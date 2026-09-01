Залез в долги ради особняка на 14 комнат, готовит детскую и рассказал про новую избранницу: вся правда о жизни 40-летнего Прохора Шаляпина
Певец и шоумен Прохор Шаляпин в последние годы закрепил за собой репутацию одного из самых известных российских любителей беззаботной жизни. Артист не скрывает своей любви к удовольствиям и неоднократно рассказывал о том, что не создан для изнурительной работы и предпочитает наслаждаться каждым днем. При этом его финансовое положение, вопреки ожиданиям скептиков, продолжает улучшаться. В августе 2026 года Шаляпин сообщил о крупном приобретении. В собственности артиста оказался загородный дом площадью около 1100 квадратных метров, расположенный на участке размером 40 соток. Теперь шоумен планирует превратить особняк в полноценный загородный дом для постоянного проживания. О стоимости недвижимости Прохора Шаляпина, ремонте, планах на переезд и новой избраннице артиста — в материале «Радио 1».
Как Прохор Шаляпин заработал на роскошный особнякПрохор Шаляпин неоднократно удивлял публику рассказами о своем образе жизни. В интервью артист мог жаловаться на усталость после массажа, посещения бассейна или ресторана. При этом в его рассказах о распорядке дня работа зачастую вообще не фигурировала. На фоне подобных признаний состояние певца, напротив, продолжало расти. Шаляпин не спешил подробно объяснять источники своего благосостояния, зато охотно рассказывал о дорогих покупках.
В середине августа 2026 года артист пришел на бранч своей коллеги, певицы Ольги Бузовой, и неожиданно раскрыл подробности новой покупки. Оказалось, что Шаляпин приобрел загородный особняк площадью примерно 1100 квадратных метров. Дом находится на участке площадью 40 соток.
Для покупки артист выбрал не Новую Ригу, где традиционно приобретают недвижимость многие представители российского шоу-бизнеса, а территорию Новой Москвы. Главным аргументом для него стала стоимость домов. Шаляпин рассказывал, что был поражен ценами на загородную недвижимость.
«Я был в шоке, такие цены! Ребята, по 300 миллионов, по 400 миллионов дома. Ты смотришь на это, думаешь: "За что?" Каркасные продают, не стыдно? Шесть соток земли», — возмущался он.В итоге певец остановил выбор на районе, который пользуется меньшей популярностью среди звезд. При этом о своем решении он не пожалел. Шаляпин отмечал, что Новая Москва привлекает его развитой инфраструктурой. Рядом находятся медицинские учреждения и другие необходимые объекты городской инфраструктуры.
«Это сегодня нам 40 лет, а завтра будет больше. Так что я уже покупаю жилье с расчетом, куда быстрее скорая приедет», — пошутил шоумен.Покупка загородного особняка стала для Шаляпина серьезной финансовой целью. По словам артиста, деньги на недвижимость он откладывал в течение двух лет. При этом после приобретения дома у него все еще остался долг, размер которого составляет около 15% от стоимости недвижимости.
Несмотря на финансовые обязательства и предстоящие многомиллионные расходы на ремонт, Шаляпин воспринимает покупку как исполнение давней мечты.
«А вообще осуществилась моя большая мечта. Я приехал в Москву в 1999 году и даже подумать не мог, что у меня получится обзавестись такой недвижимостью», — заявил исполнитель.В будущем артист хочет не только наслаждаться просторным домом самостоятельно, но и регулярно приглашать туда друзей. Несмотря на огромную площадь особняка, одиночество в нем Шаляпину явно не грозит. Тем более что в его жизни появилась новая женщина.
Сколько стоит дом Прохора ШаляпинаТочную сумму сделки Шаляпин публично не называл. Однако если ориентироваться на стоимость аналогичных объектов недвижимости в этом районе, можно предположить, что покупка обошлась артисту примерно в 150 миллионов рублей.
Эта сумма примерно вдвое меньше стоимости некоторых домов, которые другие знаменитости приобретают в Новой Риге. Однако сэкономленные средства Шаляпин не собирается просто откладывать. Значительную сумму он планирует вложить в ремонт и обновление интерьера.
По словам артиста, существующее оформление особняка его не устроило. Поэтому на ремонт и новую мебель он намерен потратить еще около 75 миллионов рублей. При этом предыдущие владельцы оставили в доме достаточно качественную мебель и предметы интерьера. Но Шаляпину хотелось создать пространство полностью под себя.
