долгое время оставался закрыт, как и положено «домашнему» мальчику. Его жизнь была строго расписана: уроки, вечерние стримы и обязательный отход ко сну в 22:00, что тоже стало мемом в сети. Родители держали его в строгости: до 17 лет парню запрещали пить колу, ругаться матом и даже сбривать усы. Примечательно, что большую часть заработанных средств Ваня отдавал родителям.
Что касается романов, то долгое время ходили слухи, что у блогера нет девушки. Его даже разыгрывал Некоглай, предлагая посмотреть контент Евы Эльфы, которая снимается в кино для взрослых, на что наивный Иван поначалу согласился, не зная, кто это. Однако весной 2026 года в Сети появилась информация, что Золо всё же обзавёлся избранницей. Он опубликовал совместный ролик с тиктокершей Лизой Гордеевой, у которой более 20 миллионов подписчиков, подписав его: «У меня теперь тоже отношения».
Громкие скандалы с ЗолоКарьеру Ивана Золо сложно назвать гладкой — она больше похожа на американские горки, где каждый подъем сменяется громким падением. В 2023 году блогер был внесён главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной в «реестр недобросовестных блогеров» за рекламу наркотиков и казино.
В 2025 году Золо отправился в свой первый масштабный концертный тур по 16 городам России, который моментально обернулся чередой ЧП. В Кемерове концерт перерос в давку: подростки кидались на сцену грязными трусами и презервативами, скандировали матом, а из-за напора лопнула стеклянная стена, поранив нескольких человек. Следователи возбудили уголовное дело, а Мизулина призвала обратить внимание на этот «бардак». Аналогичные инциденты с отменами из-за ложных минирований произошли в Сочи и других городах.
Кульминацией стало решение губернатора Севастополя Михаила Развожаева, который в феврале 2026 года лично запретил концерт блогера. В своём Telegram-канале он пояснил:
«Мотивы такого решения просты и понятны: нравственный аспект и вопросы безопасности... Время требует ответственности за то содержание, которое мы пропускаем в массовое пространство. Нужны духовные и нравственные ориентиры, а не пропаганда деградации».После этого выступление отменили и в Череповце.
Новые гастроли и статус «человека-мема»Несмотря на череду запретов и скандалов, 2026 год для Ивана Золо стал временем новой активности. Весной этого года артист посетил Волгоград. Концерт состоялся 18 марта 2026 года. Мероприятие прошло при полном зале, большинство зрителей — школьники и подростки. Выступление началось с песни «Матушка» на фоне российского флага, атмосфера была напряжённой, но в целом контролируемой. Несмотря на призывы к бойкоту, мероприятие прошло без серьёзных инцидентов.
За городом на Волге последовал Магнитогорск. Большой сольный концерт артиста прошёл 29 марта 2026 года в баре «Гибсон». Билеты были в продаже заранее, и к марту почти все места были раскуплены. Анонсировались как выступления хитов «Марабу», «Альтушка» и «Вайпер», так и интерактив с фанатами.
Парадоксально, но именно скандалы и мемы, связанные с его именем, делают его востребованным. В 2025 году Иван Золо получил стримерскую премию SLAY в номинации «Человек-мем года», а его песня «Баобаб», вышедшая осенью 2025 года и ставшая вирусной благодаря танцам в TikTok, была признана одним из лучших мемов года. Сегодня он продолжает жить в Москве, ведёт свой блог и ищет пути обхода административных барьеров, оставаясь для своих фанатов кумиром, а для критиков — символом всего, что неправильно в современной молодёжной культуре.