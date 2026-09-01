01 сентября 2026, 11:59

Прохор Шаляпин (фото: Instagram* / shalyapin_official)

Певец и шоумен Прохор Шаляпин в последние годы закрепил за собой репутацию одного из самых известных российских любителей беззаботной жизни. Артист не скрывает своей любви к удовольствиям и неоднократно рассказывал о том, что не создан для изнурительной работы и предпочитает наслаждаться каждым днем. При этом его финансовое положение, вопреки ожиданиям скептиков, продолжает улучшаться. В августе 2026 года Шаляпин сообщил о крупном приобретении. В собственности артиста оказался загородный дом площадью около 1100 квадратных метров, расположенный на участке размером 40 соток. Теперь шоумен планирует превратить особняк в полноценный загородный дом для постоянного проживания. О стоимости недвижимости Прохора Шаляпина, ремонте, планах на переезд и новой избраннице артиста — в материале «Радио 1».





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Как Прохор Шаляпин заработал на роскошный особняк

Прохор Шаляпин (фото: Instagram* / shalyapin_official)

«Я был в шоке, такие цены! Ребята, по 300 миллионов, по 400 миллионов дома. Ты смотришь на это, думаешь: "За что?" Каркасные продают, не стыдно? Шесть соток земли», — возмущался он.

«Это сегодня нам 40 лет, а завтра будет больше. Так что я уже покупаю жилье с расчетом, куда быстрее скорая приедет», — пошутил шоумен.

Прохор Шаляпин (фото: Instagram* / shalyapin_official)

«А вообще осуществилась моя большая мечта. Я приехал в Москву в 1999 году и даже подумать не мог, что у меня получится обзавестись такой недвижимостью», — заявил исполнитель.

Сколько стоит дом Прохора Шаляпина

Прохор Шаляпин (фото: Instagram* / shalyapin_official)

Что находится в особняке Прохора Шаляпина

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Новая избранница Прохора Шаляпина

Прохор Шаляпин (фото: Instagram* / shalyapin_official)

Четырежды вдова: что известно о новой женщине Шаляпина

Прохор Шаляпин (фото: Instagram* / shalyapin_official)

«Омолаживались. Лежали рядом», — вспоминал Шаляпин.

Почему Прохору Шаляпину нравится новая избранница

Прохор Шаляпин (фото: Instagram* / shalyapin_official)

«Она мне симпатична, мы хорошо дружим», — заявил он.

Личная жизнь Прохора Шаляпина