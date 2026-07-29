Закрытый гроб и шокирующая тайна: что скрывал звезда «Невского» Александр Саюталин до самой смерти?

29 июля 2026, 19:14

Александр Саюталин (Фото: Кадр из сериала «Ментовские войны-9»)

Александр Саюталин принадлежал к той редкой плеяде артистов, которые отдают себя профессии без остатка. Коллеги отмечали его феноменальное трудолюбие и готовность работать на износ ради абсолютной достоверности образа. Его актёрский диапазон поражал: он с равным мастерством воплощал на экране как честных стражей порядка, так и циничных мафиози. А что скрывал «генерал Арсеньев» при жизни и какая тайна стала известна на его похоронах, расскажет «Радио 1».





Содержание Что нужно, чтобы парень из рабочего посёлка попал в Театр Ленсовета и стал звездой сериалов? От эпизодов до генералов: чем Саюталин заслужил уважение коллег Почему актёр, которого ненавидели за роль в «Невском», вызвал слёзы в другой картине? Последняя воля Александра Саюталина

Что нужно, чтобы парень из рабочего посёлка попал в Театр Ленсовета и стал звездой сериалов?



Эвелина Блёданс (Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина)

От эпизодов до генералов: чем Саюталин заслужил уважение коллег



Александр Саюталин (Фото: Кадр из сериала «Белая стрела»)

Почему актёр, которого ненавидели за роль в «Невском», вызвал слёзы в другой картине?



Александр Саюталин (Фото: Кадр из сериала «Невский»)

Последняя воля Александра Саюталина