Что находится в особняке Прохора ШаляпинаК приобретенному дому Шаляпин относится как к долгосрочному проекту. Артист собирается переделать интерьер и помещения в соответствии со своими представлениями об идеальном загородном жилье. Особняк имеет три этажа. На цокольном этаже расположены винный погреб и сейф с пуленепробиваемой дверью. По сути, это помещение при желании можно использовать как серьезно защищенное укрытие.
Однако у Шаляпина другие планы. Он хочет переоборудовать цокольный этаж в домашний кинотеатр. В самом доме насчитывается десять спален, восемь санузлов и 13 или 14 комнат. Для отдыха и развлечений предусмотрены кинотеатр, тренажерный зал, бассейн и сауна.
При этом певец не собирается превращать особняк в место, куда будет приезжать лишь время от времени. Он планирует полностью переехать туда. На территории есть еще один дом. В нем будут жить сотрудники, которые помогут ухаживать за большим участком и обслуживать хозяйство. Самостоятельно справляться с такой территорией Шаляпин, очевидно, не планирует.
Новая избранница Прохора ШаляпинаНедавно Шаляпин рассказал о новой возлюбленной. По словам артиста, он ездит к ней в ЦАО Москвы и признается, что рядом с женщиной чувствует себя «как мальчишка». При этом новая избранница уже успела повлиять на планы певца относительно собственного дома. Шаляпин признался, что собирается оборудовать в особняке детскую комнату.
Для артиста тема семьи и отцовства остается актуальной. Несмотря на репутацию человека, который привык жить за счет обеспеченных женщин, он утверждает, что действительно хочет создать семью и стать отцом. Поэтому сведения о новой избраннице Шаляпина закономерно вызвали интерес публики.
Четырежды вдова: что известно о новой женщине Шаляпина
Романы Прохора Шаляпина давно стали частью его публичного образа. На протяжении карьеры певец неоднократно строил отношения с женщинами значительно старше себя. Поэтому признание артиста в августе 2026 года о новой состоятельной избраннице вновь привлекло внимание публики. Шаляпин сообщил, что женщине немного меньше 70 лет. По его словам, несмотря на возраст, она хорошо выглядит и активно следит за собой.
За плечами таинственной избранницы четыре брака. Все ее мужья умерли. При этом Шаляпин уверен, что женщина не имеет никакого отношения к их смерти. С будущей возлюбленной артист познакомился во время косметологических процедур.
«Омолаживались. Лежали рядом», — вспоминал Шаляпин.Новая пассия певца оказалась обеспеченной женщиной. У нее есть квартира в центре Москвы и загородная дача. Однако артист сразу поспешил уточнить: новая возлюбленная не помогала ему покупать особняк.
Почему Прохору Шаляпину нравится новая избранница
По словам Шаляпина, отношениям с новой женщиной не мешают ее родственники. Женщина поссорилась с родными из-за того, что они регулярно просили у нее деньги. После этого она решила тратить средства прежде всего на собственные желания и наслаждаться жизнью.
При этом Прохор пока не называет их отношения полноценным романом и не говорит о конкретных планах на свадьбу.
«Она мне симпатична, мы хорошо дружим», — заявил он.Пока неизвестно, приведет ли эта дружба к очередному браку. Шаляпин неоднократно говорил, что хочет жениться и иметь детей, однако считает любовь главным условием семейной жизни. По мнению певца, настоящие чувства невозможно запланировать, заставить себя испытывать или искусственно создать.
Личная жизнь Прохора ШаляпинаЛичная жизнь Шаляпина всегда находилась в центре внимания. Под венец артист впервые отправился уже в 18 лет. Его первая жена также была значительно старше его.
Впоследствии Шаляпин неоднократно рассказывал о своих взглядах на отношения. Артист критиковал современных женщин за то, что, по его мнению, многие из них больше заинтересованы в финансовой стороне брака, чем в создании семьи.
Именно поэтому певец говорил, что старается видеть возможные «капканы» в отношениях и с осторожностью относится к брачным перспективам. Подобных взглядов придерживалась и мать Шаляпина. Она хотела иметь внуков, однако отсутствие детей у сына не становилось причиной для конфликтов или обид.
Сейчас артист вновь говорит о желании стать отцом. На фоне покупки огромного дома его признание о намерении оборудовать детскую комнату выглядит особенно символично.