Закрытый гроб и шокирующая тайна: что скрывал звезда «Невского» Александр Саюталин до самой смерти?
Александр Саюталин принадлежал к той редкой плеяде артистов, которые отдают себя профессии без остатка. Коллеги отмечали его феноменальное трудолюбие и готовность работать на износ ради абсолютной достоверности образа. Его актёрский диапазон поражал: он с равным мастерством воплощал на экране как честных стражей порядка, так и циничных мафиози. А что скрывал «генерал Арсеньев» при жизни и какая тайна стала известна на его похоронах, расскажет «Радио 1».
Что нужно, чтобы парень из рабочего посёлка попал в Театр Ленсовета и стал звездой сериалов?Александр Саюталин появился на свет в октябре 1963 года в посёлке Шиморское Горьковской области, но вскоре семья перебралась в Эстонию. Тяга к искусству проявилась у него с ранних лет. Гитара стала неразлучным спутником, а друзья до сих пор вспоминают, как виртуозно он подбирал на слух любые мотивы. Впрочем, настоящим кумиром юноши оставался Владимир Высоцкий, чьи композиции он исполнял с особым проникновением. Сцена манила подростка ещё со школьных концертов.
Именно тогда юноша осознал, что его будущее неразрывно связано со зрителем. Однако Александр не сразу принял решение стать артистом. Молодой человек долго искал себя, примерял другие специальности, но в итоге сдался, признав, что жажда выступлений сильнее любых сомнений. Однажды, увидев объявление о наборе в Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии, Саюталин решил рискнуть. И не прогадал — с первой же попытки парень из глубинки поступил в один из ведущих творческих вузов страны. Однокурсниками начинающего актёра стали Варвара Фрейндлих, Эвелина Блёданс и Анастасия Мельникова. Уже в студенческие годы Александр вышел на профессиональную сцену Театра имени Ленсовета, где ему доверили играть сразу несколько ролей. Несмотря на успех спектаклей, в которых он участвовал, Александр сильно переживал перед продлением контракта. Ситуацию разрядил Игорь Владимиров: заметив, в каком состоянии находится артист, режиссёр просто вышел к труппе и объявил, что Саюталин — человек перспективный, поздравил артиста с продлением контракта и ушёл, не дав тому вставить ни слова. В дальнейшем служитель Мельпомены сотрудничал с разными театрами Петербурга, однако всероссийскую известность ему принесли именно телесериалы.
От эпизодов до генералов: чем Саюталин заслужил уважение коллегВ кино Александр дебютировал в 90-е годы, начав, как и многие его коллеги, с фильмов-спектаклей. Высокий рост и яркая харизма позволяли актёру выделяться на общем фоне, однако первые работы прошли тихо, без фанфар. Долгие годы он ходил по кастингам, довольствуясь лишь эпизодами. Чаще всего Саюталина можно было увидеть в популярных криминальных сериалах — «Улицах разбитых фонарей», «Убойной силе», «Бандитском Петербурге». Но даже оставаясь в тени знаменитостей, дебютант работал с максимальной отдачей, за что снискал уважение коллег и режиссёров. Упорство в итоге оправдалось: роль следователя прокуратуры Виталия Никитенко в «Чёрном вороне» подарила артисту первую волну зрительского интереса. А после выхода «Господ офицеров», где он сыграл капитана-сапёра, артист получил много новых предложений. С тех пор Александра всё чаще утверждали на роли полицейских и следователей, хотя иногда доставались и отрицательные персонажи.
Почему актёр, которого ненавидели за роль в «Невском», вызвал слёзы в другой картине?Роль безжалостного циника в сериале «Невский» стала одним из главных триумфов экранного полицейского. Благодаря предельной достоверности игры актёр вызвал у зрителей настолько сильные эмоции, что они искренне возненавидели его героя. Однако совсем иным предстал Александр в драме «Медвежья шкура»: Саюталин воплотил образ раскаявшегося отца, который после 16 лет разлуки пытается восстановить отношения с дочерью.
Это драматическая роль человека, осознающего свою вину за прошлое и стремящегося искупить её. На экране выпускник ЛГИТМиКа обычно воплощал волевых и твёрдых мужчин, тогда как в жизни оставался скромным и необщительным. Финальными киноработами артиста стали проекты «Судьи и судьбы» и «Невский. Месть Архитектора». К началу съёмок Александр Саюталин уже тяжело болел, но тщательно скрывал свой недуг от окружения. Преодолевая боль, «генерал Арсеньев» продолжал выходить на площадку, ни разу не пожаловавшись на самочувствие. К огромному сожалению, дождаться премьеры этих картин и оценить итог своего труда ему было уже не суждено.
Последняя воля Александра СаюталинаКоллеги и зрители ценили звезду «Невского» не только за талант, но и за удивительную человеческую простоту. Добившись всенародного признания, артист не утратил этой черты. Саюталин никогда не забывал о своих корнях и с большой любовью навещал родное Шиморское, оставаясь для земляков своим, близким человеком.
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При этом актёр тщательно оберегал свою личную жизнь от посторонних глаз, из-за чего соратники по сцене считали его одиноким. Истина открылась лишь в день прощания: среди венков от коллег и друзей присутствующие увидели траурную ленту от жены и сына. Выяснилось, что виртуоз сценического искусства был тайно женат на Евгении Черняк, работавшей фармацевтом и младше мужа на 16 лет. Всего за два года до его ухода из жизни у пары родился долгожданный ребёнок, однако насладиться отцовством Александр не успел. Резкое ухудшение здоровья у артиста наступило после перенесённого коронавируса.
На съёмочной площадке товарищи по цеху отмечали сильную потерю в весе и общую слабость, однако сам Саюталин упорно уклонялся от обсуждения своего самочувствия. Александр Анатольевич предпочёл остаться в памяти близких и коллег прежним, полным сил человеком, поэтому актёра похоронили в закрытом гробу — такова была его последняя воля.